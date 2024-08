Graffiti auf Mallorca: Wie eine Einheit der Polizei in diesen Fällen ermittelt – auch gegen deutsche "Spray-Touristen"

Der Kampf gegen Graffiti in Palma wird auf der Straße und im Internet geführt. Und die Täter denken sich immer wieder neue Tricks aus, um sich der Polizei zu entziehen. Besorgniserregend sind dabei nicht nur bekannte Graffiti-Künstler und Wiederholungstäter, sondern auch das Phänomen der „Graffiti-Touristen“, die extra vom Festland und aus verschiedenen Teilen Europas auf die Insel kommen, um ihr Werk zu verrichten. Und immer mehr junge Menschen fangen an, Wände mutwillig zu beschmieren – der Konkurrenzkampf um eine unberührte Fläche ist inzwischen so erbittert geworden, dass unter den Tätern bereits einige ungeschriebene Regeln gebrochen werden.

Auf der Polizeiwache von Sant Ferran gibt es Beamte, die mit dieser Welt in Palma bestens vertraut sind. Sie wissen genau, was und wer hinter den Tausenden von Graffiti steckt, die Fassaden und öffentliche Räume verunstalten, insbesondere in der Altstadt. Einer von ihnen ist ein Beamter der Ermittlungsgruppe für die Überwachung von Anzeigen bei der Ortspolizei. Er gewährt hier anonym Einblicke in das Vorgehen bei der Jagd auf Graffiti-Künstler.

Täter auf frischer Tat ertappen

„Wir vertrauen dabei auf unsere Einheiten, die auf der Straße sind und die Täter auf frischer Tat ertappen – oder wenn sie mit Farben und Sprays unterwegs sind“, erklärt der Beamte. Die Truppe sammle wertvolle Informationen über diese Form des Vandalismus, die keine Grenzen kennt: „Sie kommen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, um hier zu sprayen. Sie wissen schon, wohin sie wollen, denn sie landen, nehmen sich gleich einen Mietwagen und fahren zu einem alten Landgut oder einem abgelegenen Ort, oft außerhalb Palmas“, so der Polizist. „Dieses Jahr haben wir aber auch einen Deutschen erwischt, der ankam, in ein Geschäft ging, in dem Sprühfarben verkauft werden, und dort danach fragte, wo er Wände bemalen könne.“

Ebenfalls im Mai griff die Polizei drei Vandalen aus Madrid auf, die schon seit Langem in der Hauptstadt ihr Unwesen treiben. „Hier attackierten sie unter anderem den Königspalast und die Staßen Carrer Manacor und Pascual Ribot, vor allem die Metall-Rollläden von Geschäften und Garagen“, berichtet der Beamte. Eine nächtliche Patrouille habe sie beim Sprayen und Malen erwischt, auch eine Kamera habe die Täter aufgenommen.

Manchen geht es nur um die Sauerei

Ein Schwachpunkt bei vielen ist das Streben nach Ruhm: Sie hinterlassen einen „Tag“, also ihre Signatur, und veröffentlichen ihre Werke oft im Internet. Das macht es den Beamten leichter, die Urheber der Schmierereien zu identifizieren und mit Vandalismus-Graffiti in Palma in Verbindung zu bringen. „Wir wissen, wo sie im Netz zu finden sind und besuchen ihre Seiten, aber wir versuchen nicht, mit ihnen in Kontakt zu treten oder uns als Freunde auszugeben, denn dann würden sie auf uns aufmerksam“, erklärt der Beamte. „Wir sehen uns die Tags an, die sehr kurz sind, manchmal nur aus Zahlen bestehen. Einige wollen aufwendige, große Graffiti machen, die sie als Kunst betrachten. Anderen geht es einfach nur um die Sauerei.“ Täter dieser Sorte würden einfach eine einfarbige Sprühfarbe verwenden und drauflosschmieren. „Sie nehmen sich etwa eine Straße vor und bombardieren alle Wände und Metallbarrieren, die sie sehen. Sie markieren damit sozusagen ihr Revier“, so der Polizist.

Einige seien notorische Wiederholungstäter, die ihre Geldstrafen bezahlen und dann wieder weitermachen. „Für sie ist das wie eine Sucht. Und sie sind immer auf dem Sprung. Einige derjenigen, die wir in Palma erwischt haben, machen in anderen Orten der Insel weiter“, sagt der Beamte. „Wenn ich in ein Dorf fahre, schaue ich mir die Tags an und stelle fest, dass sie von unseren guten Bekannten aus Palma stammen, die ihren Radius erweitert haben – wahrscheinlich, um der stärkeren Polizeipräsenz hier zu entgehen.“

Bis zu 3.000 Euro Strafe

Die Sanktionen, die gegen diese Personen verhängt werden, sind in den meisten Fällen verwaltungsrechtlicher Natur. Strafrechtlich verfolgt wird Vandalismus bei denkmalgeschützten Gebäuden. Im ersten Fall liegen die Bußgelder zwischen 100 und 600 Euro und werden vom Rathaus verhängt. Im zweiten Fall kann es teurer werden und vor Gericht enden: Bis zu 3.000 Euro Strafe plus die Kosten für die Beseitigung des Graffiti werden dann fällig.

Letztere Ermittlungen seien mühsam und manchmal „frustrierend“, sagt der Beamte. Er erinnert sich an den Fall eines Mannes, der sich an Palmas Stadtmauer zu Werke gemacht hatte. Er war vor Ort, auch sein Tag verriet ihn, und die Beamten verfassten einen langen Bericht, um ihn vor Gericht zu bringen. Doch am Ende wollte der Staatsanwalt ihn nicht anklagen, weil die Beamten den Täter nicht direkt beim Sprayen erwischt hatten.

Es gibt aber auch Erfolge zu verbuchen: „Ein Graffitisprayer, der ein denkmalgeschütztes Gebäude beschmiert hatte, wurde in erster Instanz verurteilt, legte gegen das Urteil Berufung ein und verlor erneut vor dem Obersten Gerichtshof. Kürzlich erging ein weiteres Urteil gegen einen anderen, der den Zug in Sóller verunstaltet hatte“, freut sich der Polizist. In beiden Fällen mussten die Täter insgesamt rund sechstausend Euro für die Geldstrafe und die Behebung des Schadens berappen.

Je mehr Graffiti, desto höher der Status

Mit Sorge beobachtet der Beamte das Auftauchen mehrerer Sprayer, die Graffiti von anderen verschandeln, darunter auch Bilder, die als echte Streetart gelten und daher toleriert werden, verschandeln. „In dieser Welt gibt es viel Konkurrenz, und je mehr Graffiti sie malen, desto höher ihr Status“, erklärt er. „Auch die Gefahr spielt eine Rolle, also suchen sie sich unzugängliche Orte und riskieren dabei sogar ihre körperliche Unversehrtheit. Zudem gelten Graffiti mehr, wenn sie sich an Orten befinden, an denen viele Menschen oder Autos unterwegs sind“, sagt der Experte. Seit einiger Zeit hinterließen die Täter ihre Spuren auch in Form von Aufklebern, die Laternenpfähle, Ampeln und Straßenschilder verunstalten.

Ohnehin sei es schwierig, die Sprayer bei ihrer Arbeit zu erwischen, da sie nachts und oft an wenig frequentierten Orten agieren. Aber zuletzt haben sie neue Wege gefunden, um sich noch weniger exponieren zu müssen. „Zunehmend ersetzen sie Sprühfarbe durch breite Pinsel. Sie bekommen damit schneller größere Wandbilder hin, und es ist billiger“, sagt der Ortspolizist. Manche verließen nicht einmal mehr ihr Haus, um ein Bild zu malen: „Sie malen es auf Papier und kleben es einfach so an die Wand“, sagt der Beamte.

Nun sollen an der Stadtmauer Kameras installiert werden, um diesen sensiblen Teil des Kulturerbes zu schützen. Nichtsdestotrotz bittet der Polizist auch die Bürger um Mithilfe: „Manchmal dauert es Stunden, um ein Graffiti zu machen, und dann muss es Passanten geben, die davon etwas mitbekommen. Aber es mangelt an Bewusstsein. Wenn Sie etwas sehen, rufen Sie die 092, 091 oder 112 an.“ /bro