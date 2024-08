Wieso es rund um Molinar jeden Abend um dieselbe Zeit zu "Monsterwellen" kommt

Der Meteorologe Miguel Ángel Gili vom balearischen Ableger des spanischen Wetterdienstes Aemet hat das Phänomen zwar selbst noch nie beobachtet, kann aber eine Ursache umgehend ausschließen. „Da es sich um besonders hohe Wellen handelt, die immer zur selben Zeit auftreten, schließe ich eine meteorologische Ursache aus“, sagt er.

Dafür könnte die Tatsache, dass es auch auf Mallorca Gezeiten gibt, eine Rolle spielen. „Ebbe und Flut sind zwar hier wie im gesamten Mittelmeerraum kaum wahrnehmbar. Der Meeresspiegel verändert sich aber auch hier um 15 bis 20 Zentimeter“, sagt der 58-Jährige. Normale Wellen seien 50 bis 70 Zentimeter hoch. Gegen 12 Uhr mittags herrsche Ebbe, gegen Mitternacht Flut, sagt Gili. Wenn die „Monsterwellen“ spätabends am Ufer aufschlagen, sei der Meeresspiegel also ohnehin höher als zu anderen Tageszeiten.

Gili hält es für am wahrscheinlichsten, dass ein großes Schiff, das jeden Tag um dieselbe Zeit an der Bucht von Palma vorbeifährt, die Wellen auslöst – ob Frachtschiff, Fähre oder Kreuzfahrtschiff. „Die kleineren Wellen, die das Schiff hinterlässt, lösen sich recht schnell auf. Die Großen können sich aber über eine große Distanz hinweg in Richtung Küste bewegen, 15 Kilometer oder sogar weiter. Dabei nehmen sie noch an Intensität auf.“

Der Meteorologe rechnet mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit der Wellen von 30 km/h. „Wenn ein Schiff also zehn Kilometer von der Küste entfernt fährt, schlagen sie erst 20 Minuten später am Strand auf“, sagt er. Wer die Wellen am Strand erlebt, braucht sich also nicht zu wundern, wenn sie oder er im entscheidenden Moment kein Schiff mehr sieht.

Durchforstet man die Fährverbindungen zwischen Palma, den Nachbarinseln und dem spanischen Festland, fällt auf: Jeden Tag um 22.15 Uhr kommt die Schnellfähre „Eleanor Roosevelt“ von Baleària im Hafen von Palma an. Auf Nachfrage bei der Fährgesellschaft bestätigt man uns, dass die tägliche Verbindung das ganze Jahr und schon seit den Anfängen von Baleària besteht. „Seit mindestens 2001 ist die Ankunftszeit praktisch unverändert, wenn auch über die Jahre hinweg andere Schiffe eingesetzt wurden“, sagt eine Sprecherin der Fährgesellschaft.

Die „Eleanor Roosevelt“ ist seit drei Jahren zwischen Palma und Barcelona unterwegs. „Ich kann nicht garantieren, dass dieses Schiff die Wellen auslöst, von der Uhrzeit her würde es aber passen“, sagt Miguel Ángel Gili.

Auch im Mittelmeer gibt es Gezeiten:

Man kennt es womöglich noch vom Urlaub an Nordsee und Atlantik: An vielen Orten dort sind die Gezeiten deutlich spürbar. Und im Mittelmeer? „Es ist weitgehend geschlossen und hat bis auf die Meerenge von Gibraltar keine Verbindung zum Atlantik“, sagt der Meteorologe Miguel Ángel Gili. „In der Meerenge kommt es zwar zu starken Strömungen, sie reichen aber nicht wirklich aus, damit Ebbe und Flut vom Atlantik hierhin gelangen“, so der Experte. Allerdings gibt es auch auf Mallorca Gezeiten – schließlich gehen Ebbe und Flut auf die wechselnden Anziehungskräften von Sonne und Mond zurück – und die stehen ja auch hier am Himmel. Doch selbst wenn man auf Mallorca zwölf Stunden lang aufmerksam am selben Platz am Strand sitzen würde, würde man Ebbe und Flut kaum spüren.

„Die Auswirkungen der Gezeiten sind hier kleiner als die der Wellen“, sagt der Meteorologe. Man wisse daher nie, ob man aufgrund einer gebrochenen Welle nass geworden ist, oder, weil der Meeresspiegel wegen der Flut höher war. Ob in Alcúdia, Santanyí oder Palma: An allen Orten steigt und sinkt der Meeresspiegel wegen der Gezeiten gleich. Aufgrund unterschiedlicher Bedingungen wie Wind oder Dünung können die Wellen dort tageweise aber verschieden hoch und intensiv sein. „Wenn der Wind etwa aus Norden weht, kann es in Port d’Alcúdia zu höheren Wellen kommen, in Palma wiederum bleibt es währenddessen vergleichsweise ruhig“, so Gili. Auch die Wellen, die sich wegen Starkwinds in Nordafrika gebildet haben, können Hunderte Kilometer entfernt nahe der Insel für hohe Wellen sorgen, obwohl hierzulande gar kein Wind geht. „Die Wassertemperatur spielt hingegen keine Rolle“, weiß Gili.