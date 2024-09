Kein Jahrgang in Deutschland war geburtenstärker als der von 1964. Die sogenannten Babyboomer feiern in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag – die bevorstehende Verrentungswelle ist nicht ohne. Auch auf Mallorca haben die Boomer gerade ein rundes Jubiläum, wenn auch mit zehn Jahren weniger auf dem Buckel. Hier werden sie 50, stehen also größtenteils noch mitten im Arbeitsleben. Rosig sind die demografischen Aussichten dennoch nicht.

„Auf den Balearen setzte der Geburtenanstieg nach dem Zweiten Weltkrieg später ein“, erläutert der pensionierte Humangeograf Pere Salvà. Zunächst habe die Bevölkerung auf den Inseln bis 1960 sogar enorm abgenommen, weil viele männliche Mallorquiner auswanderten, um anderswo Arbeit zu finden, vor allem in Südamerika. „Während in Nord- und Mitteleuropa auch durch die Gastarbeiter aus dem Süden die Geburtenzahlen schon wieder anstiegen, gab es auf Mallorca also einen Frauenüberschuss“, so Salvà weiter.

Zwei Boom-Wellen

Erst mit dem Beginn des Massentourismus Anfang der 60er und dem damit einhergehenden Bedarf an Arbeitskräften im Hotel- und Baugewerbe zog es wieder vermehrt junge Männer nach Mallorca. „Diese taten sich mit den Insulanerinnen zusammen, die Geburtenrate stieg. Ihren Höhepunkt erlebte sie 1974, als mehr als 12.000 Kinder auf den Balearen das Licht der Welt erblickten.“ Nur im Jahr 2008 wurde die 12.000er-Marke noch einmal geknackt, auch damals als Folge des wirtschaftlichen Booms Anfang der 2000er.

Doch zurück zur ersten Boomwelle: Die politische und gesellschaftliche Situation war Anfang der 70er-Jahre in Spanien noch eine ganz andere als etwa in der Bundesrepublik. Während in großen Teilen der westlichen Welt etwa die Hippies bereits wieder auf dem Rückzug waren, steckte Spanien noch in den letzten Jahren der Franco-Diktatur fest. Bewusst dürften die mallorquinischen Boomer weder das kurz nach ihrer Geburt einsetzende Ende des Regimes noch die ersten Jahre des Übergangs zur Demokratie und zu einer offeneren Gesellschaft miterlebt haben.

Wenig Sorgen

„Unsere Boomer wurden in der Zeit danach groß. In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs, ohne ernsthafte globale Gefährdungen. Ihre Eltern profitierten als Erste vom Wohlstand des Tourismus, und die Boomer profitierten gleich mit. Es ist eine Generation, die wenig Sorgen hatte“, so Pere Salvà. Zumindest bis zur großen Wirtschaftskrise 2008, die Mallorca mit voller Wucht traf. „Die Boomer konnten in der Regel noch Immobilien erwerben und beruflich vorankommen, bevor Wohnungsnot und Instabilität zunahmen“, sagt Salvà. Anders als ihre Kinder, die heute Anfang bis Mitte 20 sind und von Pandemie, Inflation, Immobilienpreisen und prekären Arbeitsbedingungen deutlich gebeutelter sind als ihre Eltern.

So steht auf Mallorca erst einmal keine große Verrentungswelle bevor. „Das erwartet uns dann in etwa zehn bis 15 Jahren, und dann blüht uns in jedem Fall ein großer Fachkräftemangel, beispielsweise im Bildungssektor“, prophezeit Salvà, dessen älteste Tochter ebenfalls 1974 geboren wurde.

Wenige Fortpflanzungsfreudige

Derweil nimmt die Geburtenanzahl auf Mallorca aktuell weiter ab, im Jahr 2023 wurden nur 8.839 Menschen auf den Balearen geboren. Dass die Inselbevölkerung dennoch weiter wächst, sei da kein Widerspruch. „Immer mehr Menschen ziehen auf die Insel, aber anders als in den 60ern sind es mehrheitlich keine jungen Leute, sondern ältere, die bereits anderswo auf der Welt Kinder bekommen haben.“ Der typische Fall deutscher Frührentner oder mittelalter Karrieremenschen beispielsweise, die Mallorca für ihren Lebensabend oder als Homeoffice-Zweitresidenz nutzen, nicht aber zur Familienplanung. Die Zuwanderung jüngerer, fortpflanzungsfreudiger Arbeitskräfte sei aktuell durch den angespannten Wohnungsmarkt eingedämmt. Und überhaupt seien die jungen Leute auf der Insel zögerlich, was das Kinderkriegen angeht. Statistisch gesehen bekommt eine Frau auf den Balearen – ähnlich wie in Deutschland – nur noch 1,3 Kinder. Tendenz sinkend.