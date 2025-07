"Wie sympathisch kann man denn bitte sein?": 91-jährige Oma begeistert Tausende mit Videos von ihrem Mallorca-Urlaub

Sie schwärmt für Zitroneneis und schiebt ihren Rollator beiseite, um in den Pool zu hüpfen: Die 91-jährige "Oma.Nudel" hat mit ihrem Mallorca-Vlog die Herzen der TikTok-Gemeinde im Sturm erobert. Denn die rüstige Rentnerin beweist: Man ist nie zu alt, um einen Urlaub auf der Insel in vollen Zügen zu genießen. Und um von einem "Girls Trip to Mallorca" Videos zu machen, wie sie die Gen-Z auch nicht besser hinbekommen würde – inklusive Jugendslang und hipper Musik-Auswahl.

So greift die sympathische, lebensfrohe Rentnerin in ihren TikToks bekannte Social-Media-Formate auf und füllt sie auf ihre Weise mit Leben. Ihr offensichtlicher Favorit: "What I eat in a day" – sie dokumentiert etwa das erste Mal, dass sie Eggs Benedict zum Frühstück verspeist ("Das war lecker"), wie sie sich ihr "Lieblingsbrot mit Frischkäse und Marmelade" schmiert, Calamares in einem Beach Club bestellt oder "echt nice" patatas bravas in einem nahegelegenen Örtchen snackt. "Und ein Aperölchen durfte natürlich auch nicht fehlen", so die 91-Jährige.

"Platsch! Das war echt cool"

Ebenso berichtet "Oma.Nudel" vom einem Ausflug nach Cala Ratjada, wo sie "bei herrlichem Sonnenschein" mit ihrem Rollator an der Promenade entlang spaziert ist, oder von ihrer "Night out", bei der sie sich – in einem schicken Sommerkleid – ein mallorquinisches Dorffest angesehen hat. Eine feste Konstante im Insel-Urlaub der Seniorin: das erfrischende Bad im Pool, gerne auch schon direkt nach dem Frühstück ("Die Abkühlung tat gut").

Besonders beeindruckend ist dabei der beherzte Sprung ins Becken, den die Rentnerin natürlich auch dokumentiert hat: "Ich musste mich kurz überwinden, dann habe ich Anlauf genommen und – platsch! Das war echt cool", kommentiert sie im dazugehörigen TikTok. Zum Ausruhen und Solitaire auf dem iPad zocken blieb der meist mit Sonnenbrille und schickem Hut bekleideten Oma freilich auch noch genügend Zeit.

@oma.nudel Oma Nudel springt mit 91 Jahren in den Pool ♬ Originalton - Oma Nudel

"Wenn ich nicht so werde wie sie, wenn ich alt bin, dann bin ich wütend"

Mit ihren Videos hat die 91-Jährige sich bereits eine Fangemeinde von mehr als 19.000 Followern erobert – und einige TikToks haben Aufrufe im sechsstelligen Bereich. Dazu finden sich unzählige, begeisterte Kommentare unter den Videos: "Wie sympathisch kann man denn bitte sein?", "Mit 91 so fit zu sein, ist crazy und hat meinen vollen Respekt" oder "Ich liebe sie. Wenn ich nicht so werde wie sie, wenn ich alt bin, dann bin ich wütend" lauten einige Reaktionen. Viele haben die Seniorin zu ihrer "neuen Lieblingsinfluencerin" erklärt – und ihr von Herzen einen tollen Mallorca-Urlaub gewünscht.

Für alle, die traurig sind, dass der Insel-Trip mittlerweile zu Ende ist: "Oma.Nudel" liefert schon wieder neuen Content – das jüngste TikTok (Stand: 28.7.) ist ein "Düsseldorf Party Vlog" von einer Grillfeier, inklusive Vino, "Aufhübschen", Dance-Moves und dem "Auschecken" der Nachbarin. Und vielleicht hat ihr ja der "Girls Trip" nach Mallorca so gut gefallen, dass es irgendwann eine Fortsetzung gibt...