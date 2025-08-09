Tod eines Radfahrers: Warum ein Unglück auch 70 Jahre später Mallorca bewegt

Dass Straßen oder Sportstätten auf Mallorca nach erfolgreichen Sportlern benannt sind, ist keine Seltenheit. Francesc Alomar verfügt darüber hinaus über ein auch nach 70 Jahren in Ehren gehaltenes Denkmal in Sineu, finanziert mit Spendengeldern. Wie sehr sich der Radrennfahrer ins kollektive Gedächtnis des Ortes eingebrannt hat, davon zeugt eine Schweigeminute vor der jährlichen Gedenkfahrt der Sportler des Ortes während des Dorffestes.

Alomar starb am 9. August 1955, im Alter von nur 26 Jahren, als er gerade zu einer verheißungsvollen Sportkarriere Anlauf genommen hatte. Nach einem Unfall bei einer Trainingsfahrt in Galicien erlag er in einem dortigen Krankenhaus seinen Verletzungen. Ganz Spanien nahm Anteil.

Francesc Alomar. / Archiv

Eng verknüpft mit der Erinnerung an das Idol sind aber auch Gerüchte um einen angeblichen vertuschten Autounfall, die noch heute in Mallorcas Dorfbars erzählt werden und die scheinbar auch ein Film aufgriff, der kurz darauf in die Kinos kam: „Muerte de un ciclista“ (Tod eines Radfahrers). Die Handlung: Eine Frau der Madrider Oberschicht und ihr Liebhaber fahren mit ihrem Wagen einen Radfahrer an und begehen Fahrerflucht – aus Furcht, dass ihre Affäre bekannt wird.

Erfolgreiche Mallorca-Sportler

Die 1950er-Jahre waren die Blütezeit des Radsports auf der Insel. Viele Mallorquiner eiferten Bernat Capó nach, dem spanischen Meister im Radsport von 1947, und waren damit erfolgreich. Ähnlich Alomar. Das sechste von neun Kindern einer genauso einfachen wie angesehenen Bauernfamilie begeisterte sich fürs Rad statt für den Beruf des Steinmetzen und feierte ab 1952 sportliche Erfolge. Alomar gewann eine Etappe der Katalonien-Rundfahrt, wurde Dritter der spanischen Meisterschaft im Straßenrennen, siegte in der Aragonien-Rundfahrt und holte 1955 den nationalen Meistertitel im Bergrennen.

Im August jenes Jahres stand die Volta a Galicia auf dem Programm. Alomar und seine Teamkollegen zogen sich jedoch vorzeitig von dem Radrennen zurück und machten sich am 8. August 1955 auf den Rückweg von Nordspanien nach Mallorca. „Wir fuhren immer im Teamwagen, aber die Fahrer baten mich, auf dem Rad weiterzufahren, zum Training“, berichtete Teamdirektor Jaime Ramón kurz darauf dem „Diario de Mallorca“ am Telefon.

Der Unfall

„Wie mir die Fahrer erzählten, fuhren Corrales, Vidaurreta und Massip vorne. Dahinter Segú und schließlich Alomar. Plötzlich hörte Segú einen lauten Knall und drehte sich um. Er sah Alomar blutüberströmt auf dem Boden liegen. Eine Frau, die sagte, den Sturz beobachtet zu haben, erzählte ihnen, dass Alomar mit dem Kopf gegen einen Steinbrocken geprallt sei“, zitiert die Zeitung Ramón.

Der Teamdirektor gab auch eine Einschätzung zur möglichen Ursache des tödlichen Sturzes ab. Er glaube nicht, dass Alomar versucht habe zu trinken, wie es heiße, und dass ihm dabei die Trinkflasche entglitten und zwischen die Speichen geraten sei. „Er fährt von allen am besten bergab und trinkt auf keinen Fall während der Abfahrten.“ Womöglich habe sich die Flaschenhalterung gelöst?

Trauerzug in Barcelona bei der Rückführung nach Mallorca. / Archiv

Der tödliche Unfall löste spanienweit Bestürzung aus: Fotos dokumentieren Menschenmassen, die den Leichenwagen auf dem Weg zum Hafen in Barcelona säumten. Ähnlich der Empfang in Palma, wo der Sarg am 14. August mit dem Postschiff eintraf und im Konvoi nach Sineu eskortiert wurde.

Die Gerüchte

Sollte tatsächlich ein banaler Sturz die Geschichte des Helden aus Sineu beendet haben? Die Gerüchte, die aufkamen und sich bis heute halten, erzählen etwas anderes. Es gibt sie in verschiedenen Varianten, aber gemein ist ihnen ein hoher Vertreter des Franco-Establishments, der mit seiner prominenten Geliebten auf der Landstraße unterwegs war. Die Rede ist von einem Autounfall, der vertuscht worden sei. Die Geschichten gipfelten in der Behauptung, dass Alomar gar nicht im Sarg ruhe – was durch eine Exhumierung wenige Monate nach dem Tod widerlegt wurde. Die Familie hatte Gewissheit haben wollen.

Die Wirkung des Kinofilms

Der Kinofilm entfaltete derweil seine ganze Wirkung. Doch war das Filmdrama, das mit seiner verschlüsselten Kritik an der Gesellschaft des Franco-Regimes nur mit Mühe die staatliche Zensur passiert hatte, tatsächlich von der Tragödie um den Radrennfahrer aus Sineu inspiriert? Das hätte schon zeitlich nicht hingehauen. Der Film, dessen Geschichte nach Angaben des Regisseurs in Wirklichkeit auf den Radunfall eines Madrider Fabrikarbeiters zurückgeht, war schon ab Ende 1954 gedreht worden – kam aber zur rechten Zeit in die Kinos, um die Gerüchte zu verstärken.

Dass an ihnen nichts dran sei, das bekräftigte vor einigen Jahren der Geograf und Schriftsteller Climent Picornell, der Nachforschungen zu dem Fall angestellt hatte, gegenüber der Zeitung „Ara“. Nach dieser Lesart lassen sich die Gerüchte und Legenden als Verschwörungstheorie interpretieren, die statt von sozialen Netzwerken von einem Kinofilm mit überraschenden Parallelen genährt wurde. Herauslesen lässt sich aus der Geschichte aber auch noch etwas anderes: ein unter der Oberfläche brodelndes Unbehagen mit dem damaligen Franco-Regime, das sich sowie seine Vertreter mit harter Hand schützte und dem man offenbar alles zutraute.

