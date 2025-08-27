Kaum bekannt: Das steckt hinter Mallorcas Küstenverteidigung

„Unter den vorliegenden Bedingungen ist eine effiziente Verteidigung ausgeschlossen“, heißt es wörtlich in dem Bericht. Er konstatiert für Mallorca einen „Zustand der kompletten Wehrlosigkeit“ sowie ein „Ausgeliefertsein gegenüber einer jeden ausländischen Macht, die uns anzugreifen gedenkt“.

Die Worte, in Großbuchstaben geschrieben und rot unterstrichen, sind kein Zitat aus der aktuellen Debatte über die mangelnde Wehrhaftigkeit in Zeiten geopolitischer Krisen, sondern stammen aus einem Bericht des Jahres 1935. Er analysiert, inwieweit die Balearen die Vorgaben des „Plan de Defensa“ von 1933 zum Ausbau der Küstenartillerie umgesetzt hatten. Der Abessinien-Konflikt war gerade losgebrochen – das faschistische Italien überfiel das damalige Königreich in Ostafrika – und zeigte, wie exponiert und ausgeliefert die Balearen im strategisch so wichtigen Mittelmeer waren.

Wieder einmal. Es war eine „Wehrlosigkeit“, aus der nur halbherzig Konsequenzen gezogen wurden – davor wie danach. Der Militärhistoriker Juan Bernardo Albertí Dumas spricht von einem Muster, das sich bei der Aufrüstung der Küstenartillerie über Jahrzehnte hinweg wiederholte. „Brach eine Krise aus und sorgte für einen Schreck, wurden die Verteidigungspläne reaktiviert und begonnene Arbeiten fortgeführt.“ Doch die Anstrengungen ließen schnell wieder nach. „War der Schreck ausgestanden, wurden Budgets wieder gekürzt, und die Arbeiten gerieten ins Stocken – bis die nächste Krise ausbrach.“ Und wurde eine Anlage tatsächlich irgendwann fertiggestellt, war sie in der Regel militärtechnisch längst überholt.

Dabei hat die Verteidigung der Küste auf Mallorca eine lange Tradition. Die Insel musste sich von jeher gegen Eroberer und Piraten wehren – und tat dies mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Mit dem „Sicherheitsabstand“ von Siedlungen zur Küste, dem Frühwarnsystem von Wachtürmen sowie Wehrmauern aller Art war es mit dem Aufkommen moderner Artillerie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber nicht mehr getan. Die Küste musste aufgerüstet werden, die militärische Infrastruktur mit dem Stand der Technik und der Bedrohungslage Schritt halten. Immerhin: Mallorcas erste Artillerieeinheit war schon 1529 gegründet worden, als erste ihrer Art in Spanien.

Ständig neue Pläne

Allein für die Zeit zwischen 1894 und 1933 zählt Albertí ein knappes Dutzend Verteidigungspläne für Mallorca – wobei der letzte dieser Serie heraussticht. Zum einen wegen seines Autoren, Francisco Franco, des damaligen Militärkommandanten auf den Balearen und späteren Diktator Spaniens (1939–1975). Zum anderen war das Dokument von 1933 das umfassendste – ein Masterplan zu Lande, zu Wasser und in der Luft, mit einem Konzept zur eigenständigen Verteidigung jeder Balearen-Insel. „Der Plan war wie ein roter Faden für alle Strategien nach dem Bürgerkrieg“, so der Historiker.

Während die Steilküste der Tramuntana natürlichen Schutz bot, sollte die Artillerie vor allem die Buchten an der Flachküste verteidigen, neben Alcúdia und Pollença in erster Linie die von Palma. Waren die Geschützstellungen anfangs direkt in den Häfen verortet, kamen im Zuge der zunehmenden Reichweite der Geschosse weitere Stellungen in Richtung der Ränder der Bucht hinzu: Auf die Festung San Carlos in Palmas Hafen folgten Ciutat Jardí und Illetes, dann auch Cap Blanc und El Toro. Diese Verteidigungslinien entlang der Bucht sollten ein Kreuzfeuer ermöglichen, das Angriffe aus maximaler Distanz abwehrt.

Drei Beispiele für Stellungen

Da waren zum einen die Anlagen am Hafen: Die Festung von San Carlos in Porto Pi bestand zwar bereits seit 1612, wurde aber mehrfach ausgebaut und 1889 für schwere Artilleriestellungen verstärkt. 1914 kam ein Suchscheinwerfer samt Elektrizitätswerk hinzu. Im Bürgerkrieg montierte Luftabwehrstellungen sollten später zur Abwehr feindlicher Schiffe dienen.

Da waren zum anderen die Stellungen im mittleren Abstand zum Hafen wie Torre d’en Pau, im Vorort Ciutat Jardí. Die heute erhaltene, 16.000 Quadratmeter große, trapezförmige Festung hinter der Playa del Peñón stammt von 1898 und verfügte über acht Stellungen an der Meerseite, die 1916 auf ein Kaliber von 24 Zentimeter aufgerüstet wurden, zudem über unterirdische Munitions- und Versorgungslager.

Geschütz vom Typ Gonzales Rueda in der Stellung Banc d’Eivissa (E-1) im Jahr 1996. / FOTO: JBAD

Und da waren die Stellungen am äußeren Rand der Bucht wie etwa Rafeubetx, gelegen an der Steilküste von El Toro. Trotz der jahrzehntelangen Verzögerungen sollte die Anlage letztendlich zu einem Verteidigungsbollwerk mit unterirdischer Kommandozentrale, 760 Meter Tunnel, Munitionsbunker und Feuerleitstand werden. Zuletzt waren in den Ringbettungen drei 30,5-Zentimeter-Vickers-Geschütze montiert, die von spanischen Schlachtschiffen stammten. Reichweite: rund 30 Kilometer.

Rafeubetx war neben Cap Blanc, Cap Formentor und Cap Farrutx eine von vier Hauptstellungen, die der Plan von 1933 für Mallorca vorsah. Hinzu kamen zwei sekundäre Stellungen in der Bucht von Palma sowie sechs Batterien in der Nähe von Alcúdia und Pollença.

"Bunker" nicht nur für den Es-Trenc-Strand

Dass es mit den Küstenbatterien in den Buchten nicht getan war, zeigte nicht etwa der Angriff eines feindlichen Landes, sondern die Landung republikanischer Milizionäre zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs im Sommer 1936: Von der Ostküste aus wollten sie die von den Putschisten eingenommene Insel zu-rückerobern. Sie gelangten zwar ohne Probleme an Land, wurden aber nach wenigen Wochen zurückgedrängt und besiegt, auch mithilfe intervenierender italienischer Faschisten.

Die Lehre daraus: Die Ost- und Südküste musste besser vor drohenden Anlandungen geschützt werden, auch jenseits der Häfen. Dafür sollte die Tamarit-Linie sorgen, benannt nach Ricardo Fernández de Tamarit. Der General veranlasste 1939 den Bau von Maschinengewehrnestern entlang der Balearen-Küste – halb eingegrabene „Bunker“ aus Stahlbeton mit Schießscharten Richtung Strand, außen mit Marés verkleidet. Erste Anlagen entstanden bereits 1936. Ein Bericht von 1943 zählte dann allein für Mallorcas Küste 196 Bauprojekte. Die Linie der letztendlich 173 Anlagen, die noch bis in die 1960er-Jahre als einsatzbereit galten, reichte bis zur Playa de Muro an der Nordküste.

"Bunker" am Es Trenc. / Archiv

Auch Angriffe aus der Luft wurden befürchtet. Der Plan Kindelán von 1940 sah deswegen neben der Modernisierung der Artilleriestellungen deren Ausstattung mit leichten Steilfeuergeschützen vor. Das Bedrohungsszenario hatte sich zwar mit dem Ende des Bürgerkriegs 1939 und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geändert, aber infolge der strategischen Lage der Balearen nicht an Brisanz verloren –auch wenn Spanien offiziell neutral blieb.

Warnende Beispiele waren Norwegen und Dänemark: In der Operation „Weserübung“ besetzte Nazi-Deutschland im April 1940 die beiden neutralen Länder, um strategische Vorteile wie den Zugang zur Ostsee sowie die Kontrolle über wichtige maritime Stützpunkte zu sichern. Mit Sorge beobachtet wurde von Mallorca aus auch die „Operation Torch“, die alliierte Invasion Nordafrikas Ende 1942. Die Offensive, die das Ziel hatte, die Achsenmächte in Nordafrika zu besiegen und eine zweite Front zu eröffnen, war die erste große anglo-amerikanische amphibische Landung des Kriegs.

Also folgte der „Plan 43“: Die bestehenden festen Stellungen an Mallorcas Küste wurden priorisiert, weil sie mehr Schlagkraft und schnellere Reaktion versprachen. Doch wieder blieb die Umsetzung weit hinter den Plänen zurück, es fehlte an allem. „Geliefert wurden weder Treibstoff noch Zement noch Reifen“, so Albertí, „der Mangel war allgegenwärtig.“

Rückbau und Verfall

Da aber Angriffe letztendlich ausbleiben sollten, wurden die Versäumnisse Mallorca nicht zum Verhängnis. Es blieb in den folgenden Jahrzehnten bei Übungen. In den 90er-Jahren war dann endgültig Zapfenstreich. Der letzte Schuss der balearischen Küstenartillerie fiel am Cap Blanc am 24. Mai 1994, abgefeuert von einer Vickers 305/50. Der Rückbau der „Bunker“ hatte derweil bereits 1964 begonnen. Einige von ihnen stehen noch, etwa am Es Trenc, mal mit Graffiti beschmiert, mal mit Lyrik verziert.

Die Festung Cap Enderrocat ist heute ein Luxushotel, Torre d’en Pau ein von Sportlern und Katzenkolonien genutzter Stadtpark, San Carlos ein Militärmuseum, das auch ein paar Elemente der früheren Küstenbatterien zeigt (castillomuseosancarlos.com). Die weiteren Anlagen sind zurückgebaut oder Lost Places.

Sie auch heute noch ausfindig zu machen, sei leicht, so Albertí: „Es sind die einzigen Naturgebiete einer ansonsten zugebauten Küste.“ Und das könne man durchaus als Hommage an die einstigen Verteidiger Mallorcas verstehen.

