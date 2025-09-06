"Etwas Einzigartiges geschaffen": die Geschichte hinter den "100 Häusern" von Mallorca

Die Traditionsbar La Llubinense ist nachmittags bereits geschlossen, aber dennoch ein guter Ausgangspunkt, um die Cent Cases in Pere Garau zu besichtigen. Von dem Ecklokal aus sind alle drei Blöcke zu sehen, auf die sich die „hundert Häuser“ verteilen. Dass sie irgendwie zusammengehören, wird auf den ersten Blick klar. Alle haben zwei Stockwerke, beige Fassaden, grüne Läden, braune Fensterstürze. Der Stil: einfach, funktional, Wohnhäuser eben.

Was macht das Bauprojekt also so besonders, mal abgesehen davon, dass es gerade 100 Jahre alt wird? „Der Wille ihrer Initiatoren“, sagt Sandra Rebassa, Kunsthistorikerin und Guide beim Festival Els Cent de ses Cent. „Sie haben etwas Einzigartiges geschaffen.“

Die Häuser sind ein erhaltenes Stück Geschichte der Arbeiterklasse, Zeugnis sozialen Aufstiegs, Herzstück von Palmas Viertel Pere Garau. Und vor allem waren sie auch ein Rezept gegen die damalige Wohnungsnot, was die Frage aufwirft, warum ein solches Konzept keine Option für die heutigen Probleme ist.

Briefträger mit Initiative

Palma, Anfang des 20. Jahrhunderts: Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, die Kritik an den hygienischen Zuständen wächst. Nach dem Abriss der Stadtmauer entlang des heutigen Innenstadtrings ab 1902 wird nach und nach der Eixample (deutsch: Erweiterung) besiedelt, das Gebiet bis zur heutigen Ringautobahn. Angesichts zunehmender sozialer Konflikte beschließt die spanische Regierung 191 1 die Ley de Casas Baratas, das „Gesetz der billigen Häuser“. Es sieht Steuerermäßigungen, erleichterten Zugang zu Bauland und Garantien für Kredite vor, um den Bau von Wohnungen mit Mindeststandards zu fördern.

„Einfach, aber von guter Qualität“ sollten ihre Häuser werden, beschloss eine Gruppe von Briefträgern, die für dieses Ziel 1923 eine Kooperative gründete. Sie tauften sie mit dem Namen „Redención del Hogar“, was sich frei mit „Abzahlung des Eigenheims“ übersetzen ließe. Das Konzept: 100 Häuser, 100 Mitglieder, jeder zahlt zwei Peseten pro Woche. Zugangsvoraussetzungen: Mindestalter 23, männlich, des Lesens und Schreibens mächtig. Die Briefträger kamen mit vielen Menschen in Kontakt und warben auf diese Weise weitere Mitglieder. 1924 kaufte die Kooperative das Bauland, im Jahr darauf entstanden die ersten vier Häuser. Am Ende sollten sie unter den Mitgliedern verlost werden.

Schwieriger Baustart

Die Arbeiten seien zunächst sehr zäh vorangegangen, erzählt Rebassa, die Beantragung von Subventionen und Lizenzen habe sich hingezogen, auch gestiegene Materialkosten machten Probleme. Während die erste Bauphase mit zunächst 29 Häusern sieben Jahre benötigte, waren es für die zweite und dritte Phase nur noch jeweils drei Jahre. Aber auch die politischen Rahmenbedingungen wirkten sich aus: Mit Beginn der Zweiten Republik in Spanien im Jahr 1931 beschleunigte eine zusätzliche staatliche Subvention den Bau. Mit dem Franco-Regime ab 1939 entfielen dann die staatlichen Hilfen, der Bankkredit musste aufgestockt werden. Die Abzahlung nahm so insgesamt 37 Jahre in Anspruch.

Architekt Carles Garau – er war Sohn des Ingenieurs Pere Garau, der die Sóller-Bahn geplant hatte sowie auch dem damaligen Arbeiterviertel seinen Namen gab – plante jede Wohnung mit vier Zimmern, Küche, Bad sowie auch praktischen Details, wie Rebassa zeigt: Sie steht vor einer Haustür und streift zur Demonstration nicht vorhandenen Schmutz an den Sohlen ihrer Schuhe an einem ebenerdigen Eisenraster ab – die Cent Cases lagen einst auf freiem Feld.

Ein weiterer Pluspunkt ist von außen nur zu erahnen, lässt sich aber zumindest im Rahmen des Hundertjährigen bewundern: die grüne Lunge im Innern des Blocks, den die Cent Cases jeweils bilden. Alle Wohnungen, ob ebenerdig oder im ersten Stock, haben Zugang zu einem Innenhof inklusive Garten – ein Stück Natur mitten in der Stadt, das heute genauso geschätzt wird wie damals. „Während der Pandemie konnten wir hier draußen essen und waren nicht isoliert, sondern immer in Kontakt mit den Nachbarn“, erzählt eine Bewohnerin.

Mestre Jaume, Briefträger und einer der Initiatoren. FOTO: ARCHIV JULIA RAMA

Vergessene Ideale

Es war der Luxus der einfachen Leute. Im Gegensatz beispielsweise zu Barcelona, wo das ebenfalls Eixample genannte Gebiet außerhalb der einstigen Stadtmauern ein exklusives Viertel wurde und noch heute ist, zog Palmas Speckgürtel nicht die feine und reiche Gesellschaft an – diese blieb lieber in der Altstadt. Zunächst nur zögerlich und in vereinzelten Bereichen wurde das Gebiet von Palmas Eixample erschlossen.

Diese lange Zurückhaltung ging in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine rasante und chaotische Bebauung über. Um die wohlgeordneten Cent Cases herum wuchsen vor allem in den 1970ern mehrstöckige Gebäude ohne städtebauliches Konzept in die Höhe. Der billige Wohnungsbau war unter anderem eine Antwort auf den Zuzug von Arbeitskräften in der Tourismusbranche. Das bauliche Chaos zeigt sich heute vor allem in den unterschiedlichen Gebäudehöhen oder frei stehenden Kommunwänden – Trennwänden, die eigentlich von zwei Gebäuden geteilt werden.

Der Wohnraum, der in dieser Zeit für die breite Masse entstand, hatte nun nichts mehr mit der Idee der Cent Cases zu tun. Zwar schmückte sich das Regime von Francisco Franco (1939–1975) in der Propaganda mit seiner Politik des sozialen Wohnungsbaus. Doch waren die Regeln so angelegt, dass sie keine Initiativen von einfachen Bürgern förderten, sondern vielmehr die Baubranche und letztendlich die Immobilienspekulation. Die meisten Wohnungen landeten früher oder später auf dem freien Markt und verloren ihren Status als Sozialwohnung.

Eine Entwicklung, die sich auch in demokratischen Zeiten fortschrieb: Wer käme jetzt schon noch auf die Idee, sich für den Traum vom Eigenheim mit den Nachbarn zusammenzutun? Vielmehr sind häufig Konzerne die Bauträger, mitunter internationale Fonds die Geldgeber. Die Gentrifizierung, die in immer mehr Vierteln in Palma spürbar ist, überschattet auch die Zukunft von Pere Garau: Die „billigen Häuser“, die einst „mit der Kraft von Arbeiterfamilien“ errichtet wurden, werden inzwischen nach Angaben von Architektin Cristina Llorente für Preise von 600.000 Euro verkauft.

Ästhetische Sünden

Auch wenn die Cent Cases im Großen und Ganzen die einstige Optik bewahren konnten, sind beim Rundgang ästhetische Sünden zumindest im Kleinen auszumachen: Fensterläden aus PVC statt aus Holz, veränderte Fassadenöffnungen, Klimaanlagen und Kabelsalat an den Fassaden – von Umbauten im Innern ganz zu schweigen. Zwar gelten inzwischen Denkmalschutzauflagen, doch es fehle an der Entschlossenheit der Stadt, diese Vorschriften auch durchzusetzen, kritisiert Llorente.

Der sichtbarste Umbau findet sich an der Plaça Guillem Moragues, Endpunkt des Rundgangs: weiße Fassade, Schaufenster, Schilder einer Zahnarztpraxis. Sie ist zu, das Lokal steht zum Verkauf. Die Stelle war ohnehin ein Schönheitsfehler: Eigentlich sollten hier Schule und Gemeindesaal entstehen. Da aber das Geld fehlte, kamen zwei Häuser dazu – aus 100 wurden 102 Häuser. Am Namen der Cent Cases vermochte dies aber nichts mehr zu ändern.

