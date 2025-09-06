Fast elf freie Wochen: Was die langen Sommerferien mit den Kindern auf Mallorca machen

Fast elf Wochen Sommerferien sind auf Mallorca bald vorbei. Am Mittwoch (10.9.) geht die Schule wieder los, an einigen Privatschulen bereits einen Tag früher. Elf Wochen, in denen viele Eltern wieder im Dreieck gesprungen sind, um die Kinderbetreuung zumindest halbwegs sicherzustellen, in denen die Kinder tun und lassen konnten, was sie wollten – und in denen die Lehrerinnen und Lehrer wieder Kräfte sammeln konnten.

Aber sind elf Wochen Ferien überhaupt noch zeitgemäß? Täten es nicht auch ein paar Wochen weniger? Vergessen die Kinder in gut zweieinhalb Monaten unterrichtsfreier Zeit nicht alles und fangen im September quasi wieder bei null an?

Welches Land hat die längsten Sommerferien?

Zunächst einmal hilft ein Vergleich mit anderen Ländern: Spanien steht keineswegs allein da, was die Dauer der Sommerferien angeht. Und nicht nur das: Es gibt zahlreiche Länder, in denen die großen Ferien noch länger dauern. Auch in Kroatien und Griechenland sind es elf Wochen, in weiten Teilen Osteuropas, etwa in der Ukraine, in Rumänien oder Bulgarien zwölf Wochen und in Albanien sogar 13 Wochen. Und selbst in den USA, die normalerweise nicht gerade für Müßiggang bekannt sind, dauern die Sommerferien zehn Wochen. Kürzer als in Deutschland sind die Ferien übrigens weltweit nur in Thailand mit vier Wochen.

Wenn doch diese Hitze nicht wäre

Der Grund für die scheinbar endlosen spanischen Ferien ist schnell erzählt. In Spanien ist es im Sommer schlicht zu heiß, um Unterricht zu halten. „Zumal fast kein Klassenzimmer eine Klimaanlage hat. Da werden es schon mal 35 Grad, an normalen Unterricht ist da nicht zu denken“, erzählt Neus Picó, Katalanischlehrerin an der öffentlichen Schule IES Son Rullan in Palma. „Wir erleben es jedes Schuljahr, dass die Hitze selbst im Juni schon kaum noch geregelten Unterricht ermöglicht“, sagt auch Anja Finke, Deutschlehrerin an der Privatschule San Cayetano in Palma.

Dieses Jahr sei es Ende Mai schon sehr heiß gewesen, vergangenes Jahr dagegen bis Juni recht angenehm. „Das ist ein regelrechtes Glücksspiel mit dem Wetter, und das darf in der Schule eigentlich nicht sein.“ Sie habe Schülern, die im Juni in wichtigen Prüfungen saßen, schon Luft zugefächelt, erzählt Finke.

Was macht es mit den Kindern?

Einmal außen vor gelassen, dass es kaum eine Alternative zu elf Wochen Ferien gibt, solange nicht alle Klassenzimmer über Klimaanlagen verfügen, stellt sich die Frage, was diese langen Ferien mit den Kindern machen. Deutschlehrerin und PNL-Coachin Ana Llorens vom Colegio San Cayetano in Palma sagt: „Objektiv muss man sagen, dass knapp drei Monate schulfreie Zeit zu lang für die Kinder sind.“

Kinder und Jugendliche bräuchten Lernroutinen, die ihnen Sicherheit geben und sich das Gelernte leichter einprägen lassen. Diese Routinen werden im Sommer zu lange aufgebrochen. „Und dann sitzen sie im September im Klassenzimmer und haben – etwas überspitzt gesagt – alles vergessen“, berichtet Ana Llorens. Zwei, drei Wochen würde es dann wieder dauern, um die Schüler so weit eingefangen zu haben, dass man neuen Stoff anfangen könne.

Sind Wiederholungshefte sinnvoll?

Würde es helfen, wenn die Kinder in den Ferien regelmäßig Stoff wiederholen? Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. Anja Finke sagt: „Die Ferien sind zum Erholen da. Ich würde die Kinder nie mit Zwang zum Aufgabenmachen verdonnern. Wenn sie sich von alleine hinsetzen und etwas lesen oder rechnen, ist das etwas anderes.“ Ana Llorens dagegen ist Verfechterin eines strukturierten Wiederholungsprogramms in den Ferien. Ihre beiden Kinder sitzen selbst häufig vormittags an Wiederholungsheften, nachmittags ist dann Zeit zum Spielen oder für Pool und Strand.

Und Neus Picó gibt zu bedenken: „Man merkt im September sehr deutlich, welche Kinder den Stoff wiederholt haben oder sich mit ihren Eltern hingesetzt haben, um immer wieder ein bisschen das Schulmaterial durchzuschauen.“ Das seien fast immer die Kinder, die dann besser durchs Schuljahr kommen – auch weil sich die Eltern hier einfach regelmäßig für den akademischen Fortschritt interessieren.

Allerdings müsse man auch nicht in Alarmismus verfallen, nur weil die Kinder in den Ferien mal etwas vom Unterrichtsstoff vergessen. Zumal in den vergangenen Jahren ja auch gegengesteuert wurde. Viele Schulen öffnen den gesamten Juli, um Kindern, die zu Hause keine Betreuung haben, weil ihre Eltern arbeiten müssen, eine Anlaufstelle zu geben. „Dort bearbeiten die Kinder dann keinen neuen Stoff, lernen in Sommerkursen aber andere Dinge“, sagt Neus Picó, die diese Initiative unterstützt.

Sommerzeit gleich Bildschirmzeit

Trotz allem gebe es im Sommer viele Kinder, die tage- oder gar wochenlang auf sich allein gestellt seien und viel Zeit allein zu Hause verbringen – häufig vor dem Fernseher, dem Tablet oder am Handy. Hier sieht Ana Llorens eine große Gefahr. „Die Bildschirme spielen leider im Sommer eine viel größere Rolle als während des restlichen Schuljahres. Da wird so viel Dopamin ausgeschüttet, das bekommt man mit anderen Aktivitäten nicht hin“, sagt Llorens.

So lesen viele Kinder kaum noch, spielen dafür aber stundenlang jeden Tag Videospiele. Das führt wiederum zu geringerer Konzentrationsfähigkeit und einer kleineren Aufmerksamkeitsspanne. „Wir haben Jahr für Jahr mehr ADS-Diagnosen, da kann man richtiggehend zuschauen“, berichtet Llorens. Hinzu kommt, dass viele Eltern statt klare Regeln aufzustellen, selbst Stunden am Handy verbringen. Die Kinder schauen sich das dann ab.

Um den Schülern den Start in den September zu vereinfachen, nutzen viele Schulen den ersten Schultag für einen kompletten Tag mit dem Klassenlehrer oder der -lehrerin. Dort gibt es dann, so erzählt Ana Llorens, auch Strategien an die Hand, wie die Kinder in ihre Lernroutinen zurückkommen können. Dazu gibt es in manchen Schulen Einzelsprechstunden mit den Eltern. Alles, um die langen Sommerferien vergessen zu machen.

