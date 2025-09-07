Wie ich die Sommerferien in Spanien überlebte – zwischen Pool und Schulheft

2013, Ende Juni, in einem Container-Klassenzimmer in València. Die Klimaanlage brummt in einer Ecke, doch unter der prallen Mittagssonne heizt sich der Metallklotz, der mein Klassenzimmer in der achten Klasse war, unerträglich auf. Ich blicke auf die Uhr: 14.10 Uhr. In fünf Minuten wird die Glocke läuten, und ich kann endlich nach Hause, in den Pool.

Lernen mit Hitze: unmöglich

Seit ich denken kann, waren die letzten Schultage eine Zumutung: Bei der Hitze war das Lernen unmöglich, und die Lehrer mussten zu anderen Mitteln greifen – ein Wassertag mit Spielen, ein Besuch im Wasserpark, Hauptsache, irgendwie abkühlen.

Aus dem deutschen Fernsehen kannte ich das Konzept „Hitzefrei“ und fragte meine Mutter einmal: „Warum haben wir das hier nicht in Spanien?“ Sie lachte: „Weil ihr dann den ganzen Juni nicht zur Schule gehen würdet.“

Leben im Pool

Dann kam der letzte Schultag – und mit ihm rund 80 freie Tage. In der Grundschule wurde meistens gefordert, ein Sommertagebuch zu schreiben. Anfangs schrieb ich noch ganz fleißig meine Seiten: „Liebes Tagebuch, heute habe ich mit meiner Schwester Sofía im Pool gebadet und mit meinen Playmobil gespielt.“ Aber Tag für Tag das Gleiche zu schreiben, war offensichtlich nicht so prickelnd, also ließen die Einträge mit der Zeit nach.

Die ersten Wochen verbrachte ich daheim. Ich hatte den Luxus, in einem Haus mit Pool zu wohnen. Meine Schwester und ich lebten praktisch im Wasser. Einmal sprachen wir darüber, wann wir zuletzt normale Kleidung getragen hatten – wir wussten es nicht mehr. Beaufsichtigt wurden wir von meiner Großtante und meinem Großonkel, wie es in Spanien oft üblich ist: Während die Eltern im Sommer arbeiten, passt die Familie auf die Kinder auf.

Sommeraufgabenhefte: Teil des Programms

Aber nicht nur Badespaß stand auf der Tagesordnung: Meine Mutter kaufte mir Sommeraufgabenhefte, damit ich den Schulstoff nicht vergaß. Eigentlich sollte ich jeden Tag eine Stunde Hausaufgaben machen. Meine Großtante drückte meist ein Auge zu und zwang mich nicht, die Hausaufgaben zu erledigen– meine Eltern schon eher. Ich mogelte vor allem bei den Mathe-Aufgaben oft und schielte lieber auf die Lösungsseiten, als sie ernsthaft zu bearbeiten. Aus eigenem Willen setzte ich mich eher selten hin, um sie zu machen.

Bei den yayos in Zentralspanien

In València blieb ich immer etwa zwei bis drei Wochen, dann ging es nach Zentralspanien zu den yayos (Großeltern). Meine beiden Cousinen waren meistens schon dort. Statt im Pool zu baden, stürzte ich mich in Berge frisch geernteter Gerste oder Weizen und ging mit meinem Großonkel auf die Suche nach Sternschnuppen.

Dort klappte das mit den Sommeraufgaben und dem Tagebuch meistens besser. Einerseits waren die Tage nicht so einseitig, und ich konnte meinem „Lieben Tagebuch“ etwas mehr Abwechslung bieten. Andererseits setzten wir vier – meine Schwester, zwei Cousinen und ich – uns schon fast ritualisiert nach dem Essen zusammen hin und machten die Auffrischungsaufgaben. Meine Oma fragte uns dann auch das kleine Einmaleins ab und belohnte uns mit Süßigkeiten.

Am Wochenende bekamen wir eine andere Belohnung: den Besuch unserer Eltern. Fast jeden Freitag rannte ich meinen Vater am Bahngleis in die Arme, doch manchmal verging fast ein Monat, ohne dass ich meine Mutter sah, da sie am Wochenende damals häufig arbeiten musste.

Drei Wochen in Deutschland

Im August stand Deutschland auf dem Plan: drei Wochen bei Oma und Opa im Schwarzwald. Das war einer der wenigen Momente im Sommer, in denen wir als ganze Familie etwas unternahmen. Manchmal blieben meine Schwester und ich länger, besuchten ein Sommercamp im Allgäu oder zogen von Verwandten zu Verwandten – elternlose, aber schöne Sommer. Die Hausaufgaben blieben auch dort mein wunder Punkt.

Völlig abschalten

In den Sommermonaten schaltete ich völlig vom Schulmodus ab. In kürzeren Ferien passierte mir das nicht. Auch als ich älter wurde, nutzte ich die viele Zeit nicht, um größere Projekte anzugehen, für die ich im Schuljahr keine Zeit hatte. Es waren zwei Monate pures Faulenzen.

Wobei: Später unternahm ich dann auch pädagogisch sinnvollere Dinge, die mir Spaß machten: etwa einen dreiwöchigen Sprachaustausch in Malta, um mein Englisch zu verbessern. Und ich las viel mehr als nur obligatorische Sommer-Schullektüre. Selten habe ich so viel gelesen, wie in den Sommerferien – wenngleich die Mathebücher auch weiterhin geschlossen blieben. Der Schulanfang war akademisch gesehen in der Mittelstufe denn auch einfacher als in der Grundschule.

Nach eineinhalb Monaten vermisste ich langsam den Schulalltag und meine Freundinnen. Ich lag Ende August oft nachts im Bett mit einem kribbelnden Bauchgefühl und überlegte schon, was ich meinen Klassenkameraden über meinen Sommer erzählen würde. Ich trug Geburtstage ein und klebte Sticker in mein Hausaufgabenheft. Die Vorfreude war groß.

Sicher: Lange Sommerferien sind pädagogisch nicht so ratsam, und ich hätte als Kind ohne die Leckereien meiner Oma in zwei Monaten längst vergessen, wie viel 4 mal 7 sind. Ohne Pool und eine nur zwei Jahre jüngere Schwester wären die Ferien zudem auch langweiliger und einsamer gewesen. Doch ich finde, ich nahm auch Gutes aus den Sommerferien mit. Diese Zeit hat mich gelehrt, selbstständig zu sein. Sei es als Kleinkind, das einen Monat lang die Mutter nicht sieht, oder als Teenagerin, die für einen Sprachkurs in ein fremdes Land verreist.

