In Pollença fegt er gegen das Vergessen – Mallorcas letzter Besenmacher

Dieser Laden in Pollença schreit beim Betreten „Schilfrohr“: Bunte Pfeifen liegen in einer Schale am Eingang, selbst gebaute Instrumente hängen an der Wand, und natürlich gibt es hier auch die Besen. Juanjo Cerdà bezeichnet sich als der letzte Besenmacher Mallorcas. Seine Werkstatt trägt denselben Namen wie seine Familie: Can Corretja. „Corretja bedeutet Gürtel auf Katalanisch, und ich weiß nicht genau, warum wir im Dorf seit Generationen so genannt werden“, sagt der 48-Jährige.

Familientradition

Die Cerdàs, alias „Gürtels“, stellen seit drei Generationen Besen her. Zu Zeiten seines Großvaters habe es allein in Pollença zehn Besenhandwerker gegeben. Sein Vater hatte noch drei Konkurrenten. Als Juanjo Cerdà ins Geschäft einstieg, gab es nur noch einen weiteren. Er hat mittlerweile aufgehört.

Für den so wohl letzten Besenmacher Mallorcas stand schon immer fest, dass er die Familientradition fortführen würde: „Ich wurde in das Geschäft hineingeboren“, sagt er. Schon als Kind begleitete er seinen Vater, um Zwergpalmwedel und Schilfrohr zu sammeln. „Für mich war das wie ein Spiel, ich suchte in den Bergen nach Höhlen und spielte mit den Ziegen“, erzählt der 48-Jährige.

Die Zwergpalmwedel sammelten die beiden in den Bergen rund um Pollença, und das Schilfrohr stammte aus dem Feuchtgebiet s’Albufera. Mit zwölf Jahren begann Cerdà aktiv mitzuarbeiten. „Für 100 Peseten durfte ich das Schilfrohr schälen“, erinnert er sich. Damals packte die ganze Familie mit an: Die Frauen bereiteten die Wedel vor, die Männer setzten die Besen zusammen, und die Kinder schälten das Rohr.

Alleine fürs Geschäft zuständig

Bis vor zwei Jahren führten Vater und Sohn die Werkstatt gemeinsam. Seit sein Vater in Rente ging, ist Juanjo Cerdà nun allein Herr von Can Corretja und übernimmt jeden Produktionsschritt. „Es ist ein langer Prozess, jeden Besen halte ich bestimmt zehnmal in der Hand, bis er fertig ist“, sagt Cerdà. Rechnet man die Zeit mit, die er braucht, um das Material in der Natur zu sammeln, benötigt er für 24 Besen etwa zwei ganze Arbeitstage. Die Herstellung ist günstig für ihn, da er kaum noch etwas dazukaufen muss.

Der Ablauf: Zuerst bereitet Cerdà das Schilfrohr vor, dann bindet er Palmwedel zusammen. Anschließend befestigt er die Bündel mit straffem Seil am Rohrstiel, zuletzt kommt noch ein Nagel hinein.

Nagel rein und der Besen ist fast fertig. / Nele Bendgens

Damit die Borsten gleichmäßig und feiner werden, kämmt der 48-Jährige sie mit einer Maschine, die sein Großvater vor 50 Jahren selbst baute. Es ist ein Rad mit Borsten, das sich mit einem Motor dreht.

Ausgeprägte Handwerkskultur auf Mallorca

In den guten Zeiten des Besenhandwerks hatten die Cerdàs viel zu tun. „Selbst auf dem Festland verkauften wir unsere Besen an die Händler“, sagt Juanjo Cerdà. Auch auf den Nachbarinseln boten mehrere Läden die Besen von Can Corretja an. „Früher gab es auf Mallorca eine ausgeprägte Handwerkskultur, jedes Dorf hatte seine Tradition: Artà und Capdepera die Körbe, Marratxí die Keramik,und Pollença das Besenhandwerk“, zählt der Handwerker auf.

Dabei ist Besen ist nicht gleich Besen. In seinem Lokal gibt es Besen für Spinnweben an der Decke, für Fliesenböden oder für den Garten, für den Kamin und sogar kleine Kinderbesen. Seine Kundschaft besteht heute vor allem aus älteren Menschen – und aus Urlaubern, die kleinere Besen als Souvenir kaufen. Was seine Besen besser macht als die aus dem Supermarkt? „Sie sind biologisch abbaubar. Und das Geräusch beim Fegen wirkt sehr beruhigend“, sagt Cerdà und fegt zur Vorführung den Boden seiner Werkstatt.

Besen sind nicht mehr sein Hauptverdienst

Dennoch greifen die meisten Menschen lieber zum Plastikbesen. Für Juanjo Cerdà ist das Besenhandwerk daher längst nicht mehr der Hauptverdienst – rund 1.500 Besen verkauft er im Jahr. Sein Haupteinkommen ist heute der Verkauf von Körben. „Seit 20 Jahren reise ich persönlich nach Marokko und suche sie aus“, erzählt er. Cerdà individualisiert die Körbe dann: mit Reißverschlüssen, Henkeln oder Dekoelementen.

Zudem stellt Cerdà auch Musikinstrumente aus Kürbissen und Schilfrohr her. „Offiziell bin ich als Instrumentenbauer anerkannt, weil ich für das Besenhandwerk nie meinen Handwerksausweis beim Inselrat beantragt habe“, sagt Cerdà. Mit dem Instrumentenbau begann er als Hobby – aus den Resten des Schilfrohrs, die von den Besen übrig blieben.

Juanjo Cerdà mit einem selbsthergestellten Musikinstrument. / Nele Bendgens

Er baut auch Pfeifen und Lockpfeifen, die besonders bei Kindern gut ankommen. Seine Waren verkauft er sowohl in seinem Geschäft als auch jeden Sonntag auf dem Markt in Pollença. Die Besen kosten bei ihm acht Euro, größere Mengen liefert er anderen Läden zum halben Preis.

Produziert wird, wenn gerade keine Aufträge für Körbe anstehen – oder weil sich wieder Ladenbesitzer melden, die Bestellungen aufgeben. „Mein Vater hätte fast damit aufgehört“, sagt Cerdà. Für ihn selbst ist das keine Option: Er fühlt sich dafür verantwortlich, dieses Handwerk auf der Insel weiterzuführen. Zudem biete ihm die Arbeit einen stabilen Lebensunterhalt. Der Verkauf der Körbe läuft gut, und er beliefert mehrere Läden in Pollença. „Ich habe keine Angestellten, und das Lokal für Laden und Werkstatt gehört meiner Familie“, fügt der 48-Jährige hinzu.

Immer wieder hätten junge Menschen bei ihm begonnen, das Handwerk zu lernen. Doch meist brachen sie ab, sobald bessere Jobs in Sicht waren. „Die neue Generation arbeitet lieber als Kellner, da gibt es mehr Geld“, sagt Juanjo Cerdà. Eigene Kinder, die in seine Fußstapfen treten könnten, hat er nicht. Bis zur Rente will er noch Besen herstellen – danach dürfte dieses Handwerk auf der Insel wohl aussterben.

