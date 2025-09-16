Kult-Biergarten in Cala Ratjada: Ein mallorquinisches Ehepaar begeistert deutsche Urlauber seit 38 Jahren mit Schlager und Erdbeerkuchen

Faulenzen und entspannen im Ruhestand? Für Guillem Font Llull ist allein der Gedanke daran abstoßend. So klingt es zumindest, wenn man den 75-Jährigen darauf anspricht. „Was soll ich denn da machen? Den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen?“, fragt er. Nein, da verbringt der eigenwillige Insulaner („Mallorquiner, nicht Spanier!“) seine Zeit doch lieber im König Garten. Zwischen deutschen Urlaubern und deutschen Schlagern – hier fühlt er sich wohl. Immerhin war er es selbst, der den Biergarten vor nunmehr 38 Jahren in Cala Ratjada eröffnet hat. Eine Institution mit Kultstatus.

Ebenfalls von Anfang an mit dabei: seine Frau Cati Pascual Febrer. Auch sie ist Ur-Mallorquinerin, über 70, und bis heute ins Alltagsgeschäft integriert. In der Küche des Lokals sorgt sie dafür, dass ihr legendärer Erdbeerkuchen – eines der wichtigsten Markenzeichen des König Garten – auch nach fast vier Jahrzehnten noch immer genauso lecker schmeckt wie früher. „Na los, probieren Sie“, drängt Guillem Font die MZ-Reporterin. Widerstand zwecklos. Ja, er schmeckt! „Die Früchte kaufen wir in Sa Pobla“, informiert er. „Bei Freunden. Seit 40 Jahren.“

Eigentlich, betont Font, mache Cati nicht mehr alles selbst. Vor allem schaue sie dem Team über die Schulter. Und auch er arbeite ja nicht wirklich. „Ich sitze nur hier an einem der Tische.“ Jeden Tag, von 9 bis 18 Uhr. Es fällt schwer, ihm das abzunehmen. Allein während des Interviews wieselt er ständig im Open-Air-Lokal hin und her, schwatzt hier (auf Deutsch mit mallorquinischem Akzent) mit Gästen, serviert dort ein Stück Kuchen. Still sitzen und ausruhen ist offenbar nicht sein Ding.

Seit 46 Jahren im Geschäft

„Wenn man das Restaurant nebenan mitzählt, das wir vor dem König Garten geführt haben, dann sind wir sogar schon seit 46 Jahren im Geschäft“, so der Insulaner stolz. Ein klein wenig gebeugt geht er mittlerweile, aber seine Augen blitzen verschmitzt, wenn er an jene Zeit zurückdenkt. Cala Ratjada 1978. „Deutsche Touristen gab es damals natürlich schon, aber hier, nahe der Cala Agulla, war sonst fast nichts.“ Nicht, dass er die umliegenden Lokale, die im Laufe der Jahrzehnte um den König Garten errichtet wurden, als wirkliche Konkurrenz ansieht. „Sie beschweren sich derzeit über weniger Gäste. Wir merken davon nichts“, brummt der Senior.

Eine deutsche Kundin nähert sich dem Tisch. 25 Jahre komme sie schon in den König Garten. „Und er war damals schon Kult“, schwärmt sie. Was sie vor allem anziehe? „Der Erdbeerkuchen.“ Klar.

Altbewährtes bewahren, damit fährt man offensichtlich gut im König Garten. Obwohl es ein recht außergewöhnliches Konstrukt ist, das Guillem Font und Cati Pascual da aufgebaut haben. Weit mehr als nur Torten. „Morgens und tagsüber geht es hier ganz anders zu als abends. Auch das Mitarbeiter-Team ist ein anderes“, betont Frank Jablonski. Als Geschäftsführer ist der Deutsche die rechte Hand des Betreiberehepaars, wenn dieses dann doch mal nach Hause geht – am Abend.

Geschäftsführer Frank Jablonski (li.) und die Besitzer Cati Pascual und Guillem Font. / Privat

Dann gibt es Party bis 3 Uhr nachts, für die, die tanzen wollen. Oder Cocktails für die, die es ruhiger angehen lassen. Bis zu 500 Leute können hier zusammenkommen. „Entweder wir haben Livemusik, oder der DJ legt auf – jeden Abend“, sagt Jablonski und deutet auf eine kleine Tanzfläche, die den klassischen Café-Terrassenbereich von dem der Stehtische abgrenzt. Auch er hat mittlerweile bereits 22 Dienstjahre auf dem Buckel. Nichts im Vergleich zu DJ Klaus, der seit 28 Jahren im König Garten auflegt. Beständigkeit muss sein.

Und sie passt zum Publikum. Einige der Stammgäste kommen zwei, teilweise sogar drei Mal pro Saison nach Cala Ratjada – und gucken schon im König Garten vorbei, bevor sie ihre Koffer ausgepackt haben. „Viele von ihnen kamen schon als Kinder mit ihren Eltern. Heute kommen sie mit ihren Partnern“, sagt Jablonski. „Und viele andere sind bereits tot“, ergänzt Guillem Font trocken. Es sind nicht die typischen grölenden Saufurlauber, die da unter den Kiefern tanzen, die das Lokal noch immer umgeben. Die findet man eher im Feiertempel Bierbrunnen, der knapp einen Kilometer die Straße runter ebenfalls vor allem deutsches Publikum anzieht. Aber eben ein anderes. „Als wir anfingen, gab’s den noch gar nicht“, bemerkt Font. Und auch die Art der Schlager, die dort gespielt werde, überschneide sich nur teilweise. „‚Dicke Titten Kartoffelsalat‘und ähnliches wird man bei uns nicht hören. Die Schlager, die bei uns laufen, sind schwiegermuttertauglich“, sagt Jablonski.

Ganz ohne Sauflieder

Kein Wunder, dass auch Schlagersänger Alex Engel mittlerweile zum festen Programmpunkt im König Garten gehört. Jeden Donnerstag um 21 Uhr greift der 36-Jährige zum Mikrofon und motiviert zum Tanzen und Feiern. Auch er kommt dabei ohne Obszönitäten oder Lobgesang aufs Saufen aus. „Das erste Lied, dass er vor zehn Jahren bei seinem ersten Auftritt hier sang, war der 60er-Jahre-Hit ‚Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett‘. Das hatte ich von einem 26-Jährigen nicht erwartet“, erinnert sich Jablonski und grinst. Der König Garten war damals das erste Lokal auf Mallorca, das Alex Engel zu Beginn seiner Karriere regelmäßig eine Bühne bot.

Mittlerweile hat Alex Engel sich einen Namen gemacht, tritt auch im Oberbayern und im Münchner Kindl an der Playa de Palma auf, zudem in Krümels Stadl in Peguera und in anderen Feierlokalen auf der Insel. Doch mit keinem Lokal fühle er sich so verbunden wie mit dem König Garten, sagt er. „Hier konnte ich Erfahrungen sammeln und wachsen, darüber bin ich sehr dankbar.“ Genau wie für viele Cala-Ratjada-Stammurlauber ist der König Garten auch für ihn ein Ort, an dem er sich heimisch fühlt. Das sagt er nicht nur, das merkt man auch. Nach den Aufritten sitzt er immer noch mit Frank Jablonski zusammen. Nicht mehr zur Manöverkritik, wie einst, sondern aus Freundschaft. „Meine Tipps braucht Alex nicht mehr“, sagt Frank Jablonski. Er schaffe es schon seit Jahren, den Laden zu füllen und zu begeistern.

"Qualität und guter Service, das ist unser Erfolgsgeheimnis“, mischt sich Guillem Font wieder ins Gespräch ein. Und regelmäßige Investitionen, ergänzt Frank Jablonski. Jedes Jahr nehme man Geld in die Hand, um dezent zu modernisieren und instand zu halten. „Nur den Charakter, den verändern wir nicht.“ Warum auch?

Abonnieren, um zu lesen