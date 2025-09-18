Fremdenverkehrsverband zeichnet Mallorca Zeitung aus

Mallorcas Fremdenverkehrsverband Foment del Turisme zeichnet 2025 die Mallorca Zeitung aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens als „Referenz für die deutschsprachigen Besucher und Residenten“ auf der Insel aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Preisverleihung seitens der historischen Institution versammelt Jahr für Jahr die Tourismus-Branche der Insel. Neben der MZ gibt es auch noch weitere Preisträger.

Mit Goldmedaillen prämiert werden der Touristiker Bernardo Quetglas (Reiseagentur Sidetours und BQ Hotels), der Hotelier Juan Vich (Summum Hotels) und der Gastronom Antonio Ferrer (Initiator der Mostra de Cuina Mallorquina).

Fünf besondere Erwähnungen

"Besondere Erwähnungen" erhalten neben der MZ das Hotel Pure Salt Garonda, das Archiv Casa Planas, die Hotelkette IT Mallorca Unique Spaces sowie Dominique Carroll, die seit über 20 Jahren im internationalen Pressezentrum des Foment del Turisme Journalisten aus aller Welt betreut.

Die Preisvergabe findet am 15. Dezember im CaixaForum in Palma statt. Der heute von Eduardo Gamero geleitete Fremdenverkehrsverband Foment del Turisme (span. Fomento del Turismo) wurde bereits 1905 gegründet. Einer der Hauptschwerpunkte seiner Tätigkeit ist die internationale Pressearbeit.