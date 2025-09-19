Vater nach Unfall querschnittsgelähmt, Mutter bekommt Krebsdiagnose: Ibiza-Urlaub endet für Familie tragisch

Das Schicksal meint es gerade nicht gut mit einer Familie, die kürzlich im Urlaub auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza war. Der Vater erlitt bei einem Tauchgang einen Unfall und wird sich nie wieder bewegen können, die Mutter zweier Kinder muss trotz Krebsdiagnose alleine den Haushalt schmeißen. Die Briten bitten nun um Spenden, um über die Runden zu kommen.

Vor zwei Monaten brach sich der 42-Jährige David Hayes beim Tauchgang die Wirbelsäule. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt. Drei Wochen lang lag der Familienvater auf Ibiza im Koma, ehe er nach Derriford im Südwesten Englands verlegt wurde. Die Ärzte sind sich sicher, dass der Urlauber für immer querschnittsgelähmt bleiben wird und niemals seine Beweglichkeit zurückerlangt.

Chemotherapie gerade begonnen

Bei seiner 38-jährigen Frau Elly wurde hingegen Brustkrebs entdeckt. Sie befindet sich gerade am Anfang der Chemotherapie. Trotz der Widerstände muss sie sich um die zwei Kinder kümmern und besucht ihren Mann täglich.

Zumindest einen kleinen Erfolg gab es nun zu vermelden. David Hayes kann schon lange Phasen alleine ohne die Hilfe von Maschinen atmen, zudem nahm er feste Nahrung zu sich. Er wartet derzeit darauf, in das auf solche Fälle spezialisierte Salisbury Spinal Treatment Centre verlegt zu werden.

Um Spenden wird gebeten

Der Brite wird 24 Stunden pro Tag Betreuung von Ärzten und Pflegern brauchen. Um sich auf das künftige Leben vorzubereiten, stehen Arbeiten in der Wohnung an, um diese behindertengerecht zu machen. Es ist verständlich, dass die öffentlichen Sozialhilfen dafür nicht ausreichen. Seine Familie und Freunde haben daher zu einer Spendenkampagne aufgerufen, bei der bislang 38.000 Euro zusammenkamen.

Die Möglichkeit zu spenden oder mit der Familie in Kontakt zu treten, läuft über eine Gofundme-Seite. Hier ist der Link.