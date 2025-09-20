Wie ein junger Mann aus Wien Mallorcas erste große Tourismuskampagne bebilderte

Eine kleine Portion Dreistigkeit zahlt sich manchmal aus. Und so ist es nur folgerichtig, dass der junge Mann im September 1903 in Wien in den Zug steigt und nach Triest fährt. Kurz zuvor hatte er einen Brief gelesen, der bei seinem Arbeitgeber, dem Verlagshaus Hölzel, eingegangen war. Der junge Mann, damals 20 Jahre alt, arbeitet hier als Sachbearbeiter. In dem Brief fragt ein prominenter Geograf beim Verlag nach, ob man nicht einen jungen Assistenten kenne, der ihn bei seinen Buchprojekten unterstützen könne. Bevor jemand anders den Brief lesen und auf dumme Gedanken kommen konnte, entscheidet der junge Mann, dass er selbst der geeignetste Kandidat für den Job ist. Und fährt zum Vorstellungsgespräch. Dort überzeugt er den Geografen, ihm die Stelle zu geben. Und so wird aus Erwin Hubert der Sekretär von Erzherzog Ludwig Salvator.

Seine Geschichte wird nun in dem zweisprachig auf Spanisch und Deutsch erschienenen Buch „Erwin Hubert – Maler im Paradies?“ erzählt. Verfasst haben es die Erzherzog-Expertin Helga Schwendinger und Huberts Enkel Rainer Hubert, der Historiker ist. Die beiden eröffnen an diesem Samstag in Palma auch eine Ausstellung mit Werken von Erwin Hubert.

Für den jungen Erwin Hubert beginnt mit seiner neuen Anstellung ein aufregendes Leben. Er begleitet den Erzherzog auf seinen Reisen durchs Mittelmeer. Er kümmert sich unter anderem darum, die Manuskripte zu überarbeiten. Der Adelige, damals schon fast 60 Jahre alt, dient dem jungen Mann, der ohne Vater aufgewachsen war, als Mentor. Es ist auch in dieser Zeit, wo Hubert seine wahre Leidenschaft entdeckt: die Malerei. Eine autodidaktisch erlernte Kunst, der er vor allem in seiner zweiten Lebenshälfte nachgehen wird.

Es colomé, Aquarell aus dem Jahr 1962 / Hubert

Obwohl der Erzherzog ihm viele Chancen bietet und auch das Interesse an der Malerei fördert, hegt der junge Hubert schon bald Abwanderungsgedanken. Anhand von Briefen lassen sich diese erstmals auf 1907 datieren. Der Enkel Rainer Hubert führt das auf die intensive Arbeitsweise und den Charakter des Erzherzogs zurück. „Wahrscheinlich hat er sich zu einer Art Über-Vater entwickelt.“

Richtig abnabeln kann sich Erwin Hubert erst 1910. Einen längeren Aufenthalt in Wien, eigentlich um sich der Malerei zu widmen, nutzt er, um sich bei einer Bank zu bewerben. Der Enkel vermutet Existenzängste dahinter. Schließlich muss Erwin Hubert überlegt haben, „was passiert, wenn der kranke alte Mann einmal nicht mehr da ist“. Sein Chef und Mentor ist von diesem Schritt wenig angetan. Allerdings bleibt Hubert nebenberuflich immer noch für den Erzherzog tätig – neben seiner Stelle bei der Bank und der Malerei, der er nun immer leidenschaftlicher nachgeht.

Der Maler Erwin Hubert (1883-1963) / Hubert

Über den Tod hinaus verbunden

1915 stirbt Ludwig Salvator. Doch auch damit endet das Verhältnis zwischen dem Sekretär und seinem Mentor nicht. Hubert leistet weiter Dienste für den Nachlass des Adeligen, bearbeitet etwa ein Manuskript über Wachtürme auf Mallorca. Und letztlich ist es auch das gute Verhältnis zu der Entou-rage des Erzherzogs, das es Hubert ermöglicht, eine weitere drastische Entscheidung in seinem Leben zu fällen.

Es ist 1919, Österreich ist noch von den Folgen des Ersten Weltkriegs gebeutelt. Hubert gibt seinen sicheren Job bei der Bank auf, um sich hauptberuflich der Malerei zu widmen. Ein abenteuerlicher Gedanke, angesichts dessen, dass er im Vorjahr Vater geworden ist. Doch gemeinsam mit Frau und Kind – Rainer Huberts Vater Erwin G. – zieht er nach Mallorca. Hier kann er günstig in den Ländereien seines verstorbenen Mentors unterkommen. Und sich voll der Malerei widmen. Dank seiner guten gesellschaftlichen Kontakte gelingt es ihm bald, erste Ausstellungen zu bestreiten.

Bauernmädchen in Palma, 1938 / Hubert

Seine Aquarelle der mallorquinischen Landschaft sorgen für großes Interesse – auch wenn sein postimpressionistischer Stil wenig mit den künstlerischen Strömungen seiner Zeitgenossen zu tun hat. Der mallorquinische Fremdenverkehrsverband Foment de Turisme sieht in seinen Arbeiten ideale Werbemotive, um die wohlhabenden Klassen zu einem Urlaub auf der Insel zu ermuntern. Etwa in dem frisch eröffneten Hotel Formentor. Hubert steigt früh mit seinen Aquarellen ins Postkarten-Geschäft ein – eine Entscheidung, die ihm auch in den folgenden Jahrzehnten einen lukrativen Nebenverdienst sichern sollte. Manche Motive werden noch heute nachgedruckt und an Urlauber verkauft.

Von da an betätigt sich Erwin Hubert unter anderem als Porträtmaler für den spanischen und europäischen Adel. Unter anderem spezialisiert er sich auf Kinderporträts. Seine eigenen Kinder sieht er derweil kaum. Schon wenige Jahre nach dem Umzug nach Mallorca zieht es seine Gattin Adele und die beiden Kinder zurück nach Wien. Sie erträgt den – im Vergleich zu den Standards einer europäischen Großstadt – mangelndem Komfort in den Häusern des Erzherzogs nicht. Sie will fließendes Wasser und nicht auf Feldbetten schlafen. Der Maler besucht seine Familie nur gelegentlich in der österreichischen Heimat.

Rainer Hubert erzählt, dass er als Kind seinen Großvater immer wieder in seinem Haus in Palma besucht hat, aber kein besonders inniges Verhältnis zu ihm hatte. „Er konnte nicht mit Kindern umgehen, war etwas distanziert. Ganz im Gegensatz zu dem, wie er sonst mit Leuten umgegangen ist, wenn man mit ihm in Palma oder sonst auf der Insel spazieren ging. Da haben ihn alle gegrüßt. Er war sehr herzlich.“

Seit 20 Jahren in der Mache

Helga Schwendinger kennt die Familie Hubert seit über 40 Jahren. Als sie an ihrer Dissertation über den Erzherzog arbeitete, nahm sie Kontakt zu Rainers Eltern auf. Nach dem Tod des Vaters blieb die Verbindung bestehen. „Bestimmt seit 20 Jahren sprechen wir darüber, dass man etwas über Erwin Hubert machen sollte“, erzählt sie. Dass es jetzt geklappt hat, liegt auch daran, dass es Schwendinger gelang, mit dem Stadtpalast Can Vivot einen Ausstellungsort zu finden, um die Arbeiten des Künstlers auszustellen. Diese wird am Freitag (20.9.) parallel zur Nit de l’Art eröffnet. Anhand von Nachdrucken seiner Arbeiten soll der künstlerische Lebensweg Erwin Huberts nachgezeichnet werden. Über 40 Werke werden zu sehen sein. Es sind die Arbeiten eines Mannes, der stets seinem Stil treu blieb. „Sie sehen ein Aquarell von ihm und wissen sofort, das ist ein Erwin Hubert“, sagt Helga Schwendinger. „Das ist eine Malweise, die kann man nicht verwechseln mit irgendjemand anderem.“

Werbung für den Foment de Turisme. / Foment de Turisme

Im Mittelpunkt der Aquarelle stehe die Natur, sagt Rainer Hubert, wobei sich der Großvater bisweilen die Natur zurechtgebogen habe. „Es gibt eine sehr charakteristische Erzählung, wie er noch beim Erzherzog Ludwig Salvator war. Er malte eine Landschaft mit einem Baum. Als es fertig war, sah es sich der Erzherzog an und sagte: ‚Das Bild gefällt mir wunderbar, aber ich verstehe das mit dem Baum nicht. Der kann dort nicht existieren, er hat an der Stelle nicht genug Feuchtigkeit.‘ De facto hatte mein Großvater den Baum aus bilddramaturgischen Gründen ein bisschen versetzt.“ Sehr deutlich sehe man hier, so der Enkel, wie unterschiedlich die Blickwinkel des Wissenschaftlers und die des Künstlers sind.

Rainer Hubert und Helga Schwendinger / PSS

Die Dramatik des Werkes

Für den Enkel liegt aber gerade in den mallorquinischen Landschaftsbildern eine gewisse Dramatik. Denn Erwin Hubert sei es darum gegangen, die Schönheit der Insel darzustellen. Und zugleich hätten diese Arbeiten – durch die Werbung des Foment de Turisme – dazu beigetragen, dass diese Schönheit der Insel verloren ging. Wobei Hubert dies kaum hätte absehen können, als er den Auftrag annahm. „Zum Glück hat er nicht mehr mitbekommen, was der Tourismus aus seiner geliebten Landschaft gemacht hat“, sagt Rainer Hubert, der sich erinnert, dass sein Großvater sich in den 50er-Jahren bereits kritisch über den aufkommenden Massentourismus äußerte.

Erwin Hubert starb 1963 im Alter von 80 Jahren in Palma. Buch und Ausstellung sollen an das Leben und Schaffen eines Mannes erinnern, der eines Tages einen Zug nahm. Und auf einer Insel landete.

