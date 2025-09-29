Mallorca-Roman „Ars Occulta“: Alchemie, Mystery und die Spur Ramón Llulls

Alberto Fraile wirkt wie ein recht esoterischer Zeitgenosse. Sei es wegen seiner Armbänder mit der Hand der Fatima, die vor Bösem schützen sollen, oder wegen des Deckblatt seines ersten Romans „Ars Occulta“ (siehe Bild). Über dem Titel thront das allsehende Auge, das viele mit der Illuminati-Bewegung in Zusammenhang setzen, und die Gestalten darunter wirken zugleich mystisch wie auch etwas gruselig. Genau diese Mischung prägt Frailes ersten Roman: ein Philosophielehrer als Protagonist, Alchemie, ein Hauch Thriller, etwas Magie und ganz viel Mallorca-Feeling.

Die Hauptrolle gehört allerdings nicht Lucas, dem Philosophie ­Lehrer auf Ibiza, der nach Mallorca zurückkehrt. Der eigentliche Protagonist ist Ramon Llull (1232–1316). Der mallorquinische Philosoph, Theologe, Missionar und Mystiker schrieb auf Katalanisch, Latein und Arabisch. Er beschäftigte sich mit Logik, Alchemie und Mathematik und entwickelte mit seiner „Ars Magna“ ein Denksystem, das als früher Vorläufer der Informatik gilt. Der Journalist Alberto Fraile beschäftigt sich schon lange mit Llull, arbeitet auch an einem Essayband über ihn. „Wer hätte gedacht, dass ein Mallorquiner den Grundstein für die künstliche Intelligenz legen würde. Für mich hat er die Statur eines Leonardo da Vinci, Isaac Newton oder Albert Einstein“, sagt er. Und umso mehr sich Fraile in das Lullianische Universum begab, umso deutlicher nahm eine Buchidee Form an. „Mir wurde klar, dass man mit dieser Figur, die so viel hergibt, einen Abenteuer- oder Mystery-Roman schreiben könnte, der auf Mallorca spielt.“

Fantasieren erlaubt

Durch „Ars Occulta“ konnte der ehemalige Leiter des Clubs der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ und Herausgeber der Zeitschrift „Namasté“ dann eine andere Art Pakt mit seinem philosophischen Schwarm eingehen: „Er hat mir erlaubt, mit ihm zu fantasieren“, sagt Fraile. Dafür musste er zuerst sein Journalisten-Ego an den Nagel hängen. „Ich arbeite seit 25 Jahren in den Medien, und ich kann mir nicht erlauben, mit so viel Fantasie um mich zu werfen“, sagt der Erstlingsautor.

Frailes Roman erzählt die Geschichte eines Philosophie ­Lehrers, der von Ibiza in sein Heimatdorf auf Mallorca zurückzieht und dort ein geheimes Manuskript von Ramón Llull findet. „Es ist eine Mischung aus Roman und Essay, ich wollte aber auch Freaks des Okkultismus zufriedenstellen“, sagt der Autor. Zudem ist es eine Geschichte voller Abenteuer, teilweise auch ein Thriller.

Lucas, der Hauptdarsteller, lebt auf Ibiza in einem Camper. Der Mallorquiner hatte ein schweres Leben, seine Eltern starben bei einem Flugzeugabsturz. Zu Beginn des Romans beschließt er, seine Stelle als Lehrer aufzugeben und in seine Heimat zurückzukehren – in der Hoffnung, dort zu seinem alten Ich zurückzufinden. „Lucas gibt es wirklich, denn viele Beamten auf Ibiza geraten durch die Wohnungsnot in eine ähnliche Lage. Für mich ist das ein soziales Drama – deshalb wollte ich, dass mein Protagonist genau dort ansetzt. Er lebt schlicht am Limit“, sagt Fraile.

Im Roman wird die persönliche Entwicklung von Lucas mit den Prozessen der Alchemie verglichen: Verschiedene Substanzen durchlaufen bestimmte Stadien, bis sie schließlich zum Stein der Weisen werden. Die erste Phase, Schwarz (Nigredo), steht für den Tod des Ego. „Mein Protagonist lässt, als er die Fähre von Ibiza nach Mallorca nimmt, sein Professorengewand zurück – und damit auch das Ego, das damit verbunden war.“ Danach beginne eine Phase der Reinigung, in der er viele Abenteuer durchlebt. Es gibt auch Begegnungen, die Angst einflößen können – doch genau das ist gewollt. Fraile beschreibt die Rückkehr auf seine Heimatinsel Mallorca als eine Art Pilgerreise. „Und schließlich, nachdem all das durchlaufen ist, kommt der Moment der Meisterschaft – der Augenblick, in dem der Schüler den Stab des Meisters übernimmt und seinen eigenen Weg fortsetzt“, sagt Alberto Fraile.

Santa Eugènia steht Pate

Der Autor beschreibt seinen Roman als „einen Ausweg aus der Matrix“, allerdings ohne technologische und utopische Elemente, sondern eher durch Okkultismus und Esoterik in einem mittelalterlichen Ambiente. Die Geschichte spielt in einem erfundenen Dorf namens Beni-Bazari, dessen Beschreibung auf Santa Eugènia basiert. Die Insel ist ein ständiger Begleiter in den Erzählungen – sei es das Tramuntana-Gebirge oder der Ausblick aufs Meer vom Kloster Miramar, in dem Ramón Llull tatsächlich lange lebte. „Dort hat er eine Art Ashram gegründet, in dem Missionare lernen sollten, mit Argumenten und nicht mit Waffen zu überzeugen.“

Der Roman wechselt hin und her zwischen Fiktion und Fakten. Das Manuskript, das der Hauptdarsteller findet, könnte es sogar gegeben haben. „Es soll ein verlorenes Werk von Ramón Llull existieren“, versichert Alberto Fraile. Die esoterische und alchemistische Facette des mallorquinischen Weisen sei nicht besonders bekannt – aus einem Grund: Die Llull-Forschung und Geschichtsschreibung verschweige diesen Aspekt. „Ramón Llull wusste viel über Wissenschaft, sprach fließend mehrere Sprachen, doch er war auch ein großer Alchemist“, sagt Fraile.

Gleiches gelte auch für Isaac Newton, der ebenfalls eine ausgeprägte alchemistische Seite gehabt haben soll. „Einige gehen davon aus, dass Newton mehr über Alchemie als über Physik geschrieben hat“, sagt Fraile. Sowohl bei ihm als auch bei Llull bleibe das oft unerwähnt, weil es nicht als rational oder akademisch galt, sich für solche Themen zu interessieren. Und diese unbekannte Seite von Ramon Llull und der mallorquinische Okkultismus scheinen gut anzukommen. „An Weihnachten möchte ich eine zweite Ausgabe herausbringen, diesmal mit Illustrationen“, sagt Fraile. Dabei wird es sich um alchemistische Zeichnungen handeln, ähnlich wie die auf dem Deckblatt. Der Roman wird derzeit ins Katalanische übersetzt. Am liebsten würde er das Buch auch noch in weitere Sprachen übersetzen lassen – sehr gerne auch ins Deutsche. „Ramon Llull ist in Deutschland sehr bekannt. Gottfried Leibniz war einer der bedeutendsten Lullisten“, sagt Fraile.

Informationen

„Ars Occulta“ von Alberto Fraile, auf Spanisch, Verlag Archivo Futuro, 19 Euro.

Erhältlich u. a. in: Bar Ca’n Prim, Plaça Bernat de Santa Eugènia, 6, Santa Eugènia und Rata Corner, Carrer d’Antoni Marquès, 34, Palma.

Online erhältlich über: amazon.es

