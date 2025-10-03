"Manche sehen aus wie 15": Auf Schnitzeljagd nach den Soldaten des US-Flugzeugträgers in Palma

Es ist bereits Mittag an diesem Freitag (3.10.), als die ersten US-amerikanischen von Bord der "USS Gerald R. Ford" gehen. Einige Stunden zuvor war der größte Flugzeugträger der Welt in der Bucht von Palma angekommen. Unübersehbar ist der Koloss, von dem in den kommenden Stunden. 4.500 Personen ist die Besatzung stark – fünf Tage lang dürfen sie auf der Insel Urlaub machen. Wir wollen sie treffen Doch wo wollen sie hin?

Unsere Jagd beginnt am Vormittag. Um 11.30 Uhr stehen wir am Dic de l'Oest, wo sonst die Kreuzfahrtschiffe festmachen. Der Damm, der sich wie ein schützender Arm um den westlichen Teil des Hafens legt, ist ein strategisch günstiger Ort. Hier können Boote festmachen, es gibt ausreichend Platz für Busse und Taxis.

"Keine Presse, keine Fotos"

Doch da ist nichts los. Viel Stahl, Beton, abgesperrte Tore. Hier kommt man nicht hinein. "Keine Presse, keine Fotos", sagt der Wachmann streng. Spanische Portale berichten, dass an der alten Mole von Palma 20 Shuttlebusse und Foodtrucks auf die US-Amerikaner warten. Also ab dorthin. Doch statt Menschenmassen finden wir nur einen fast leeren Parkplatz. Ein einziger Shuttlebus für Urlauber, sonst nichts.

Am Hafen verrät uns schließlich ein Mitarbeiter im Vorbeigehen: „Wenn überhaupt, dann am Dic de l'Oest.“ Wir blicken übers Wasser – in der Ferne löst sich tatsächlich ein kleines Boot vom Flugzeugträger. Schnell rufen wir ein Taxi. Zurück zum Ausgangspunkt.

Am Steuer sitzt Chris. Fast zehn Jahre fährt sie schon auf der Insel. Sie kennt die Geschichten. „Ihr seid richtig“, sagt sie. Auch 2022 sei es genauso gelaufen. „Das Problem: Man erkennt sie nicht. Uniform tragen sie nämlich nicht. Und was kurios ist: Die meisten sind wahnsinnig jung. Manche sehen aus wie 15.“ Chris lacht. Sie erzählt von ihrer eigenen Sommeraffäre mit einem US-amerikanischen Soldaten. Und sie weiß: Kaum an Land, zücken die Jungs nicht das Handy, um Mama zu schreiben. Stattdessen wird sofort Tinder reaktiviert. „Jeder Zweite wischt hier während der fünf Tage nonstop.“

Zurück am Dic de l'Oest

Zurück am Dic de l'Oest. Wo bei unserem ersten Besuch gähnende Leere herrschte, stehen nun zahlreiche Shuttlebusse und Taxis. Einige Soldaten stehen vor dem Wachhäuschen, an dem wir abgewiesen worden. Sie hoffen, hier ein Taxi zu ergattern und nicht in der großen Gruppe mit ihren Kameraden warten zu müssen.

Besonders kommunikativ sind sie nicht. Einen, vielleicht gerade 18, schaffen wir kurz ins Gespräch zu verwickeln. Mit glänzenden Augen erzählt er, wie sehr er sich auf die Strände freut. Doch dann reicht ein strenger Blick seines älteren Kameraden – und er verstummt sofort. „Keine Auskünfte. Keine Kamera.“

Doch wir lassen nicht locker. Nach ein paar Minuten hoffnungslosem Rumstehen sehen wir zwei junge Frauen in den Hafen spazieren. Wir folgen ihnen, können plötzlich ungehindert durch einen Nebeneingang in den Bereich hinter dem Wachhäuschen. Im Gespräch stellt sich heraus: Die beiden Frauen sind auch Amerikanerinnen. Sie sind hier, um ihre Verlobten zu treffen. Dreieinhalb Monate herrschte Funkstille, während die Männer auf See waren, dann kam vor zwei Wochen plötzlich die Nachricht: „Mallorca. Fünf Tage frei.“ Sofort hätten sie die Tickets gebucht, alles liegen gelassen. Namen wollen sie nicht nennen, Fotos sind tabu. Doch wir dürfen zusehen, wie sie ihre Männer nach langer Zeit wieder umarmen.

Kein Wunder

Am Ende landen wir bei den Shuttlebussen. Hier herrscht das reinste Chaos. Schlange stehen? Fehlanzeige. Stattdessen eine Horde Soldaten, die gleichzeitig um Plätze in Bussen und Taxis kämpft. Für manche geht es nach Palmanova, andere nach Illetes. Und wer wirklich wissen will, wo die Amerikaner nachts zu finden sind: Magaluf.

Dort, so heißt es, sammeln sie sich. Kein Wunder: In den USA ist Alkohol erst ab 21 erlaubt, in Spanien schon ab 18. Auf Mallorca wird dieses Gesetz in fünf Tagen gründlich ausgelebt.

