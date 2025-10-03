Stargast, begeisterte Fans und ein Abkommen mit dem Inselrat: So war der Tag der offenen Tür auf der Peter Maffay-Finca

Die Fans machen es Peter Maffay aber auch nicht einfach. Wie soll man den Überblick behalten, wenn es die Fanclubs "Ewig", "Auf Ewig" und "Auf Ewig Maffay" gibt. Renate aus Oldenburg, die letzterem Verein angehört, wollte vom bekannten Musiker ein Autogramm mit dem eigenen Fanclubnamen haben. Er schrieb aber nur "Ewig". Zum Glück gibt es für derlei Probleme eine einfache Lösung. Denn beim Tag der offenen Tür am Freitag (3.10.) auf der Maffay-Finca kamen die Fanclubs zusammen und man konnte einfach Autogramme tauschen – oder sich neue besorgen.

Anlass des Tags der offenen Tür auf Mallorca war der 25. Jahrestag der Stiftung auf der Insel. Neben der auf Mallorca verfügt das Projekt über drei weitere Einrichtungen – zwei in Deutschland, eine in Rumänien. Die Feier wandert von Standort zu Standort, zuletzt war sie 2014 auf Mallorca.

Renate aus Oldenburg war damals schon auf der Insel. „Blöderweise war zu dem Zeitpunkt der Ironman in Port d'Alcúdia und es gab weder Bus noch Taxi, um zur Finca nach Pollença zu kommen“, sagte die Oldenburgerin. Für die Stiftung auf Mallorca ist Doris Sobkowiak zuständig. 90 Prozent der Leute würden nur zum Tag der offenen Tür kommen, um Maffay zu sehen, meinte sie im MZ-Interview im Vorfeld.

Maffay ist mit vielen Fans befreundet

Von wegen, meinen die Fans. Das sei nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Es gehe eher darum, die anderen Maffay-Anhänger wiederzusehen – wie ein großes Klassentreffen eben. Bei Sonnenschein statt dem angekündigten Regen, Bratwurst für 7 Euro, Hüpfburg, Kinderschminken und Live-Musik.

Zumal die meisten Fans Peter Maffay schon als eine Art Freund ansehen. So oft hat man sich getroffen, Fotos geschossen und Autogramme eingeholt. „Beim Weihnachtssingen in Halle hat er mir sogar zugenickt“, sagt Michael Meier vom Fanclub "Ewig", der wie fast alle Spenden gesammelt und später Maffay auf der Bühne überreichte.

Nele Bendgens

Durch Sigmar Gabriel aufs Boot gekommen

Eine mittlere fünfstellige Summe kam dabei zusammen. Beeindruckend war die Leistung von Manfred Kramer, der in 20 Jahren mit seiner Frau und Freunden 135.271 Euro einsammelte und an die Tabaluga-Stiftung überreichte. „Seit meinem 16. Lebensjahr unterstütze ich ehrenamtlich Kinder und Jugendliche“, sagte er der MZ. Seit 1970 ist er Maffay-Fan. „Ich habe seinen ganzen Werdegang verfolgt und kann schon gar nicht mehr zählen, auf wie vielen Konzerten ich war.“

Mit seiner Freundesgruppe "Unterwegs für starke Kinder" macht Kramer einmal pro Jahr Urlaub auf Mallorca. Dazu zählt auch der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel, der seines Zeichens mit Maffay befreundet ist. „Er brachte uns auf die Sir Roberts. Das ist ein Segelschiff, auf das Maffay benachteiligte Kinder einlädt, um über das Mittelmeer zu segeln.“

Gemeinsam an Bord gab es für den Musiker keinen Fluchtweg – wobei er diesen sowieso nie ergreift. Alle Fans beschreiben Maffay als unglaublich guten Zuhörer, der sich Zeit für die Menschen nimmt. „Ich kam mit ihm ins Gespräch und fragte, wie ich helfen kann“, sagte Kramer. Dieses Jahr schwamm er mit Freunden zwei Tage lang Bahnen im Hallenbad, um Spenden zu sammeln. 16.100 Euro kamen zusammen.

Transparenz wird bei der Tabaluga-Stiftung großgeschrieben. „Ich weiß, was mit dem Geld passiert. Durch die Spenden können Kinder und Jugendliche aus Kinderheimen meiner Region in den Mallorca-Urlaub fliegen“, sagt der Fan aus Schöppenstedt in Niedersachsen. Für seine Arbeit wurde er vor fünf Jahren auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Warum man auf der Finca bald mehr Spanisch spricht

Mit schmerzender Schulter eröffnete Maffay auf der Bühne die Feierlichkeiten, zu denen er ein Abkommen mit dem Inselrat verkündete. Die mallorquinischen Behörden und die Tabaluga-Stiftung arbeiten zusammen, damit nicht nur deutsche, sondern auch spanische oder mallorquinische Kinder und Jugendliche in den Genuss des Urlaubs auf der Finca kommen können. „Ich sehe eine gravierende Veränderung der Gesellschaft. Kinder leiden meist zuerst unter Konflikten. Wir ernten, was wir säen“, sagte Maffay in seiner Rede, der auch der "König von Palma"-Darsteller Henning Baum beiwohnte. Das erfreute sehr das weibliche Publikum, schließlich ist der Schauspieler kein unansehnlicher Mann. Anders als Maffay gab er sich aber nicht volksnah und verzichtete auf Gänge durch die Menge. „Ich kannte ihn bisher nur aus dem Fernsehen. Heute haben wir uns das erste Mal kennengelernt“, sagte Maffay zur MZ.

Wie schon beim Frühlingsfest vor einigen Monaten sang Roberta Fauteck auf der Bühne. Es war eine nette Veranstaltung, auf die Mallorca hoffentlich nicht wieder elf Jahre warten muss.

