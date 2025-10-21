Anne Wünsche gründet OnlyFans-WG auf Mallorca

Die deutsche Influencerin Anne Wünsche (33) startet ein neues Projekt auf Mallorca: Unter dem Namen ihrer Agentur Moonlight Babes plant sie eine exklusive OnlyFans-WG auf der Baleareninsel. In der Luxusvilla sollen mehrere Creatorinnen gemeinsam leben, Videos und Fotos produzieren – und so ein neues Kapitel der Content-Creation auf Mallorca aufschlagen.

Das Konzept orientiert sich am amerikanischen Vorbild Bop House in Florida, wo seit Ende 2024 acht Frauen gemeinsam Content für OnlyFans produzieren und in kurzer Zeit rund zehn Millionen Dollar Umsatz erzielt haben sollen. Wünsche will nun eine ähnliche Erfolgsgeschichte in Europa schreiben: „Ich werde rund 300.000 Euro investieren, bevor die ersten Einnahmen fließen“, sagt sie.

Sie habe vergangenes Wochenende die Models ihrer eigenen OnlyFans-Agentur Moonlight Babes nach Mallorca eingeladen und mit ihnen gemeinsam in einer Villa gewohnt und den ganzen Tag Content produziert. Das wäre so gut gelaufen, dass sie beschlossen habe, dauerhaft eine Villa auf Mallorca zu mieten, hieß es in ihrer Pressemitteilung.

Acht Frauen in Florida machten es vor - Anne Wünsche und ihre Models wollen das Konzept nach Europa bringen / Privat

Luxusvilla mit Meerblick gesucht

Geplant ist eine Luxusvilla mit Meerblick, mindestens fünf bis sechs Schlafzimmern sowie großem Poolbereich. „Ich liebe Mallorca – das Wetter, die Landschaft, die Atmosphäre. Es ist der perfekte Ort für kreative Arbeit“, erklärt die Unternehmerin.

In der OnlyFans-WG sollen ausschließlich Frauen wohnen – zwischen fünf und sechs Creatorinnen, die sich bald bewerben können. Der Bewerbungsprozess startet in Kürze über Wünsche’s Instagram-Kanal. „Mir ist wichtig, dass die Girls Spaß an dem haben, was sie tun, teamfähig sind und bereits aktiv auf den Plattformen arbeiten“, so Wünsche weiter. Die Finanzierung übernimmt zunächst sie selbst. Später sollen Miete und laufende Kosten zwischen den Bewohnerinnen und der Agentur geteilt werden. Auch das Thema Sicherheit spielt eine zentrale Rolle: „Wir werden streng darauf achten, wer Zugang zur Villa hat. Sicherheit hat oberste Priorität.“

Der Start der „Moonlight Villa“ auf Mallorca ist für Frühjahr 2026 geplant – spätestens im April soll die WG ihre Türen öffnen. Der genaue Standort auf der Insel steht noch nicht fest.

Von „Berlin – Tag & Nacht“ zur erfolgreichen Unternehmerin

Anne Wünsche gehört seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Influencerinnen – und hat sich von einer TV-Darstellerin zur erfolgreichen Unternehmerin entwickelt. Jetzt startet sie auf Mallorca ihr bislang größtes Projekt: eine OnlyFans-WG, in der mehrere Creatorinnen gemeinsam Content produzieren sollen.

Bekannt wurde Wünsche durch ihre Rolle in der RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“, in der sie von 2011 bis 2015 die Figur Hanna spielte. Nach ihrem Serienausstieg baute sie sich eine Karriere als Influencerin, Model und Unternehmerin auf. Auf Instagram folgen ihr inzwischen über eine Million Fans, auf TikTok erreicht sie regelmäßig Millionenreichweiten.

In den letzten Jahren hat sich Wünsche verstärkt auf ihre Selbstständigkeit konzentriert. Unter dem Namen Moonlight Babes gründete sie ihre eigene OnlyFans-Agentur, die mittlerweile mehrere Creatorinnen betreut. Mit der geplanten Moonlight Villa auf Mallorca will sie 2026 ein neues Kapitel aufschlagen – als Produzentin, Mentorin und Geschäftsführerin in einem. „Ich möchte Frauen zeigen, dass sie mit Selbstbewusstsein und Kreativität erfolgreich sein können – und dass man mit harter Arbeit seine Träume verwirklichen kann“, sagt Wünsche.

Anne Wünsche postete dieses Foto auf ihrem IG mit dem Hashtag "dankbar". / Anne Wünsche - IG

Privat ist Anne Wünsche Mutter von drei Kindern und lebt derzeit in Berlin. Ihre Pläne auf Mallorca zeigen: Die 33-Jährige hat längst die Grenzen des Social-Media-Geschäfts hinter sich gelassen – und denkt in unternehmerischen Dimensionen.