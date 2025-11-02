Der Taschendieb-Jäger von Alcúdia: Junger Mann filmt Diebstähle live – und warnt Passanten

"Pickpocket, pickpocket!" ("Taschendieb, Taschendieb!"). Der Ruf versetzt sofort die Menge der Urlauber, die sich an den Mauern von Alcúdia drängen, in Alarmbereitschaft. Sie greifen an ihre Taschen und Rucksäcke, um zu verhindern, bestohlen zu werden. Aus der Gruppe tritt unauffällig ein Mann heraus, gekleidet mit Shorts, T-Shirt und Kappe, der bis vor einem Moment unter den Besuchern unbemerkt geblieben war. Die Kamera folgt ihm, während die Person, die ihn weiter filmt, ihn anherrscht: "Taschendieb, hau ab von hier!"

Die Szene stammt aus einem der Videos, die ein Einwohner von Alcúdia auf seinem Instagram-Profil @sk11noninavideos und in anderen sozialen Netzwerken hochgeladen hat. Der junge Mann hatte die Social-Media-Kanäle bis jetzt vor allem genutzt, um Videos vom Skateboarden zu zeigen. Nun ist er zu einer echten Geißel für die Taschendiebe geworden, von denen es in den touristischsten Gegenden des Ortes nur so wimmelt, vor allem an Markttagen. In den Videos taucht etwa ein Dutzend professioneller Diebe auf. In einigen Fällen hat der Content-Creator sie auf frischer Tat ertappt, als sie versuchten, eine Geldbörse aus einem Rucksack zu stehlen.

"Es sind organisierte Gruppen, eine echte Mafia"

"Ich begann 2018, auf sie zu achten", berichtet der Schöpfer der Videos der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Ich gehe jeden Tag mit dem Hund im Bereich der Mauern und im Zentrum von Alcúdia spazieren. Ich sah sie häufig und erkannte sie irgendwann wieder. Schon damals habe ich sie gefilmt und die Videos an die Guardia Civil geschickt. Das Rathaus brachte sogar Plakate an, die vor der Präsenz der Taschendiebe warnten."

Dennoch gingen die Diebstähle weiter, und der junge Mann hatte einfach genug. "Alles blieb, wie es war. Also habe ich dieses Jahr angefangen, sie zu filmen, während ich die Leute lautstark warne." In etwas mehr als einer Woche hat er ein halbes Dutzend Videos zusammengestellt. "Jeden Tag habe ich eines aufgenommen", sagt er. Insgesamt hat er etwa ein Dutzend Taschendiebe gefilmt, aber es seien noch viel mehr. "Es sind organisierte Gruppen, eine echte Mafia", so der Einwohner.

Angespannte Situationen mit Taschendieben

In den meisten Fällen scheuen die Taschendiebe die Konfrontation. Die "carteristas" gehen einfach unauffällig weg, während er sie filmt und sie anschreit: "Hau hier ab, Taschendieb, Schuft. Geh arbeiten!". Aber mit einigen hat der junge Mann angespannte Situationen erlebt. Einer der Diebe drehte sich plötzlich um und schlug mit einem Hieb sein Mobiltelefon auf den Boden. Eine andere Kriminelle, eine Frau, stellte sich vor die Kamera und sagte zu ihm: "Was ist los, willst du mich vergewaltigen?", bevor sie ihn anspuckte.

"Ich suche keine Probleme", erklärt der Anwohner, "aber ich war es leid, diese Leute mit solcher Dreistigkeit stehlen zu sehen, ohne dass jemand den Mund aufmachte." Mehrere Bekannte hätten ihm bereits mitgeteilt, dass sie bereit sind, ihn zu begleiten, damit die Taschendiebe wenigstens sehen würden, dass Alcúdia ein unangenehmer Ort ist, um Straftaten zu begehen. "Ich habe einfach versucht, diesem Problem Sichtbarkeit zu verschaffen und ein wenig zu seiner Lösung beizutragen", so der Urheber der Videos. Mit dem Ende der Urlaubssaison würden die meisten Diebe nun vorerst verschwinden. "Möglicherweise kommen sie nächsten Sommer zurück, aber wir werden auf sie warten." /bro

