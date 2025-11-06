Fake News: Achtung, diese Website ist nicht die Mallorca Zeitung

Ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Nachrichtenportal könnte bei Leserinnen und Lesern der Mallorca Zeitung Verwirrung stiften. Unter Verwendung des geschützten Namens der Mallorca Zeitung generiert die Seite mallorcazeitung.news laufend automatisierte Meldungen über die Insel, die nicht von uns stammen. Die seit 25 Jahren über die Insel berichtende Mallorca Zeitung hat das Portal bereits abgemahnt und wird gerichtlich gegen die Betreiber André Majkopet und Fabian Roßbacher vorgehen.

Die beiden deutschen Unternehmer sind die Geschäftsführer der im Impressum genannten Gesellschaft SiClara eCommerce GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist laut Handelsregister der "Betrieb von Internetportalen zur Förderung von Produktvertrieben". André Majkopet und Fabian Roßbacher betreiben auch noch weitere Firmen wie EW-Verlag UG (Vermarktung und Vertrieb von digitalen Produkten über das Internet), MMO Strategy Studios ( Entwicklung und Verkauf von Computer- und Handyspielen sowie von virtuellen Gütern), Aberto Holding GmbH (Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen). Mit einem professionellen Informationsangebot hat keines dieser Unternehmen zu tun.

Sämtliche Inhalte von der KI generiert

Das Portal nutzt stattdessen Nachrichten und Mitteilungen etablierter Medienunternehmen - nicht nur der Mallorca Zeitung - sowie von Behörden und Institutionen und lässt diese Inhalte von der KI komplett umschreiben. Das Resultat ist hanebüchen und voller Fehler. Bei den angegebenen Autoren handelt es sich wahrscheinlich um Fantasienamen. Sämtliche Bilder sind von der KI generiert. Das Portal vertreibt somit unter nicht genehmigter Nutzung eines eingetragenen Markennamens Nachrichtenschrott.

Die Mallorca Zeitung ist Teil einer der größten spanischen Mediengruppen. Zu Prensa Ibérica gehören landesweit 25 Tageszeitungen sowie zwei Wochenzeitungen.