Selbstgemachte Geschenke zu Weihnachten: Tipps für tolle Kreativkurse auf Mallorca

Huch, ist hier etwa geschlossene Gesellschaft? Wenn man den äußerst schnuckeligen We Lovers Store nahe dem Mercat de l’Olivar betritt, kann es schon mal passieren, dass in der rechten Ladenecke ein kleines Grüppchen an einem Basteltisch zusammensitzt. Wie an diesem Freitagabend: Sechs Frauen gestalten – vergnügt und konzentriert zugleich – ihre eigenen Kerzen, verschönern sie mit kleinen Muscheln, Glitzersteinen, Blüten oder Blattgold.

Das sollte Besucher aber nicht irritieren: Wer „nur“ zum Stöbern hier ist, darf sich in aller Ruhe das bunte Sortiment anschauen: Schmuck, Kunsthandwerk, handbemalte Postkarten, originelle Kleidung, Naturkosmetik und vieles mehr, das meiste von lokalen Designerinnen, die regelmäßig durchwechseln.

Hausherrin über dieses kreative Reich und Mensch gewordener Sonnenschein ist die Peruanerin Susan Rodríguez. 2023 eröffnete sie ihren Shop, der von Anfang an auch als Begegnungsstätte gedacht war. „Meine Kundschaft liebt Kunst und Kunsthandwerk und soll hier die Möglichkeit haben, damit selbst Erfahrungen zu machen und Kenntnisse zu erwerben“, sagt Rodríguez. So gehören die Workshops in intimer und familiärer Atmosphäre hier fest dazu. Und da sie ein treues lokales Stammpublikum hat, gibt es immer wieder Neues im Programm, mit verschiedenen Lehrerinnen.

Susan Rodríguez in ihrem We Lovers Store. / Nele Bendgens

We Lovers Store: Kreative Vielfalt

Die Inhaberin ist ebenfalls Kunsthandwerkerin und auf Schmuck aus Polymerton spezialisiert, den sie unter ihrer Marke „Lovers by SR“ verkauft. Alle „kleinen Geheimnisse“ dieser Technik gibt Rodríguez selbst in Workshops weiter – das nächste Mal am 13. Dezember. Bei der Kerzenrunde tobt sie sich derweil selbst als Schülerin aus. Denkt hier Ende November schon jemand daran, das Ergebnis zu verschenken? „Nein, meine erste Kerze ist ein Weihnachtsgeschenk für mich“, sagt eine Teilnehmerin bestimmt. In den kommenden Wochen stehen aber noch viele weitere Termine an, bei denen man Präsente erschaffen kann.

Am 1 1. Dezember gibt es etwa einen Kurs zu Kokedama, einer japanischen Technik der Pflanzendekoration. Filigrane Ohrringe aus Draht und Steinen kann man am 16. Dezember kreieren. Die nächsten Duftkerzen-Workshops sind für den 17. und 20. Dezember angesetzt, und am 18. Dezember wird es besonders weihnachtlich – mit Makramee-Engelchen als Baumschmuck. Roll-ons mit ätherischen Ölen fürs Wohlbefinden kann man am 19. Dezember selbst herstellen. Die Workshops dauern jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden und kosten in der Regel zwischen 35 und 45 Euro, je nach Technik und Materialkosten.

We Lovers Store: Carrer del Bisbe Perelló, 2, Palma, Infos und Anmeldung zu den Workshops auf Instagram: @we.lovers.store, Kontakt unter Tel.: 613-86 60 61

Fun Art Club: Keramik, Malerei und vielen mehr

Der We Lovers Store ist jedoch bei Weitem nicht der einzige Tempel der Kreativität im Zentrum von Palma. Großer Beliebtheit erfreut sich etwa der – ebenfalls 2023 – von der Deutschen Julia Stenschke eröffnete Fun Art Club. Dort kann man zum einen bei den fortlaufenden Keramikkursen mitmachen, die Dienstag bis Freitag zu verschiedenen Uhrzeiten stattfinden, und das Resultat verschenken.

Je nachdem, was man sich vornimmt, genüge dabei schon eine zweistündige Session, sagt Stenschke: „Es gibt die Option, etwas aus lufttrocknendem Ton zu machen, das kann am gleichen Tag mitgenommen werden. Oder man hat die Möglichkeit, vorgefertigte Teile zu bemalen – Tassen, Schälchen oder Teller.“ Diese werden dann gebrannt und können nach etwa einer Woche abgeholt werden (Einzeltermin: 75 Euro, fünf Termine: 180 Euro).

Macht Fun: ein Kurs im Fun Art Club. / Julia Stenschke

Zum anderen locken im Fun Art Club in der Vorweihnachtszeit verschiedene Spezialevents – neben dem Adventskranz-Workshop auch solche, die für Menschen in Geschenkebastelmission interessant sind. Beim „Aquarellzauber“ (55 Euro) am 4. Dezember dürfen Teilnehmer unter Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Wasserfarben ein Bild malen. Am 1 1. Dezember steht Weihnachtsbaumschmuck aus selbstrocknendem Ton, der auch direkt angemalt wird, auf dem Stundenplan (55 Euro). „Danach hat man fertige Ornamente, die man sich an den Baum hängen kann“, so Stenschke.

Ganz speziell wird es beim weihnachtlichen Aktzeichnen oder „Strip-Drawing“ am 18. Dezember (59 Euro): Hier steht ein Nikolaus Modell, der mit jeder Pose ein neues Kleidungsstück ablegt. Wer lieber anderen die Möglichkeit geben will, kreativ zu werden, kann auch eine Geschenkkarte für Kurse verschenken (50 Euro). Über die Feiertage wird der Fun Art Club weiterhin geöffnet sein, noch mehr Specials für diese Zeit sollen in den kommenden Tagen online verfügbar sein.

Fun Art Club: Carrer del Pes del Formatge, 3, Palma, Infos und Anmeldung unter: funartclub.es, Instagram: @funartclub_mallorca, Tel.: 607-63 50 53

La Tienda Taller: nähen, häkeln und stricken

Für alle, die gern mit Textilien aller Art zu tun haben, ist der Laden La Tienda Taller eine goldrichtige Adresse. Die Uruguayerin Andrea Torlaschi bietet hier nicht nur eine große Auswahl an Wolle und Garn feil, sondern gibt auch Kurse im Nähen und in anderen Handarbeitskünsten. Selbst Anfänger können hier schon in kurzer Zeit etwas Hübsches fabrizieren, das sich als Präsent eignet, verspricht Torlaschi. Ganz einfach und schnell ginge zum Beispiel eine Kette aus Stoff und Perlen oder auch ein textiler Christbaumschmuck. „Mit ein paar Grundkenntnissen schafft man es sogar in einem Kurs, einen gehäkelten Kragen herzustellen“, so die Inhaberin. „Wer lieber näht, kann auch Taschen oder Etuis machen.“

Häkeln und stricken bei La Tienda Taller: zum Beispiel einen kuscheligen Kragen. / Andrea Torlaschi

Der jeweils zweistündige Unterricht ist personalisiert, für maximal sechs Teilnehmer und in der Regel auf Spanisch – ein paar Erklärungen können aber, falls nötig, auch auf Englisch erfolgen. Mögliche Zeitfenster sind von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 1 1 Uhr, von 1 1 bis 13 Uhr, von 15 bis 17 Uhr oder von 17 bis 19 Uhr. Ein zweistündiger Workshop kostet 30 Euro, zwei Sitzungen im Paket 45 Euro.

La Tienda Taller: Carrer de la Volta de la Mercè, 2, Palma, Infos: latiendataller.es, Instagram: @latiendataller, Kontakt per WhatsApp: Tel.: 616-31 90 32

dada-days: Anlaufstelle für Kreativkurse auf Mallorca

Eine große Auswahl an Kreativkursen – nicht nur in Palma, sondern auch an anderen Orten der Insel – findet man stets auf der von der Deutschen Lisa Heschel gegründeten Plattform dada-days. Die vier Termine vor Weihnachten liefern allesamt Ergebnisse, die verschenkt werden können: Keramik in Sóller (1 1. Dezember, 1 18 Euro; 18. Dezember, 1 10 Euro, beim zweiten Kurs fertigen Teilnehmer ein Frühstücksgeschirrset), Glasverschmelzung auf der Finca Son Barrina in Llubí (13. Dezember, 125 Euro) und Mosaik-Kunst in Palma (18. Dezember, 89 Euro). Auch bei dada-days kann man darüber hinaus noch Geschenkgutscheine für kreative Erlebnisse erwerben (50 Euro).

dada-days: Online-Plattform für Kreativkurse auf Mallorca, Programm und Anmeldung unter dada-days.com

Glaskunst entsteht bei Connie Mildner in Llubí. / Nele Bendgens

