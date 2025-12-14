Wie eine 85-Jährige mit Ton und Liebe eine riesige Krippenlandschaft erschafft

Was vor fast zwei Jahrzehnten als kleine Krippe in einem Zimmer begann, ist heute zu einer weihnachtlichen Krippenlandschaft geworden, die das gesamte Wohnzimmer eines Hauses in Son Fuster in Palma einnimmt. Dahinter steht die 85-jährige Catalina María Rayó, die jedes Jahr zu Weihnachten eine riesige handgefertigte Krippe aufbaut. Mittlerweile ist es für Familie, Freunde und Dutzende Bekannte zu einem festen Termin geworden, das liebevoll gestaltete Meisterwerk in der Vorweihnachtszeit zu bewundern.

Jedes Jahr neue Details

Catalina begann vor etwa 18 Jahren mit dem Aufbau der Krippe. „Früher habe ich sie ganz klein gemacht, in einem anderen Haus, da kam niemand, um sie sich anzusehen“, erinnert sie sich. Der entscheidende Schritt kam, als sie begann, ihre eigenen kleinen Häuser aus Ton herzustellen: „Deshalb hatte ich Lust, sie größer zu machen, weil ich Lichter an den Häuschen anbringen und sie so gestalten konnte, wie ich wollte.“ Seitdem fügt sie jedes Jahr neue Figuren, Bauwerke und Details hinzu, bis die Krippe schließlich das gesamte Wohnzimmer des Hauses einnimmt, eine Erdgeschosswohnung im Industriegebiet von Son Fuster.

„Es dauert mehr als einen Monat“

Der Aufbau ist keine Sache eines Tages: „Es dauert mehr als einen Monat“, erklärt Catalina. Sie arbeitet nicht den ganzen Tag daran, aber es gibt Tage mit „fünf oder sechs Stunden am Stück“, an denen sie Teile bewegt, verschiedene Anordnungen ausprobiert und entscheidet, was wohin kommt: „Zuerst fange ich mit der Höhle an, und dann, je nachdem, wie die kleinen Hirten und die Häuser aus den Kisten zum Vorschein kommen, platziere ich sie. Ich folge keinem Plan, ich mache es so, wie es mir gerade einfällt.“

Viele der Teile hat sie selbst im Tageszentrum gefertigt, das sie besucht, der Llar Reina Sofía, wo sie an Ton- und Keramikworkshops teilnimmt und auch Malkurse besucht. Außerdem gibt es Stücke mit Geschichte, wie Steine, die sie im Laufe der Jahre bei Ausflügen gesammelt hat, Mitbringsel von Reisen und Erinnerungsstücke, die sie in Dekoration verwandelt hat. „Wenn ich reise und etwas sehe, das mir gefällt, denke ich: Das ist für die Krippe“, erzählt sie. In manchen Jahren hat sie in ihrer Krippe zum Beispiel den Caminito del Rey in Málaga oder eine Stierkampfarena aus Sevilla nachgebildet.

Erinnerungen an ihre Reisen

Anschließend teilt sie ihre Arbeit mit all ihren Liebsten. Sie organisiert Besuche ganzer Gruppen von Freunden, Vereinen und Familien: „Wenn eine große Gruppe kommt, mache ich ihnen Cocarrois oder Buñuelos (typisch mallorquinisches Gebäck, Anm. d. Red.). Oder eine Paella“, sagt sie ganz selbstverständlich. Manchmal sitzen bis zu dreißig Personen am Tisch. „Es kostet mich natürlich Geld, aber ich mache es gern“, fügt sie hinzu. Viele Besucher bringen Spenden für bedürftige Menschen mit oder helfen auf ihre Weise: „Sie bringen Lebensmittel zum Spenden mit oder lassen mir eine kleine Aufmerksamkeit da“, erzählt sie.

In der Regel baut sie die Krippe im Februar wieder ab und schätzt, dass in den zweieinhalb Monaten, in denen sie aufgebaut ist, rund hundert Menschen durch ihr Haus kommen. Die meisten sind Freunde, Familienangehörige oder Menschen aus den Gruppen, mit denen sie spazieren geht, malt oder Aktivitäten unternimmt.

Spaß an den Menschen

Catalina, 1940 in Selva geboren und seit 18 Jahren Bewohnerin von Son Fuster, hat eine große Familie mit vier Kindern, elf Enkeln und zwei Urenkeln. Allein mit ihnen ist das Haus bereits voll. Trotzdem wünscht sie sich, dass diese Tradition nicht verloren geht: „Solange ich gesund bin, werde ich weitermachen, das ist das, was ich an Weihnachten am meisten genieße.“