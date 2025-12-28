"Nur etwas für Millionäre und Fanatiker": Axel Thorer vollendet seine Mallorca-Enzyklopädie mit 3.000 Fragen und Antworten

Axel Thorer hat sein „Lebenswerk“ vollendet, wie der Autor und Journalist seine Mallorca-Enzyklopädie nennt. Der 85-jährige ehemalige Vize-Chefredakteur der Zeitschrift „Bunte“ hat 3.000 Fragen und Antworten zu Mallorca gesammelt. „Mehr Fragen kann keiner über die Insel haben“, kommentiert Thorer diese Leistung im Telefoninterview gewohnt selbstbewusst. Bereits Ende 2024 hatte er seine ersten beiden selbst gestalteten Bände mit jeweils 1.000 Fragen vorgelegt, jetzt ist der dritte Band sowie ein Stichwortverzeichnis fertig.

Letzteres hatte er eigentlich gar nicht geplant. „Aber als die drei Bände fertig waren, kamen meine Frau und ein Freund und sagten: Was du da gemacht hast, ist Quatsch“, erzählt Thorer. Man finde ja gar nichts. Sinn ergebe sein Projekt erst mit dem Indexband, in dem man Stichworte nachschlagen kann, um die gesuchten Informationen aufzuspüren. Das sei die „eigentliche Schweinearbeit“ gewesen.

So sehen die Bände innen aus. / Thorer

Vor fast 66 Jahren betrat Axel Thorer erstmals Mallorca, seither hat ihn die Insel und ihre Rätsel nicht mehr losgelassen. Vor 25 Jahren legte er erstmals eine Stichpunktsammlung mit Fragen und Antworten an, veröffentlichte auch ein erstes „Lexikon“. Seither sind immer mehr Informationen und Funfacts hinzugekommen. Auf einer Facebook-Seiteund in den deutschen Zeitungen veröffentlicht er regelmäßig seine Erkenntnisse. Dementsprechend schnell hatte er den Stoff für seine ersten beiden Bücher zusammen.

"80 Prozent der Fragen kann Google nicht beantworten"

Für den dritten Band habe er dann „alberne Fragen“ rausgeschmissen, sagt er. Dringeblieben sind vor allem Antworten, die nicht so einfach im Internet zu finden sind. „80 Prozent der Fragen können nicht von Google beantwortet werden“, behauptet Thorer. Zum Beispiel, wie viele Politiker der Insel in den vergangenen zehn Jahren im Gefängnis gelandet sind oder warum der Hochaltar der Kathedrale über ein funktionierendes Telefon verfügt. Viele der Fragen hat der von Berufs wegen stets neugierige Thorer eigens recherchiert.

Wer sich jetzt fragt, wo die Werke zu bekommen sind, den muss der leidenschaftliche Sammler erst einmal enttäuschen. „Da es sich um Fotobücher handelt, kostet ein einziges Buch leider 150 Euro. Wer dazu noch den Indexband für 40 Euro will, muss fast 500 Euro zahlen. Zum Kaufen ist das also nur etwas für Millionäre oder Fanatiker.“

Allerdings hätten sich bei ihm durch Mundpropaganda zwei Verlage gemeldet, die großes Interesse an seinem Mallorca-Kompendium gezeigt haben. Das allerdings würde voraussetzen, dass er alles konvertieren und neu setzen müsse. „Und ich weiß noch nicht, ob ich darauf Lust habe“, sagt Axel Thorer.

