Das erste Baby des Jahres auf Mallorca ist eine Olivia

Das erste Baby des Jahres 2026 auf Mallorca ist ein Mädchen namens Olivia Sánchez Salazar. Es kam an diesem Donnerstag (1.1.) um 00.50 Uhr im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma zu Welt. Die neue Balearen-Bewohnerin wog 2.580 Gramm und ist die Tochter kolumbianischer Eltern. Die Kolumbianer sind mittlerweile - weit vor den Deutschen - die größte Einwanderergruppe auf Mallorca.

Das zweite in den öffentlichen Krankenhäusern auf den Balearen geborene Kind des Jahres war Marwa Udari Checa. Die Tochter eines Marokkaners und einer Ibizenkerin kam um 5.53 Uhr mit 3.200 Gramm im Krankenhaus Can Misses auf Ibiza zur Welt. Zeitgleich wurde im Krankenhaus von Manacor ein Junge geboren: Liam Ismael Espínola Ortiz .

Auf Menorca und Formentera sowie im Krankenhaus Son Llátzer auf Mallorca wurden bis zum Vormittag keine Geburten gemeldet. Was die Privatkrankenhäuser betrifft, kam das erste Kind, ein Junge, um 5.18 Uhr in der Clínica Rotger der Gruppe Quirónsalud in Palma zur Welt.