Heilige Drei Könige in Palma: Der Umzug nimmt in der Motorworld Gestalt an
Die Stadt Palma gibt 834.900 Euro für den Umzug der Heiligen Drei Könige aus, der am Dienstagabend beginnt und an dem 24 Wagen teilnehmen werden
Imposant und nagelneu: Die Festwagen der Cabalgata de Reyes Magos von Palma sind so gut wie fertig. Wenige Tage vor dem großen Umzug der Heiligen Drei Könige am Dienstagabend (5.1.) fehlen nur noch „ein paar Details“, bevor an diesem Samstag die endgültige Montage erfolgt.
Insgesamt haben 14 festangestellte Mitarbeiter mehr als drei Monate am Bau der Festwagen gewerkelt; hinzu kamen punktuell Elektriker und andere Fachkräfte. Herstellung und Montage erfolgt erstmals in der 2025 von Deutschen eröffneten Motorworld. Eine große Halle in der ehemaligen Coca-Cola-Fabrik erlaube es, komfortabler zu arbeiten, so der Geschäftsführer der mit dem Bau beauftragten Veranstaltungsagentur Trui Miki Jaume.
Im Mittelpunkt stehen die Handwerker
In diesem Jahr stehen bei dem stets farbenfrohen Umzug traditionelle Gewerke wie Bäcker, Metzger, Töpfer und Weber im Mittelpunkt. 22 Festwagen sind neu hinzugekommen. Die Stadt lässt sich den Umzug 834.900 Euro kosten. Insgesamt nehmen 24 Wagen, ein Bus und zwei Züge daran teil.
Nicht das Christkind, sondern die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar bringen in Spanien traditionell die Geschenke. In Palma kommen die Reyes Magos am Dienstagabend um 18 Uhr an der Alten Mole an, um von dort durch die Innenstadt zu ziehen. Die Straßen sind dann von Tausenden von ihnen zujubelnden Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen gesäumt. Rheinländer dürfte der Umzug ein wenig an Karneval erinnern, zumal auch Bonbons fliegen.
- Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee, Minusgrade und Sturmböen erwartet
- Mallorca-Urlauber empfehlen: Bei diesen Mietwagen-Anbietern klappt alles reibungslos
- Deutsche raus' - Erneut Schmierereien an Autos mit Kennzeichen D auf Mallorca aufgetaucht
- Tradition auf Mallorca: Zu Neujahr ab ins Meer
- Silvester 2026 auf Mallorca: So feierten Besucher und Einheimische in Palma
- Insekten-Hölle und Baustaub: Wie Giulianas Traum von der Auswanderung nach Mallorca trotz holprigem Start gelang
- 2.500 Euro für 25 Quadratmeter: Illegale Mini-Wohnungen auf Mallorca boomen
- Mallorca: Wetterumschwung mit Regen und Kälte zum Jahresbeginn