Heilige Drei Könige in Palma: Der Umzug nimmt in der Motorworld Gestalt an

Imposant und nagelneu: Die Festwagen der Cabalgata de Reyes Magos von Palma sind so gut wie fertig. Wenige Tage vor dem großen Umzug der Heiligen Drei Könige am Dienstagabend (5.1.) fehlen nur noch „ein paar Details“, bevor an diesem Samstag die endgültige Montage erfolgt.

Insgesamt haben 14 festangestellte Mitarbeiter mehr als drei Monate am Bau der Festwagen gewerkelt; hinzu kamen punktuell Elektriker und andere Fachkräfte. Herstellung und Montage erfolgt erstmals in der 2025 von Deutschen eröffneten Motorworld. Eine große Halle in der ehemaligen Coca-Cola-Fabrik erlaube es, komfortabler zu arbeiten, so der Geschäftsführer der mit dem Bau beauftragten Veranstaltungsagentur Trui Miki Jaume.

Im Mittelpunkt stehen die Handwerker

In diesem Jahr stehen bei dem stets farbenfrohen Umzug traditionelle Gewerke wie Bäcker, Metzger, Töpfer und Weber im Mittelpunkt. 22 Festwagen sind neu hinzugekommen. Die Stadt lässt sich den Umzug 834.900 Euro kosten. Insgesamt nehmen 24 Wagen, ein Bus und zwei Züge daran teil.

Nicht das Christkind, sondern die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar bringen in Spanien traditionell die Geschenke. In Palma kommen die Reyes Magos am Dienstagabend um 18 Uhr an der Alten Mole an, um von dort durch die Innenstadt zu ziehen. Die Straßen sind dann von Tausenden von ihnen zujubelnden Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen gesäumt. Rheinländer dürfte der Umzug ein wenig an Karneval erinnern, zumal auch Bonbons fliegen.