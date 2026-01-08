Er will nicht zurück nach Deutschland: Heinz (86) kämpft um sein Leben auf Mallorca

"Würdevolle Pflege Zuhause für unseren Heinz" - unter diesem Slogan läuft derzeit eine Crowdfunding-Kampagne auf Mallorca. Gesammelt wird Geld für einen 86-jährigen deutschen Auswanderer, der zum Pflegefall geworden ist.

Herzprobleme

Wie aus dem Eintrag auf dem Crowdfunding-Portal gofundme.com hervorgeht, sind in den vergangenen Wochen bereits mehr als 3.830 Euro an Spenden zusammengekommen. Insgesamt wolle man 8.700 Euro sammeln - symbolisch 100 Euro pro Lebensjahr. Als Initiator der Kampagne ist Heinz Stemmer angegeben, das Geld geht an Jessica Jaeger. In welchem Verhältnis sie zu dem Auswanderer steht, geht aus dem Spendenaufruf nicht hervor. Beigefügte Fotos zeigen Heinz als Mitglied der Biker-Gruppe "Lobo MC Mallorca" aus Porto Cristo, und auch - sichtlich geschwächt - in einem Krankenhausbett. Eine Kontaktaufnahme durch die MZ blieb zunächst erfolglos.

Eines der Fotos im Spendenaufruf zeigt Heinz mit anderen Mitgliedern des Lobo MC Mallorca / Sophie

"Vor Kurzem wurde Heinz notfallmäßig wegen einer schweren, neu aufgetretenen Herzinsuffizienz (Herzschwäche) ins Krankenhaus eingeliefert", heißt es in dem Infotext auf Deutsch, den der Pressesprecher des Portals auch auf Spanisch an Medien auf der Insel schickte. "Zusätzlich leidet er unter anhaltendem Vorhofflimmern, einer schweren Undichtigkeit der Mitralklappe, einer mäßigen Verengung der Aortenklappe sowie einer Belastung des Lungenkreislaufs. Diese Kombination stellt eine ernsthafte und komplexe Herzerkrankung dar und macht einen selbstständigen Alltag aktuell nicht mehr sicher möglich", so der Text weiter.

Bloß nicht zurück nach Deutschland

In den vergangenen Tagen habe sich Heinz’ Zustand deutlich verschlechtert – körperlich wie auch psychisch. "Er ist stark geschwächt, schnell erschöpft, benötigt Unterstützung im Alltag und isst zurzeit sehr wenig. Um gesundheitliche Rückschritte, Überforderung oder gefährliche Situationen zu vermeiden, braucht er regelmäßige Betreuung und Pflege."

Heinz' Wunsch sei es, so der Begleittext zum Spendenaufruf, in seiner eigenen Wohnung zu bleiben und nicht nach Deutschland zurückzukehren, um dort in einem Pflegeheim zu leben. "Er hat keine Angehörigen in Deutschland, die ihn dort betreuen oder begleiten könnten. Die Vorstellung, in einem fremden Umfeld zu 'versauern', wie er es selbst ausdrückt, belastet ihn psychisch sehr." Man sei bereits dabei, eine "tragfähige Lösung" auszuarbeiten. Ohnehin sei die intensive Betreuung in seiner Wohnung auf Mallorca finanziell günstiger als ein Pflegeheimplatz in Deutschland.

Die Spenden wolle man ausschließlich für Pflege- und Betreuungskosten und Unterstützung im Alltag aufwenden. So soll sichergestellt werden, dass der Auswanderer in der akuten gesundheitlichen Phase entlastet wird und in seiner Wohnung bleiben kann.