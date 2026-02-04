Was über den Besuch von Jeffrey Epstein auf Mallorca bekannt ist

Mit wochenlanger Verzögerung hat das US-Justizministerium vergangene Woche einen weiteren Teil der Ermittlungsakten um den US-amerikanischen Investmentbanker und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) veröffentlicht. In den Akten finden sich mehrere Bezüge zu Mallorca – und deutliche Hinweise, dass der 2019 verstorbene Unternehmer mindestens einmal auf der Insel war.

Daten eines Fluglogs zufolge reiste Epstein am 3. August 2004 gemeinsam mit vier weiteren Personen an Bord seiner Privatmaschine mit dem Kennzeichen N908JE, „bekannt als „Lolita-Express“, von Paris nach Mallorca. Es sollte ein kurzer Aufenthalt werden. Den Daten zufolge landete die Maschine um 11.24 Uhr. Bereits um 17.36 hob die Maschine wieder ab – zunächst in Richtung Azoren, später über St. Thomas in der Karibik nach Palm Beach in Florida, wo sie am 6. August ankam.

3. August 2004: Jeffrey Epstein lässt sich von Paris nach Palma fliegen. / DOJ

Im Meliá-Hotel mit der American Express bezahlt

Was Epstein in den wenigen Stunden auf der Insel gemacht hat, ist unklar. Eine Kreditkartenabrechnung aus dem Sommer jedenfalls belegt für jenen Tag einen Kauf über 118,77 Euro (146,37 US-Dollar) im Meliá-Hotel Palas Atenea am Paseo Marítimo in Palma. Um welche Dienstleistung es ging, geht daraus nicht hervor. Lediglich, dass Epstein mit seiner American Express gezahlt hat.

3. August 2004: Epstein zahlt im Meliá Palas Atenea mit seiner American Express. / DOJ

In den nun veröffentlichten Unterlagen finden sich auch undatierte Fotos, die – so zumindest suggeriert es der Datenträger – im Jahr 2004 entstanden sein dürften. Sie zeigen unter anderem Bilder der Kathedrale, des darunter gelegenen Gartens s‘Hort des Rei und des March-Palasts. Zudem sind in dem Ordner Bilder zu sehen, die Ansichten der mallorquinischen Küste zeigen. Es ist nicht klar, ob die Bilder bei seinem Besuch im August entstanden sind, an einem anderen Termin oder ob Epstein die Bilder überhaupt selbst geschossen hat.

Interesse an s‘Estaca?

Auch gibt es Hinweise darauf, dass der Financier über einen Hauskauf auf Mallorca nachgedacht hat. Im April 2015 teilt ihm die Unternehmerin Ariane de Rothschild mit, dass der US-Schauspieler Michael Douglas sein Anwesen s‘Estaca über Sotheby‘s zum Verkauf anbietet. Epstein geht nicht weiter darauf ein. Im Januar 2016 schreibt er an Rothschild, sie solle Bilder von einem Anwesen auf Mallorca schicken. Ob es sich dabei um das Douglas-Anwesen handelt oder ein anderes Haus, wird nicht klar.

Im November 2016 schreibt Epstein, er habe das Haus von Michael Douglas gefunden. Man werde ihm Details dazu schicken. Rothschild schreibt zurück, es handele sich um ein faszinierendes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert. Es gebe – das sei das Beste – keine Nachbarn.

Verwandte nachrichten

Die Insel taucht erst wieder im Jahr 2018 auf. In einem Chat mit dem slowakischen Politiker Miro Lajcak geht es darum, dass eine nicht näher benannte Person ein Haus auf den Bahamas kaufen möchte. Epstein schreibt: Du kannst Michael bezüglich des Hauses auf Mallorca fragen. Ob es sich um s‘Estaca handelt oder nicht, geht aus dem Chatverlauf nicht hervor, es könnte aber durchaus sein.