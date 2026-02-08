3. August 2004: Jeffrey Epsteins "Lolita Express" am Flughafen Mallorca - er kam wohl mit vier Frauen

Bereits am Mittwoch (4.2.) hat die MZ über den Aufenthalt des verurteilten US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf Mallorca berichtet. Wie nun bekannt wurde, brachte der 2019 verstorbene Unternehmer wohl vier Frauen für die wenigen Stunden auf die Insel mit.

Daten eines Fluglogs zufolge reiste Epstein am 3. August 2004 mit seiner Privatmaschine mit dem Kennzeichen N908JE, „bekannt als „Lolita-Express“, von Paris nach Mallorca. Ein Foto von Joan Martorell zeigt die Maschine am Flughafen.

Es sollte ein kurzer Besuch werden. Den Daten zufolge landete die Maschine um 11.24 Uhr. Bereits um 17.36 hob die Maschine wieder ab – zunächst in Richtung Azoren, später über St. Thomas in der Karibik nach Palm Beach in Florida, wo sie am 6. August ankam.

3. August 2004: Jeffrey Epstein lässt sich von Paris nach Palma fliegen. / DOJ

Mindestens eine "Massage" pro Tag

Gemeinsam mit Epstein saßen zwei Piloten, ein Besatzungsmitglied und vier weitere Passagiere in der Maschine. Ihre Namen sind auf den veröffentlichten Unterlagen geschwärzt. So verfährt das US-Justizministerium auch bei anderen Dokumenten der sogenannten Epstein-Files, um die Identität der Opfern des Sexualstraftäters zu schützen.

Was Epstein in den wenigen Stunden auf der Insel gemacht hat, ist unklar. Eine Kreditkartenabrechnung aus dem Sommer jedenfalls belegt für jenen Tag einen Kauf über 118,77 Euro (146,37 US-Dollar) im Meliá-Hotel Palas Atenea am Paseo Marítimo in Palma. Um welche Dienstleistung es ging, geht daraus nicht hervor. Lediglich, dass Epstein mit seiner American Express gezahlt hat.

In den Folgejahren kam es zu weiteren Berührungspunkten zwischen Epstein und Mallorca. 2005 schickte er ein Paket an eine Ex-Freundin auf die Insel. Dabei nutzte er das Speditionsunternehmen Lantimar. 2006 ankerte zudem die Yacht "Limitless" in der Bucht von Palma, die oft vom Unternehmer benutzt wurde.

