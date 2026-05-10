Deutsche evangelische Gemeinde auf Mallorca in Trauer: Ex-Pfarrer Weinhold gestorben

Die deutsche evangelische Gemeinde auf Mallorca trauert um Klaus-Peter Weinhold. Der 72-Jährige ist am 1. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Von 2005 bis 2013 war Weinhold als Pfarrer auf der Insel tätig. Einem breiten Publikum war er durch seine weiße Halskrause bekannt. "Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte hat er die Gemeinde zum Blühen gebracht", schreibt die evangelische Gemeinde der MZ.

Vor seinem Engagement auf Mallorca war der "Wahl-Norddeutsche", wie sich der Pfarrer selbst bezeichnete, als Oberkirchenrat bei der EKD in Hannover tätig. 15 Jahre lang arbeitete er als Sport-Pfarrer. So war es keine Überraschung, dass sich Weinhold auf Mallorca auch mal in Adiletten und Muskelshirt präsentierte, beispielsweise beim Umbau des Pfarrhauses.

Denn der Pfarrer zog auf eine Baustelle. Er riss Wände raus und ließ hellere Fliesen einbauen. Sechs Kilo verlor er durch die Arbeiten. Auch Knöpfe konnte er annähen, was ziemlich praktisch war, weil jede Woche einer von den 17 an besagtem Talar abzuspringen pflegte. „Nadel und schwarzes Garn ist immer am Mann“, sagte er dazu.

Vater dreier Kinder

Der Vater einer Tochter und zweier Söhne war über drei Jahrzehnte lang mit seiner elf Jahre älteren Frau verheiratete, die bereits in Rente war, als das Paar auf die Insel kam. Früher arbeitete sie als Lehrerin für Englisch, Deutsch und Religion.

„Ich möchte Menschen einladen, das Leben intensiver zu leben, sich selbst treuer zu sein“, sagte Weinhold mal im MZ-Interview. Dafür sei Mallorca auf besondere Weise geeignet. „Hier hat man die Chance, sich Dingen zu stellen, über die man früher nicht nachgedacht hat, zum Beispiel darüber, was man auf dieser Erde soll.“

"Hier kann man sein, wie man ist – dafür stehe ich als Pfarrer", sagte Weinhold, der auf der Insel feststellte, "dass auch die Reichen und Schönen nur Menschen sind. Das ist das Wichtigste, was ich hier gelernt habe.“

Von Kirche zu Kirche gepilgert

Zu seinem Abschied 2013 stellte der Pfarrer für die MZ mal eine Rechnung auf. Bis zu 40.000 Kilometer habe er mit seinem Auto zwischen den Gotteshäusern der Insel zurückgelegt, rund 700 Paare vermählt, 200 Bestattungen geleitet, fast genauso viele Kinder getauft. „Der Einzige, der hin und her tigert, ist der Pastor. Und das ist auch richtig so“, sagte Weinhold. Er predigte auf Ibiza, an der Playa de Palma, in Santa Ponça oder an der Ostküste. Stets dabei war die weiße Halskrause, den für die deutschen Hansestädte typischen Ornat, für die er mitunter belächelt wurde.

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"Ich gehe mit dem Gefühl: Du kannst jederzeit wiederkommen", sagte er zu seinem Abschied. Ihn zog es weiter nach Usedom. Der Trauergottesdienst findet am 22. Mai um 19 Uhr in Hamburg statt. Von der evangelischen Gemeinde auf Mallorca werden Jan Marks und Frau Anja vor Ort sein.