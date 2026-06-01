Denkmalschützer kämpfen um ein besonderes Haus in Palma
Das Gebäude im Stadtviertel La Vileta sei ein Stück Geschichte – Denkmalschutzverein ARCA kritisiert Lücken im Schutzkatalog
Palma droht der Verlust eines weiteren emblematischen Gebäudes. Das zumindest befürchtet die Denkmalschutzverein ARCA, die gegen den geplanten Abriss eines Hauses mit Turm in Palmas Stadtviertel La Vileta protestiert. Die städtische Bauverwaltung habe bereits eine Abrissgenehmigung für das Gebäude im Carrer Costa de Saragossa, 19 , erteilt, so der Verein. ARCA fordert die Stadt Palma und den Inselrat auf, den Abriss zu stoppen.
Es handelt sich dabei um auffälliges Wohnhaus aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit modernistischen Details. ARCA sieht darin ein Beispiel für die Villen und Chalets, die wohlhabende Familien Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts am Stadtrand von Palma errichten ließen. Viertel wie Son Rapinya und La Vileta entwickelten sich damals zu beliebten Orten für solche Zweitwohnsitze.
ARCA kritisiert Lücken im Denkmalkatalog
Der Verein warnt, mit dem Abriss verliere La Vileta weiter an Identität. In den vergangenen Jahren seien dort bereits viele traditionelle Wohnhäuser verschwunden. ARCA sieht die erteilte Abrissgenehmigung auch als Folge von Mängeln im aktuellen Denkmalkatalog. Dieser sei „unvollständig und voller Lücken”. Die Organisation fordert seit Jahren eine gründliche Überarbeitung Straße für Straße. In La Vileta seien nur wenige der Häuser und Chalets geschützt.
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