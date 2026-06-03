So habe ich mir mein Mallorca aufgebaut: Sportphysiotherapeutin Birgit Schatz kam ohne Plan – und blieb für immer

In der MZ-Serie „So habe ich mir mein Mallorca aufgebaut“ stellen wir sieben Fragen an Unternehmer, die schon lange auf der Insel sind. Vierter Teil mit Birgit Schatz.

Bitte stellen Sie sich kurz vor:

Ich heiße Birgit Schatz, bin 54 Jahre alt und komme vom Starnberger See. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder im Alter von 29 und 27 Jahren. Seit über dreißig Jahren bin ich staatlich anerkannte Masseurin und Sportphysiotherapeutin, und seit exakt zehn Jahren habe ich hier auf der Insel eine Sportphysiopraxis. Erst habe ich meine Patienten zu Hause besucht, seit 2020 habe ich eine ambulante Praxis in Cala Ratjada.

Wie hat es Sie auf die Insel verschlagen?

Eigentlich wollte ich nie auf diese Insel. Aber vor gut elf Jahren waren mein Mann und ich im Urlaub in Dänemark und hatten dort ganz spontan die Idee, nach Mallorca auszuwandern. Unsere Entscheidung dazu fiel im November und im kommenden Februar sind wir hierhergezogen.

Was ist ganz anders gelaufen als geplant?

Tatsächlich ist nichts anders als geplant gelaufen, weil ich ohne Plan hierherkam. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht.

Was war Ihre größte Herausforderung ?

Das war tatsächlich 2020 im Lockdown. Einmal, weil alles geschlossen hatte und somit auch meine gerade in Cala Ratjada eröffnete Praxis. Zum Glück bekam ich eine Genehmigung, dass ich meine Patienten weiterhin mobil betreuen durfte. Die allergrößte Herausforderung war zu dem Zeitpunkt unser privater Umzug in unsere Finca bei Son Servera. Das Umzugsunternehmen stornierte kurzfristig, und so hatten wir nicht einmal Kartons und sind stattdessen mit privaten Autos, einem Taxi und Müllsäcken umgezogen.

Birgit Schatz in ihrer Praxis in Cala Ratjada. / Privat

Welchen Fehler würden Sie nicht noch einmal machen?

Ich würde den Menschen hier nicht gleich vertrauen. Das klingt hart, aber ich meine das nicht böse. Du kommst an und kennst die Preise nicht, die Gepflogenheiten nicht, das System nicht. Und das merken manche. Die Werkstatt, die plötzlich drei Dinge repariert, die gar nicht kaputt waren. Der Gestor, der darauf zählt, dass du nickst, weil du sowieso nichts verstehst. Der gutmeinende Nachbar, dessen Empfehlung dich doppelt so viel kostet wie nötig. Mein Rat ist, nicht misstrauisch zu sein, sondern langsam. Frag zweimal. Hol eine zweite Meinung. Misstraue den Menschen, die dir zu schnell zu viel versprechen.

Wie sieht Ihre Zukunft auf Mallorca aus?

Ich bin hier angekommen. Daher stelle ich mir meine Zukunft so vor, dass ich weiterhin eine wunderbare Familie und tolle Menschen um mich herum habe. Einfach, dass ich diese Insel in vollen Zügen genießen kann.

Was würden Sie anderen raten, die den Umzug nach Mallorca erwägen?

Seid flexibel, vor allem mit euren Plänen und euren Ideen. Die Insel bringt Sachen hervor, mit denen man gar nicht rechnet. Lasst euch auf das Land und die Menschen hier ein, dann wird das alles ganz wunderbar.

Informationen Birgit Schatz Sportphysiotherapie und Massage in Cala Ratjada www.birgitschatz.com Tel.: 632–01 50 15 IG: massage_therapie_meer

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