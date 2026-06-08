Der rätselhafte Adlerstanz, auf den Pollença besonders stolz ist

Am Sonntag (7.6.) war es wieder so weit: Der Adlerstanz von Pollença gehört zu den bekanntesten alten Bräuchen auf Mallorca. Er heißt auf Katalanisch "Ball de les Àguiles i Sant Joan Pelós" und findet an Fronleichnam statt. Der Tanz ist eng mit der kirchlichen Prozession verbunden, ist aber zugleich ein volkstümliches Schauspiel. Für viele Menschen in Pollença ist er heute vor allem ein Zeichen ihrer Heimat und ihrer gemeinsamen Geschichte.

Im Mittelpunkt stehen zwei junge Frauen und ein junger Mann. Die beiden Frauen tragen weiße Kleider und haben große Adlerfiguren um den Körper geschnallt. Dazu schlagen sie Kastagnetten und drehen sich in einfachen, wiederholten Bewegungen. Besonders auffällig ist ihr Schmuck: Viele Frauen aus Pollença leihen für diesen Tag Goldschmuck, Medaillen, Kreuze und andere wertvolle Stücke aus.

Der junge Mann stellt Sant Joan Pelós dar. Er trägt eine grüne Tunika, einen roten Umhang und eine Maske. Außerdem hat er ein Lamm und ein Holzkreuz bei sich. Diese Zeichen erinnern an Johannes den Täufer und an das „Lamm Gottes“. Sant Joan Pelós geht vor den beiden Adlern her und führt den Zug an. Er springt, dreht sich und zeigt dem Publikum das Kreuz.

Theater des Mittelalters

Woher der Adlerstanz genau stammt, ist nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich geht er laut einer Studie von Javier Jaspe Nieto auf mittelalterliche Fronleichnamsprozessionen zurück. Damals spielten Zünfte, Bruderschaften, Musik und kleine Theaterstücke bei religiösen Festen eine wichtige Rolle. Manche Forscher vermuten eine Verbindung zur Weberzunft, deren Zeichen ein Adler gewesen sein könnte. Sicher belegt ist eine ähnliche Tradition mit zwei Adlern im 17. Jahrhundert in Felanitx.

Die Bedeutung der Figuren ist christlich geprägt. Auch wenn die Kleidung und die Masken ungewöhnlich wirken, gibt es keine sicheren Hinweise darauf, dass der Tanz aus einem heidnischen oder muslimischen Kult stammt. Über die Jahrhunderte hat sich die Bedeutung des Tanzes verändert. Früher sollte er wohl religiöse Inhalte anschaulich machen und die Menschen stärker in die Prozession einbinden. Später wurde er zu einem wichtigen Gemeinschaftsritual. Heute steht der Adlerstanz vor allem für den Stolz der Pollensiner auf ihre Tradition. Für die Bewohner ist es eine Ehre, als Adler oder Sant Joan Pelós mitzuwirken.