Wechsel an der Spitze der Mallorca Zeitung: Thomas Fitzner übernimmt die Chefredaktion

Prensa Ibérica, die Verlagsgruppe der Mallorca Zeitung, hat den Journalisten und Schriftsteller Thomas Fitzner zum neuen Chefredakteur der MZ ernannt. Er löst Ciro Krauthausen (Quito, Ecuador, 1967) ab, der die Zeitung seit 2007 geleitet hat und nun neue Projekte in Angriff nehmen wird.

In diesen fast 20 Jahren hat Krauthausen die Mallorca Zeitung als führendes Medium und Referenz der deutschsprachigen Presse auf Mallorca positioniert und ihren erfolgreichen Wandel von einer gedruckten Wochenzeitung zu einem sich konstant weiterentwickelnden digitalen Medium gesteuert. Jüngster Meilenstein war die erfolgreiche Einführung eines kostenpflichtigen Abonnements.

Chefredakteur Ciro Krauthausen bei der Verleihung der Preise der Mallorca Zeitung 2024. / Javier Fernández

Seit 30 Jahren auf Mallorca

Thomas Fitzner (Bregenz, Österreich, 1960) ist ein angesehener Medienprofi mit enger Verbindung zu Mallorca, wo er seit mehr als 30 Jahren lebt. Seine ersten journalistischen Schritte ging er als Redakteur und Leiter der Lokalredaktion der österreichischen Regionalzeitung "Neue Vorarlberger Tageszeitung". Ab 1987 arbeitete er als freier Korrespondent in verschiedenen Ländern der Welt, unterbrochen von acht Jahren, in denen er als Offizier bei verschiedenen UN-Missionen im Nahen Osten und in der Westsahara tätig war.

1995 ließ er sich auf Mallorca nieder, und im Jahr 2000 begann seine Zusammenarbeit mit der Mallorca Zeitung. Dort war er zwischen 2009 und 2012 Kulturredakteur und stellvertretender Chefredakteur. In den vergangenen Jahren war er als Assistent der Geschäftsführung und Leiter der Residentenabteilung in einer Steuerberatungskanzlei in Palma tätig. Als Schriftsteller hat Thomas Fitzner acht Bücher veröffentlicht: sieben Romane und eine Sammlung von Anekdoten aus Mallorca.

Die Mallorca Zeitung gehört einer spanienweit vertretenen Verlagsgruppe mit 27 Zeitungen an, darunter auch das "Diario de Mallorca".