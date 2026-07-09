Spanische Weihnachtslotterie bewirbt Losverkauf mit diesen auf Mallorca gedrehten Spots

Seit Donnerstag (9.7.) sind die Lose für die spanische Weihnachtslotterie in ganz Spanien erhältlich. Mit der Sommerkampagne will die staatliche Lotteriegesellschaft Loterías y Apuestas del Estado den Verkauf des "Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad" ankurbeln. Der Slogan lautet in diesem Jahr: „¿Y tú qué harías con todo esto?“. Frei übersetzt: „Und was würdest du mit all dem Geld machen?“

Der Präsident von Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, gab in Madrid den Startschuss für die Kampagne. Die Weihnachtslotterie sei „Teil der Weihnacht“, sagte er. Der Losverkauf im Sommer hat für die Gesellschaft große Bedeutung. In dieser Zeit werden rund zehn Prozent der "décimos" verkauft. Ein "décimo" ist ein Zehntellos und kostet bei der Weihnachtslotterie traditionell 20 Euro. Die Ziehung erfolgt stets am 22. Dezember.

Im Szeneviertel Santa Catalina eine Traditionsbar retten

Die beiden Fernsehspots entstanden auf Mallorca. Den ersten drehte das Team in der Markthalle von Santa Catalina in Palma, den zweiten an der Steilküste von Santanyí und Campos. In beiden Spots fragen sich die Hauptfiguren, was sie mit so viel Geld machen würden.

Der Spot mit dem Titel „Mercado“ beginnt mit einer Mutter und ihrer Tochter, die auf einer Terrasse vor der Markthalle von Santa Catalina in Palma sitzen. „Dein Vater ist in der Nähe dieses Marktes aufgewachsen. Es gab dort eine Bar, Casa Fernando, und als wir jung waren, kamen wir oft hierher. Deshalb hat sich etwas in mir geregt, als er mir sagte, dass sie sie schließen wollten, weil der Besitzer sie abreißen wollte“, erzählt die Mutter.

„Und wenn es so weit wäre? Was würdest du damit machen?“, fragt ihre Tochter sie und reicht ihr ein Los für die Weihnachtsziehung. Darauf antwortet die Mutter: „Es dem Sohn von Fernando zurückgeben. Es gibt Dinge, die man tun muss, erst recht für andere.“ Der Spot endet mit der Botschaft, dass „die besten Träume die sind, die man teilt“.

Küste bewahren statt zubauen

Der zweite Werbespot mit dem Titel „Terreno“ zeigt dagegen zwei Männer auf einem zum Verkauf stehenden Grundstück an einer mallorquinischen Steilküste. „Schön hier, oder?“, sagt der Protagonist der Geschichte, der schon seit seiner Kindheit von diesem Ort „träumt“.

„Und was würdest du mit all dem machen?“, fragt ihn sein Begleiter und reicht ihm ein Los für die Weihnachtsziehung. „Nichts, es so belassen“, versichert er, während sein Freund ihn warnt: "Du bist unglaublich. Das ist die schlechteste Investition, von der ich je in meinem Leben gehört habe." Doch der Protagonist erwidert: „Was unglaublich ist, ist dieser Ort, und er wird es für immer bleiben.“

Die Antworten der beiden Figuren unterscheiden sich. Die Botschaft bleibt aber dieselbe: „Die besten Träume sind die, die man miteinander teilt.“

Für das Radio hat Loterías weitere Sommerszenen entwickelt. Sie spielen am Strand, in den Bergen, im Dorf, bei Festen oder beim Kofferpacken . Die Botschaft lautet hier: „Im Sommer ist Zeit zum Träumen.“

205 Millionen Lose für die Weihnachtslotterie

Der diesjährige Weihnachtslotterie-Ziehung bringt zwei Neuerungen. Loterías hat alle Kugeln in den Trommeln erneuert, sowohl für die Preise als auch für die Zahlen. Außerdem erhöht die Gesellschaft die Zahl der Serien von 198 auf 205. Damit werden erstmals mehr als 200 Millionen Zehntellose ausgegeben. Insgesamt sind es 205 Millionen Lose.

Der Gesamtwert des Losverkaufs liegt bei 4,1 Milliarden Euro. Davon werden 70 Prozent als Gewinne ausgeschüttet. Das entspricht 2,87 Milliarden Euro. Die Höhe der wichtigsten Preise bleibt unverändert.

Der Hauptgewinn, El Gordo (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro pro Serie. Auf ein Zehntellos entfallen 400.000 Euro. Der zweite Preis liegt bei 1,25 Millionen Euro pro Serie oder 125.000 Euro pro Zehntellos. Der dritte Preis bringt 500.000 Euro pro Serie oder 50.000 Euro pro "décimo".

Dazu kommen zwei vierte Preise mit jeweils 200.000 Euro pro Serie, also 20.000 Euro pro "décimo", und acht fünfte Preise mit jeweils 60.000 Euro pro Serie, also 6000 Euro pro Zehntellos. Die "pedrea", eine Vielzahl kleinerer Gewinne, bringt 1000 Euro pro Serie beziehungsweise 100 Euro pro "décimo".

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Das Zehntellos ist in diesem Jahr mit der zentralen Tafel des Triptychons „La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo“ illustriert. Das Werk stammt vom Maestro de las Medias Figuras und gehört zum Bestand des Museo del Prado. Die Darstellung aus der flämischen Schule ist ein Ölgemälde mit ockerfarbenen und rötlichen Tönen.