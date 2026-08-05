20 Jahre im Lager – jetzt ist Bartolina Mallorcas erster Drag-Schwellkopf

Die traditionellen mallorquinischen Caparrots (Schwellköpfe) haben einen besonderen Zuwachs bekommen. In Consell stellte sich am vergangenen Samstag (25.7.) im Rahmen der vierten Ausgabe der Gay Pride von Consell (Orgull Conseller) der erste Caparró de les Balears in Drag-Ästhetik vor. Per Abstimmung unter den Festbesuchern erhielt die Figur den Namen „Bartolina“ – einen Fantasienamen zu Ehren von Sant Bartomeu, dem Schutzpatron des Ortes. Weitere Kandidaten waren die Namen „Conxa“ und „Na Picó“.

Wiedergeburt nach fast 20 Jahren verstaubt in einem Lager

Entstanden ist Bartolina aus einer alten Figur, die vor mehr als 20 Jahren von der „Agrupació de Joves de Consell“ angeschafft worden war, um eine erste lokale Caparrot-Gruppe zu gründen. Die Schöpfung kam damals kaum zum Einsatz; der Caparrot verschwand in einem Lager und verstaubte. Für den diesjährigen Orgull Conseller schlug der Moderator Raül Valls vor, die vergessene Figur zu retten und ihr ein zweites Leben zu geben.

Die Organisation des Festes und das Ajuntament de Consell griffen die Idee auf. Sie beauftragten für die Verwandlung den erfahrenen Restaurateur Andreu Company, der bereits zahlreiche traditionelle Figuren gestaltet hat. Das Kostüm stammt von der lokalen Schneiderin Esther Ferragut, die Bartolina ein unverwechselbares Erscheinungsbild verlieh. So entstand mit Bartolina aus einer vergessenen Festfigur ein neues Symbol für Vielfalt, Respekt und kulturelle Erneuerung.

Das Publikum durfte über den Namen der Figur entscheiden

Die Präsentation fand auf der Plaça Major in Consell statt. Dort wurde Bartolina nicht nur dem Publikum erstmals gezeigt, sondern auch offiziell „getauft“. Anschließend nahm der neue Caparrot gemeinsam mit eingeladenen Drag-Künstlerinnen am Festzug teil und wurde zu einer der Attraktionen des Abends.

Der Schwellkopf mit dem Namen "Bartolina" tanzt bei seinem ersten Gaypride in Consell durch die Straßen / IG: Orgullconseller

Bartolina ist mehr als eine kuriose Festfigur. Sie steht für den Versuch, Volkskultur nicht als starres Erbe zu begreifen, sondern als etwas Lebendiges, das sich weiterentwickeln kann. In ihr treffen zwei Welten aufeinander, die auf den ersten Blick weit auseinanderliegen: die mallorquinische Tradition der Caparrots und die Ausdruckskraft der offenen Drag-Kultur.

Die Gemeinde möchte, dass Bartolina künftig zu einer emblematischen Figur des Orgull Conseller wird und auch bei weiteren Aktivitäten rund um Gleichstellung, Vielfalt und Respekt auftritt. Damit könnte der erste Drag-Caparrot der Balearen dauerhaft Teil des öffentlichen Lebens in Consell werden – als fröhliches, sichtbares und bewusst inklusives Zeichen dafür, dass Tradition und Diversität einander nicht ausschließen, sondern sich im Dialog miteinander weiterentwickeln können.

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