Millionen-Boot auf Mallorca geklaut, vor Guardia Civil geflüchtet: Jetzt kommt das kuriose Motiv ans Licht

Wie kommt man auf die Idee, in Port de Sóller auf Mallorca ein eine Million Euro teures Motorboot zu stehlen und damit – verfolgt von der Guardia Civil – in Richtung Ibiza zu flüchten? Der Fall vom vergangenen Sonntag (23.8.), der zur Festnahme eines 52-Jährigen führte, sorgte auf der Insel für Erstaunen. Mittlerweile ist mehr über die Motivation des Mannes bekannt: Offenbar ging es ihm darum, eine Frau zu beeindrucken.

Die Dame hatte er erst kurz zuvor kennengelernt und sie auf eine Bootsfahrt eingeladen. Da er allem Anschein nach keins besaß, kaperte er kurzerhand das Millionen-Boot "Sa Calma" (die Ruhe) und fuhr aufs Meer hinaus. Pech für ihn: Bei dem Besitzer handelte es sich um das Charter-Unternehmen Perfect Charter. Ein Mitarbeiter bemerkte den Schwund auf dem GPS-Ortungssystem.

Besitzer nahm die Verfolgung auf

Wie der Geschäftsführer von Perfect Charter, Chris Adamson, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, nahm er gemeinsam mit einem Mitarbeiter die Verfolgung auf. Die Jagd dauerte mehrere Stunden. Schließlich musste der Geschäftsführer des Unternehmens jedoch aufgeben, weil ihm der Treibstoff ausging. Adamson und sein Begleiter kehrten daraufhin nach Port de Sóller zurück und verständigten die Guardia Civil. Diese mobilisierte Einsatzkräfte auf dem Wasser und in der Luft, um das gestohlene Boot ausfindig zu machen.

Nach einer hitzigen Jagd gelang es schließlich vor dem Eiland Tagomago, die Flüchtigen zu stoppen. Ein Beamter der Guardia Civil sprang auf das Boot und überwältigte den Dieb. Der Dame hingegen dürfte die Jagd einen gehörigen Schrecken verpasst haben. Gegenüber den Beamten gab sie an, dass sie nicht wusste, dass das Boot gestohlen worden war.

Die "Sa Calma" erlitt bei dem Vorfall einige kleinere Schäden, konnte jedoch inzwischen repariert werden und ist bereits wieder im Einsatz. Ob der Mann das Herz der Dame mit dieser Aktion erobern konnte, ist derweil nicht bekannt. /pss

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