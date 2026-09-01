An der Playa de Palma gestrandet? Mit diesen Tipps entkommen Sie dem Partytrubel

Arenal ist für manche das Paradies. Doch es gibt auch Urlauber, die eher per Zufall dort gelandet sind und nichts mit dem Party-Tourismus am Hut haben. So erging es der Finnin Riia Hantula, deren Erlebnissen Sie hier nachlesen können.

Wenn Sie ebenso wie die Besucherin aus dem hohen Norden an der Playa einquartiert sind, aber nach Ideen suchen, wie Sie dort wegkommen, oder was Sie vor Ort unternehmen können, wenn es Sie weniger nach Partyschlagern und Exzess gelüstet – dafür haben wir hier einige Tipps gesammelt.

Action mit und ohne Wasser

Nur einen Katzensprung vom Megapark entfernt liegt die Tauchschule Diving & Adventure Mallorca. Hier haben Sie die Möglichkeit, Mallorcas Unterwasserwelt zu entdecken – beim Schnuppertauchen oder auch bei einem Tauchgang für Erfahrene. Abenteuerliche Schnorcheltouren gehören ebenfalls zum Angebot.

Sie haben Lust, einmal aufs Brett oder ins Kajak zu steigen? An dem kleinen Strand Es Caló de Sant Antoni beim Club Nàutic S’Arenal gibt es die Surfschule Es Caló surf School. Dort können Sie sich auch einer Stand-up-Paddle-Exkursion im Sonnenuntergang anschließen.

Wenn Sie Action mögen, werden Sie mit einem Tag im Wasserpark Aqualand glücklich. Ob in Kombination oder als eigener Ausflug: Vom Parkplatz aus (Autovia Palma–Arenal, km 15) können Sie in wenigen Minuten zum Pont de Ses Set Boques (Brücke der sieben Münder) laufen. Man kann die prächtige historische Zugtrasse sogar noch ein Stückchen weiter nachwandern.

Archivbild: Ein Zug fährt über die Brücke Pont de ses set boques zwischen Palma und Llucmajor. / DM

Wasserscheuen Action-Freunden sei hingegen TirolinasGo Mallorca empfohlen: ein familienfreundlicher Abenteuerpark im Freien mit Seilrutschen, Seilbrücken, Kletterwänden und einigen weiteren Attraktionen.

Alternatives Nachtleben und Radfahren

Das Nachtleben hat viele Gesichter. Und auch an der Playa gibt es Alternativen zu den üblichen Lokalitäten. Wie wäre es mit einem Streifzug über Dachterrassen, wo Sie einen gepflegten Drink zu sich nehmen können? Viele Hotels haben schicke Rooftop-Bars, die auch zugänglich sind, wenn man nicht dort residiert, zum Beispiel das Vier-Sterne-Hotel HM Gran Fiesta, das Hotel Pabisa Bali Park & Tower oder das Hotel Las Arenas in Can Pastilla. Einen deutlich rustikaleren Vibe hat der Excalibur Metal Pub: Harte Gitarrenriffs treffen hier auf herzliche Klientel – sowohl Mallorquiner als auch Deutsche.

Wenn die Temperaturen ein wenig sinken und Sie sich gerne sportlich betätigen: Radeln oder skaten Sie doch einmal von der Playa bis nach Palma. Je nach Schnelligkeit und Standort des Hotels dauert das 25 bis 40 Minuten.

Ausflüge und Aussichtspunkte

Ob Sie mit dem Bus oder einem anderen Fortbewegungsmittel unterwegs sind: Auch die Strecke zwischen beiden Orten lohnt den einen oder anderen Stopp. Sie können das Palma Aquarium besuchen, am Strand von Can Pastilla beim Kult-Italiener „il gamberetto di palma“ essen – kurze Öffnungszeiten, sehr langes Warten, nur wenige Plätze, aber großartiges hausgemachte Pasta – und bei Es Carnatge Flugzeuge im Landeanflug beobachten.

Archivfoto von der Landschaft um Es Carnatge bei Palma / Europa Press

Zieht es Sie weiter hinaus, können Sie auch ein Fahrrad mieten und auf den Puig de Randa hochfahren, sobald es kühler wird – oder Richtung Cap Blanc mit seinem Leuchtturm, einem beliebten Aussichtspunkt im Südosten.

In Son Verí kann man gemütlich an der Küste entlanglaufen und Fotos knipsen. Einer der besten Spots dafür: der Mirador Son Verí Nou.

Brötchen essen und den TIB-Bus nehmen

Wenn Sie es bodenständig und authentisch mögen, besuchen Sie doch einmal das Viertel Es Pil·larí im „Hinterland“ der Playa. Dort können Sie sich unter die Einheimischen mischen und in einer Bar ein traditionelles Llonguet (belegtes Brötchen) essen. Im April wird dort sogar eine eigene Messe rund um den Schmaus gefeiert, die Fira del Llonguet.

Auch ein Ausflug nach Llucmajor ist ohne Mietauto gut möglich: Nutzen Sie dazu einfach den Überlandbus Aerotib 51 ab Arenal.

Abonnieren, um zu lesen