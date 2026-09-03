Warum an diesem Tag alle Leute fast nackt durch ein Mallorca-Dorf laufen

Im September wird Bunyola wieder zum Schauplatz einer der schrägsten Fiesta-Traditionen Mallorcas. Bei der Correguda en Roba Interior ziehen am Samstag, 19. September, Hunderte Teilnehmer in Unterwäsche durch die Straßen des Ortes am Fuß der Serra de Tramuntana.

Der Lauf ist der Höhepunkt der Festes de Sant Mateu 2026, die sich mit Konzerten, Sport, gemeinsamen Abendessen und traditionellen Veranstaltungen über weite Teile des Monats ziehen. Das Hauptprogramm läuft vom 11. bis 21. September.

In Unterwäsche durch Bunyola

Die inzwischen 22. Ausgabe der Correguda en Roba Interior beginnt um 17 Uhr mit dem Treffen der Teilnehmer auf Sa Plaça. DJs und die Batucada Saravá sorgen für Stimmung. Nach der Festrede um 18.30 Uhr fällt um 19 Uhr der Startschuss.

E. Calvo / J. Mateu

Sportlicher Ehrgeiz steht dabei nicht unbedingt im Mittelpunkt. Die Veranstaltung hat sich vielmehr zu einer Mischung aus Lauf, Kostümparty und großem Dorffest entwickelt. Viele Teilnehmer erscheinen nicht einfach in Slip oder BH, sondern verkleiden sich in Gruppen und machen aus ihrer Unterwäsche aufwendige Kostüme.

Entstanden ist der Lauf aus einer Idee einer Gruppe junger Leute aus Bunyola. Inzwischen gehört er zu den bekanntesten Veranstaltungen der Sant-Mateu-Feste. Zum 20-jährigen Bestehen 2024 kamen nach Angaben des balearischen Fernsehsenders IB3 rund 2.000 Teilnehmer.

Nach dem Lauf werden um 20.30 Uhr Preise vergeben. Anschließend spielen Gas Butano, später übernehmen The Clapthongs DJs. Auch Freibier gehört wieder zur Tradition: Wer den offiziellen Becher besitzt und in Unterwäsche erscheint, bekommt laut Festprogramm Bier, solange der Vorrat reicht.

Vom eingeseiften Baumstamm bis zum Feuerwerk

Neben dem Unterwäschelauf setzt Bunyola auch 2026 auf bewährte Fiesta-Klassiker. Der offizielle Auftakt ist am Freitag, 11. September, mit den traditionellen Riesenfiguren Bàrbara und Mateu, Musik und der Festrede. Am Abend folgt die Nit de Tapes.

Am 12. September stehen unter anderem das traditionelle Seifenkistenrennen Cursa de Carretons, ein gemeinsames Abendessen unter freiem Himmel und eine große Verbena auf dem Programm.

Eine weitere besondere Bunyola-Tradition folgt am 17. September mit der Pujada al Pi ensabonat. Dabei versuchen die Teilnehmer, einen eingeseiften Kiefernstamm zu erklimmen.

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Der eigentliche Festtag des Schutzpatrons Sant Mateu ist der 21. September. Dann stehen unter anderem Volksspiele, die traditionelle Correguda de Joies, die Pujada al Castellet, eine Messe und mallorquinische Tänze auf dem Programm. Um Mitternacht soll ein Feuerwerk die Feierlichkeiten offiziell beenden.

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