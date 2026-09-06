Wer alt ist, muss auf Mallorca nicht allein sein: Ein Besuch in einem der 150 Seniorenklubs

Wenn Marga Maench um 8 Uhr morgens die Eingangstür des Gastraums öffnet, kann sie fast sicher sein, dass drei ihrer Stammgäste bereits auf Einlass warten. Els tres Joans – die drei Joans – sind ein betagtes Trio: Alle Ende 80, Anfang 90, alle mit demselben Vornamen und alle tägliche Nutzer des Club de Tercera Edad, dem örtlichen Seniorenklub, in dem Maench die Gastronomie führt.

Große Fensterfront, helle Vorhänge, praktische Holztische, bequeme Stühle. Dazu eine schlichte Theke und simple Sanitäranlagen. Nicht sonderlich stylish, aber doch einladend. Und für viele ältere Menschen in Capdepera wie ein zweites Zuhause. „Ca Nostra“ – der Name des Klubs ist Programm.

Einfach abhängen

Für die drei Joans sowieso. Fast immer sitzen sie am selben Tisch am Fenster, mit Premiumblick auf die Burg. Fast immer kommt schnell ein Kartenspiel auf den Tisch. Und fast immer bleiben sie über Mittag und machen sich erst gegen 18 Uhr wieder auf den Heimweg. Langsam, gemächlich, in ihrem Rhythmus. Dass sie in all diesen Stunden neben den 7 Euro fürs Mittagsmenü nur wenig Geld für Getränke ausgeben, ist für die Gastronomin kein Problem. „Hier dürfen alle Mitglieder so lange bleiben, wie sie wollen. Hier darf man abhängen – darum geht es ja“, sagt sie.

In Capdepera genau wie in den rund 150 anderen Seniorenklubs, die es aktuell auf der Insel gibt. Sie alle folgen demselben Konzept, das – unterstützt durch öffentliche Institutionen – versucht, flächendeckend Raum für jene zu schaffen, die ihrem Lebensabend entgegen gehen (siehe unten). „Mit den Centros de Día hat das hier nichts zu tun“, betont Pedro Llabata. Anders als in den ambulanten Seniorenheimen seien die Clubs de Tercera Edad etwas für Menschen, die nicht pflegebedürftig sind, betont der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins in Capdepera. Im Gegenteil: „Wir sind sehr aktiv, in vielerlei Hinsicht.“

Nicht immer nur Familie

Er selbst sowieso: 83 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, sechs Enkel. Zwischen Familientreffs und Opa-Diensten kümmert er sich seit zwölf Jahren darum, dass im „Ca Nostra“-Klub alles nach Plan läuft. Ehrenamtlich natürlich. „Die meisten unserer Mitglieder haben wie ich Verwandtschaft im Ort. Einsam sind nur wenige. Aber so schön Familie auch ist: Man braucht auch Freunde und Gleichaltrige um sich. Und die findet man hier.“

450 Mitglieder hat der Klub in Capdepera, alle zahlen 20 Euro Mitgliedsbeitrag. Im Jahr. „Ein symbolischer Betrag“, gibt Llabata zu. Denn dafür kriegen die socios nicht nur Vergünstigungen auf Speisen und Getränke in Marga Maenchs Café. Sie können auch kostenlos an den zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, die regelmäßig in einem Raum im ersten Stock stattfinden: Tanzen, Informatik, Basteln, Gymnastik und Tai-Chi. „Für diese Kosten kommt der Inselrat von Mallorca auf“, so Llabata. Die Räumlichkeiten, den Strom und noch so einiges andere stellt – wie bei fast allen Clubs de Tercera Edad auf Mallorca – das Rathaus. Die Gemeinde ist es auch, die die Gastro-Konzession nach einer öffentlichen Ausschreibung an Marga Maench vergeben hat.

Auch Jüngere willkommen

18 Uhr, die drei Joans brechen langsam auf. Am Nebentisch ist eine andere Kartenspielerrunde noch in vollem Gange. Jüngere Männer – vergleichsweise. „Wir sind jetzt in Rente, wir haben Zeit, warum nicht hier zusammenkommen“, sagt einer von ihnen. Ein paar andere stehen daneben, schauen zu. Von oben kommt die Chorgruppe herunter, einige der Sängerinnen und Sänger lässt sich ebenfalls noch auf ein Gläschen nieder. Spanisch, Mallorquinisch, ein Sprachenmix. „Wir haben auch einige deutsche und französische Mitglieder, hier ist jeder willkommen, der sich benimmt. Irgendwie verständigen wir uns schon“, betont Pedro Llabata und schmunzelt.

Marga Maench und Pedro Llabata vor dem Seniorenklub in Capdepera / Sophie Mono

Nahe des Eingangs sitzt eine Gruppe junger Leute – tatsächlich jung diesmal. Draußen am Außentisch wartet ein Elternpaar mit kleinem Kind auf seine Bestellung. „Klar können die auch hier sein. Es ist ein öffentliches Lokal. Aber für Nicht-Mitglieder gelten eben andere Preise.“ Moderate allerdings, wenn man bedenkt dass der café con leche für Externe 1,70 Euro statt 1,50 Euro kostet.

Kein Nachwuchsmangel

„Früher, in meiner Kindheit, gab es solche Klubs nicht“, erinnert sich Pedro Llabata. „Damals trafen sich die Menschen viel mehr als heute im Dorf, setzten sich zusammen zum Palmflechten oder Reden. Jeder kannte jeden, die Türen wurden nur nachts verschlossen, es war alles sehr familiär und vertraut. All das ist im Ortsbild heute Geschichte.“ Genau deshalb sei der Klub für so viele so wichtig. „Und an Nachwuchs mangelt es uns absolut nicht. Die meisten Neuzugänge sind zwischen 55 und 60 Jahre alt.“

Eine ältere Dame unterbricht das Gespräch. „Eine meiner Cousinen“, erklärt Llabata. Er werde oben gebraucht, bedeutet sie ihm. Wegen der letzten Chorprobe. „Morgen veranstalten wir eine Feier für Mitglieder der Jahrgänge 1938 und 1939 und ihre Familien, da singe ich mit“, erklärt er entschuldigend. Das Rathaus stifte empanadas. Nur eins von zahlreichen Events hier im Club „Ca Nostra“.

Hintergrund: Was steckt hinter den Seniorenklubs?

Nach Ende der Franco-Diktatur reformierte der spanische Staat das Wohlfahrtssystem. Anfang der 80er-Jahre etablierten sich landesweit gemeinnützige Seniorenklubs, die mit öffentlichen Geldern subventioniert werden. „Auf Mallorca liegt die Zuständigkeit beim Inselrat, er lässt jedem der rund 150 Verei ne durchschnittlich 8.000 Euro im Jahr zukommen. Hinzu kommt Unterstützung der je weiligen Gemeinden“, so Joan Bibiloni, Vorsitzender des Dachverbands Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca.

Er ist Ansprechpartner für die lokalen Vereine und hilft, die Vorgaben einzu halten. Mitgliedsbeiträge müssen zwischen 15 und 25 Euro liegen, socios mindestens 50 Jahre alt sein, bestimmte Statuten beachtet werden – auch, um unlauteren Wettbewerb mit herkömmlichen Lokalen zu vermeiden. „Fast jede Ortschaft auf Mallorca hat mindestens einen Club de Tercera Edad. Hier muss niemand im Alter allein sein“, sagt Joan Bibiloni.

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