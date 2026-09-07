Deutscher Möbelverleih zieht in die Motorworld Mallorca ein

Ein Geburtstag mit 1.000 Gästen stellt den Gastgeber und die von ihm engagierte Agentur vor eine logistische Herausforderung: Neben dem Catering müssen auch exklusive Möbel und Geschirr in ausreichender Stückzahl organisiert werden. Wenn abends zudem das gesamte Setting nochmals ausgetauscht werden soll, um der Atmosphäre ein anderes Flair als tagsüber zu geben, wird die Sache noch komplizierter.

Das deutsche Unternehmen Rent.Group bietet seit vergangenem Mai mit seiner Mallorca-Niederlassung in der Motorworld auch hier vor Ort eine Lösung. Egal, ob Möbel für Hochzeiten, Firmenfeiern, Kongresse oder Büros – seit über 30 Jahren gestaltet die Rent.Group temporäre Räume für Veranstaltungen jeder Größe. Mit mittlerweile 1.150 Mitarbeitern an 30 Standorten in elf Ländern europaweit sowie über sechs Millionen Produkten im Sortiment und einer ausgetüftelten Logistik bietet der Konzern die passende Ausstattung für fast jedes denkbare Event – und das mit einem Geschäftsmodell, das sich laut Firmenaussage explizit gegen das Wegwerfprinzip richtet.

Der Möbelverleih Rent.Group hat europaweit 30 Standorte in elf Ländern. / Rent.Group Mallorca

Offizielle Eröffnung des Showrooms in der Motorworld

Vergangene Woche feierte die Rent.Group die offizielle Eröffnung ihres neuesten Standorts auf der Insel. Sobald man bei der Motorworld die Parkschranke passierte, wies rechterhand ein roter Teppich den Weg zur Party. In dem zweistöckigen Nebengebäude mit Terrasse, das sicherlich mal ein Wohnhaus war, hat sich die Rent.Group Mallorca ihren Showroom eingerichtet. Hier können Interessierte Möbel aus dem Sortiment des Unternehmens anschauen; ein großer Bartisch bietet zudem die Möglichkeit zum Testessen von Hochzeitsmenüs – die Firma arbeitet eng mit dem Rauschenberger Catering aus der Motorworld zusammen. „Wir wollten die bestehenden Synergien von Anfang an nutzen“, erklärt Elmar Tölg, einer der Geschäftsführer von Rent.Group Mallorca.

Bei der Eröffnungsfeier der Rent.Group Mallorca / Lane Hanekom

Neuer Standort auf Mallorca anstatt in Madrid

Eigentlich war in Spanien nach der Filiale in Barcelona als Nächstes eine Filiale in Madrid geplant. Am Ende habe aber die Logistik den Ausschlag gegeben: „Denn obwohl in Madrid ein größerer Markt wartet, rechnen wir in der Gruppe in Kilometern zwischen den Standorten. Der bereits bestehende Standort in Barcelona liegt näher an unseren europäischen Warenumschlagsplätzen, und als die Motorworld uns anbot, hier einzuziehen, war die Entscheidung für Mallorca schnell gefallen“, erzählt der Vorstandsvorsitzende der Rent.Group Christian Eichenberger, der extra für das Eröffnungsevent angereist war. Außerdem arbeite der Konzern mit der Motorworld auch in Stuttgart und München als „Preferred Partner“ zusammen.

Das Team hinter der Rent.Group Mallorca v. l. n .r.: Geschäftsführer Elmar Tölg, Vorstandsvorsitzender Christian Eichenberger und Geschäftsführer Loek Silvertand. / Lane Hanekom

Drei Stockwerke Palettenregale

So hat die Rent.Group Mallorca neben dem Showroom mit den Büroräumen und einer Mitarbeiterwohnung zudem eine große Lagerhalle auf dem Motorworld-Gelände gemietet. Hier lagern auf drei Stockwerken Palettenregalen die Möbelstücke in präzisierter Stapeltechnik. „Noch immer kommt wöchentlich neue Ware mit der Fähre an“, erklärt Logistik-Experte Phillipp, der durch die von der Augustsonne extrem erhitzte Halle führt.

Logistik-Experte Philipp erklärt die hauseigene Stuhl-Stapeltechnik der Rent.Group. / Alexandra Bosse

So durchdacht das System von Rent.Group auf dem europäischen Festland funktioniert – auf Mallorca zeigen sich seine Grenzen. Während in Deutschland die Standorte wie in einem Spinnennetz nah beieinanderliegen und Lastwagen wöchentlich Material zwischen den Hauptlagern in Frankfurt, Hamburg und München transportieren, ist die Insellage eine Hürde. „Wir versuchen auf Mallorca vor allem zu nutzen, was bereits vor Ort ist – größere Sonderfälle ausgenommen“, sagt Tölg. Wie etwa bei dem Großevent von einem Schweizer Schuhlabel mit rund 5.000 Gästen: „Selbst unsere Niederlassung in Barcelona verfügte nicht über 5.000 Exemplare desselben Stuhlmodells. Da musste die gesamte Unternehmensgruppe aushelfen, das war schon ein Riesending“, findet er rückblickend.

Effizienz, Innovation, Nachhaltigkeit und ständige Verbesserung

Hinzu komme die Aufgabe, sich als neuer Anbieter auf der Insel überhaupt zu etablieren. „Dabei hilft uns sehr, dass wir mit Loek Silvertand einen erfahrenen Partner mit Netzwerk vor Ort haben“, so Tölg. Silvertand betrieb zuvor seinen eigenen Möbelverleih unter dem Namen VL Lounge in Marratxi. Die Rent.Group kaufte das Unternehmen auf, und Silvertand ist jetzt als einer der Geschäftsführer Teil des Rent.Group-Teams Mallorca. Auch das einheimische Personal habe man mit übernommen. Dazu komme erfahrenes Personal aus dem Mutterkonzern in Deutschland.

Teile des Rent.Group Mallorca-Teams sind lokale Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung vor Ort. / Rent.Group Mallorca

Die Geschichten aus dem Alltag der Rent.Group illustrieren am besten, worum es bei der Firmenphilosophie des 1992 in Bocholt unter dem Namen „Party Rent“ gegründeten Unternehmens geht: Effizienz, Innovation, Nachhaltigkeit und ständige Verbesserung. So erzählt der Lagerarbeiter Phillip von einem Event in Großbritannien: „Ein Mitbewerber brachte für dieselbe Anzahl an Stühlen drei Sattelzüge mit – wir kamen mit einem einzigen. Unser hauseigen entwickeltes Rollwagensystem, auf dem wir die Stühle schräg stapeln, sorgt dafür, dass wir da 20 Stück draufbekommen.“

Das Detail steckt im Design

Zudem arbeitet Rent.Group eng mit renommierten Möbelmarken wie Vitra und Knoll beim Design zusammen, um die Produkte stapelbarer und damit transportfreundlicher zu machen. So kann man beispielsweise bei einem Modell die Sitzfläche abkoppeln und von den Stuhlbeinen trennen, wodurch auch die Farbkombination einfach auswechselbar ist. Jedes Sitzteil bekommt zudem eine eigene Schutzhülle aus einem besonders widerstandsfähigen Stoff, der eigentlich ein Abfallprodukt der Luftfahrtindustrie ist.

Die Sitzflächen der verwendeten Stühle sind teilweise als abkoppelbar konzipiert. / Alexandra Bosse

Mehrfachnutzung spart CO₂ im Vergleich zur Neuanschaffung

Jedes einzelne Möbelstück der Rent Group ist europaweit mit einem Barcode versehen, sodass sich genau nachvollziehen lässt, wie oft ein Stuhl schon im Einsatz war, welchem Standort er ursprünglich zugeordnet ist und wie viel CO₂ durch die Mehrfachnutzung im Vergleich zu einer Neuanschaffung eingespart wurde. Laut Firmenaussage spare das Leihen von Möbeln 70 Prozent CO₂ gegenüber einem Neukauf ein. „Zudem liegt unsere Qualitätsquote bei 96 Prozent. Das sind die Auslieferungen ohne Reklamation. Die restlichen vier Prozent sind in der Regel Verschleißspuren, wie ein Stuhl, der zerkratzt zurückkommt“, so Tölg. Genau deshalb investiert die Rent.Group intensiv in Reparatur und Aufarbeitung. Beschädigte Möbel gehen zu Partner-Schreinereien. Selbst zerkratzte Kunststoffstühle lassen sich mit einem Lasergerät nahezu spurlos glätten. Größere Standorte verfügen über eine eigene Lackierkabine.

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Wenn der große LKW auf Mallorca nicht weiterkommt, muss kurzerhand umgeladen werden. / Rent.Group Mallorca

Auch auf Mallorca hat das Rent.GroupTeam viel vor. Bei den teilweise engen Straßen muss der Geschäftsführer auch schon mal selbst mit dem Sprinter anrücken, wenn der große Lkw nicht weiterkommt. Tölg nimmt es gelassen: „Das ist unser tägliches Brot.“

Informationen Rent.Group Mallorca Showroom: Camí Vell de Llucmajor, 112, Palma Tel.: 687-58 22 21 oder 871-733 900 rentgroup.es

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