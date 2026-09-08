Im Bürgerkrieg gefallen: Archäologen entdecken auf Mallorca die Überreste von zwei Militärs

Bei den Ausgrabungen auf dem Friedhof von Son Servera sind die Überreste von zwei Militärangehörigen entdeckt worden, die im Alter zwischen 40 und 50 Jahren während der Kämpfe des Bürgerkriegs im Zusammenhang mit der Schlacht um Mallorca ums Leben kamen. Einer der beiden gehörte dem militärischen Sanitätsdienst an.

Der Fund bestätigt Hinweise, die bereits während der ersten Grabungsphase vor dem Sommer entdeckt worden waren. „Die Vermutung, dass hier Soldaten aus den Kämpfen um (Kapitän Alberto, Anm. d. Red.) Bayo liegen könnten, hat sich bestätigt“, erklärt Xesca Ramis, Generaldirektorin für institutionelle Beziehungen und die Beziehungen zum Parlament.

Zwei Körper in ungewöhnlichen Positionen

Die archäologischen Arbeiten hatten vor dem Sommer begonnen und wurden in der vergangenen Woche nach der Unterbrechung im Juli und August wieder aufgenommen. Ziel war es, die sterblichen Überreste von Menschen zu finden, die bei den Kämpfen nach der republikanischen Landung unter Kapitän Alberto Bayo im August 1936 ums Leben gekommen waren.

Einer der beiden gefundenen Toten. / Biel Capó

Insgesamt wurden rund 200 Grabstellen untersucht. Nahezu alle standen in keinerlei Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg. „99 Prozent sind gewöhnliche Bestattungen, aber wir haben zwei Körper in ungewöhnlichen Positionen gefunden“, erklärt Cesc Busquets von der archäologischen Gesellschaft Aranzadi. Die Grabungen hätten zugleich neue Erkenntnisse über die Struktur und Entwicklung des Friedhofs von Son Servera geliefert.

Militäruniformen, Abzeichen und Munition

Bei den beiden Toten handelt es sich um erwachsene Männer im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren. Kleidung und Beigaben ließen nach Angaben der Archäologen eindeutig auf einen militärischen Hintergrund schließen. „Es waren keine Milizionäre, sondern Soldaten. Sie trugen Militärjacken und hatten einen gewissen Rang“, so Busquets.

Einer der beiden gehörte dem militärischen Sanitätsdienst an. Neben seinen Überresten fanden die Forscher zwei Abzeichen der Militärsanität sowie eine Medaille der Unbefleckten Empfängnis beziehungsweise der „Wundertätigen Madonna“. Zudem wurde im Bereich des Bauches ein Projektil entdeckt.

Die "Roten" waren wohl doch gläubig

Gerade die religiöse Medaille wirft für die Forscher neue Fragen auf. „Solche Funde erzählen uns mehr über die Realität. Es hieß oft, die ‚Roten‘ seien nicht gläubig gewesen, aber dieser Mann trug eine solche Medaille. Das eröffnet neue Arbeitshypothesen“, sagt Busquets.

Beim zweiten Militärangehörigen, der nicht dem Sanitätsdienst angehörte, fanden die Archäologen ein vorgeschriebenes Armeefeuerzeug und eine Patronenhülse. Zusammen mit der Lage der Körper und den Resten der Uniformen stützen diese Funde die Annahme, dass beide Männer im Zusammenhang mit den Kämpfen auf Mallorca während des Bürgerkriegs bestattet wurden.

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