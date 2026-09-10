Ein Ballermann-Song gegen die Proteste auf Mallorca? Zwei Künstler sorgen mit Partyschlager für Empörung

Gäbe es einen Preis für den miserabelsten Ballermann-Hit des Jahres 2026, hätten Honk! und Der Partycrasher diesmal wohl gute Chancen. Die beiden Partysänger haben mit "Mallehater go home" am Freitag (4.9.) ein neues Werk veröffentlicht, das sowohl musikalisch als auch was die Lyrics angeht, einiges zu wünschen übrig lässt. Und noch dazu haben sich die beiden Künstler mit ihrem Song auf der Insel schwer in die Nesseln gesetzt.

Das rund zweieinhalb Minuten lange Lied, das von Summerfield Records produziert wurde, besteht mehr oder weniger aus vier Textzeilen, die Kernbotschaft lautet wie der Titel: "Mallehater go home" und die Quintessenz des Textes, so man die paar Worte denn so nennen kann, ist: "Wir hassen Mallehater, fickt euch alle!" Viel mehr Vokabular kommt dann auch nicht mehr vor, und das wenige wird in aggressivem Crescendo geradezu geschrien.

Eine Anlehnung an die Proteste auf der Insel?

Gemeint sollen damit primär Menschen in Deutschland sein, die über den Ballermann als Partyhochburg sowie die Form des Urlaubs an der Playa de Palma herziehen. So erklärten es die beiden Sänger gegenüber der Zeitung "Última Hora".

Das kann man nun so glauben - und Mallehater ist ja tatsächlich in Deutschland ein inzwischen gebräuchlicher Begriff für diejenigen, den massenhaften Partytourismus an der Playa de Palma verabscheuen. Aber der Slogan "Mallehater go home" kann natürlich auch als Anlehnung an die Proteste gegen den Massentourismus auf Mallorca verstanden werden, wo es ja zumeist heißt "Tourists go home!"

Gegröle und Stinkefinger

Nur ein Zufall? Dazu kursieren auch Bilder in den Sozialen Netzwerken, die Honk! und Der Partycrasher augenscheinlich bei der Aufnahme des Musikvideos zum Clip zeigen. Darin ist eine Menschenmenge zu sehen, wie sie in der Schinkenstraße Schilder mit der Aufschrift "Mallehater go home" sowie einem überdimensionierten Stinkefinger hochhalten. Auch nicht die feine englische Art.

Zehntausende marschieren bei der letzten Demonstration gegen den Massentourismus im Juli 2026 durch Palma. / Manu Mielniezuk

Es sind sogar Fotos im Netz zu finden, auf denen die bunte Truppe wie ein Demonstrationszug mit den Plakaten durch die Straßen zieht - was man dann durchaus als Anklang zu den Protesten der Einheimischen gegen das Tourismusmodell verstehen kann. Dementsprechend groß ist inzwischen auch der Aufschrei auf Mallorca, wo man den Song eindeutig als Provokation gegen die Einheimischen versteht.

"Nicht hinnehmbar"

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens reagierte auf X empört und schrieb: "Es ist absolut klar, dass das die Art des Tourismus ist, die wir auf unseren Inseln nicht wollen." Dieses "Gegröle" und der "fehlende Respekt" seien "nicht hinnehmbar" und "eine Schande".

Inzwischen sind die Aufnahmen und Videos von den Profilen der beiden Sänger gelöscht worden. Auch auf den Plattformen, wo der Clip am Donnerstagvormittag noch abrufbar war, ist er inzwischen gelöscht worden. Die MZ hat bei beiden um eine Stellungnahme gebeten. Der Partycrasher hat sich daraufhin gemeldet. Ein Interview mit dem Sänger, der mit bürgerlichem Namen Jona Gerbert heißt, lesen Sie hier.