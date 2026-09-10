"Habe mich bei der Ministerpräsidentin entschuldigt": Was sich die beiden Ballermann-Sänger bei dem Song "Mallehater go home" gedacht haben

Man muss es wahrscheinlich naiv nennen, was die beiden Ballermann-Sänger Honk! und Der Partycrasher mit ihrem Song "Mallehater go home" angerichtet haben. Eine Lawine der Empörung ergoss sich über die beiden Künstler, nachdem der am Freitag (4.9.) veröffentlichte Song publik wurde und die mallorquinischen Medien davon Wind bekamen.

Nach der Interpretation der mallorquinischen Öffentlichkeit und der Medien ging es den beiden darum, gegen die Einheimischen zu schießen, die in den vergangenen Monaten und Jahren im Zuge der Proteste gegen das Tourismusmodell auf der Insel auf die Straße gegangen sind. Jona Gerbert alias Der Partycrasher (24) dementiert das im MZ-Interview vehement. Am frühen Donnerstagnachmittag war der Clip auf Youtube bereits gelöscht.

Was um Himmels Willen haben Sie sich bei dem Song gedacht?

Ich möchte mit dem Missverständnis aufräumen, dass das Lied gegen Mallorca oder die Mallorquiner gerichtet ist. Wir richten uns mit dem Song ausschließlich gegen Deutsche, die Ballermann-Urlauber beleidigen oder verunglimpfen. Wir sind doch selbst dafür, dass sich die Leute an der Playa de Palma benehmen und alle Regeln einhalten.

Aber der Slogan "Mallehater go home" ist doch sehr nahe an den Tourismusprotesten und auch die Plakate erinnern an die Proteste gegen das Tourismusmodell auf Mallorca.

Es war nie geplant, dass mit dem Song Mallorquiner oder die Protestbewegung angesprochen werden. Wir hatten das tatsächlich nicht bedacht, in dem Moment war mir das nullkommanull klar. Da war wirklich kein Hintergedanke dabei.

Die Schinkenstraße an der Playa de Palma. / Pere Joan Oliver

Es ist ein sehr plumper und vulgärer Song. Geben Sie damit nicht genau denen Futter, die den Ballermann-Tourismus kritisieren?

Er sollte eine ironische Antwort auf die Respektlosigkeiten derjenigen in Deutschland sein, die Ballermann-Urlauber schlechtmachen oder über sie herziehen. Diese Haltung ist in den vergangenen Monaten verstärkt in Mode gekommen, wir haben sehr viele Hasskommentare und Vorurteile unter unseren Veröffentlichungen bekommen. Die Leute haben uns unter der Gürtellinie attackiert. Diejenigen, die sich am Ballermann daneben benehmen, sind wenige Einzelfälle.

Durch die mediale Aufmerksamkeit haben Sie jetzt ganz ordentlich Publicity für den Song bekommen, oder?

Wir betrachten den Song inzwischen aber als absoluten Fehltritt und nehmen ihn von allen Portalen herunter. Er wird deshalb auch nicht vermarktet, wir wollen daraus keinen Profit schlagen. Auf den Plattformen, auf denen er noch abrufbar ist, wird er in den nächsten 24 Stunden verschwinden.

Arbeiten Sie schon an einer Art Entschuldigungs-Song für die Mallorquiner?

Ein Song wird da wohl nicht kommen, aber ich habe beispielsweise Ministerpräsidentin Marga Prohens geschrieben und mich für das Missverständnis entschuldigt. Auch die spanischsprachigen Zeitungen habe ich kontaktiert und um Entschuldigung gebeten. Ich habe ja selbst eine Wohnung hier und kann es nicht abhaben, wenn sich die Leute daneben benehmen.