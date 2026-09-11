Mallorca zeigt den Saudis, wie man Mauern baut

Mallorcas jahrhundertealtes Handwerk der Trockensteinmauern findet seinen Weg bis nach Saudi-Arabien. Lluc Mir, Präsident des Gremi de Margers de Mallorca, wird in der Bergregion Asir junge saudische Handwerker in den traditionellen Techniken der mallorquinischen Trockensteinbauweise ausbilden.

Der elftägige Kurs ist Teil eines sechsmonatigen Ausbildungsprogramms, das noch bis Januar 2027 läuft. Organisiert wird es von der spanischen Fundación Culturas Constructivas Tradicionales und dem Royal Institute of Traditional Arts in Saudi-Arabien. In einem späteren Abschnitt sollen die Teilnehmer das Gelernte bei der Restaurierung einer Moschee praktisch anwenden.

Kulturerbe auf Mallorca

Bei der auf Mallorca als pedra en sec bekannten Technik werden Natursteine ohne Mörtel aufeinandergesetzt. Besonders in der Serra de Tramuntana prägen solche Mauern, Terrassen und Wege seit Jahrhunderten die Landschaft. 2018 wurde die Kunst des Trockensteinbaus von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt.

Auch die Region Asir verfügt über eine ausgeprägte traditionelle Steinarchitektur. Das Ausbildungsprogramm soll dazu beitragen, dieses handwerkliche Wissen an eine neue Generation weiterzugeben.

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Lluc Mir wurde 2019 mit dem Richard-H.-Driehaus-Preis ausgezeichnet. Auf Mallorca gilt die Weitergabe des Wissens von erfahrenen margers an Lehrlinge als entscheidend dafür, dass das traditionelle Handwerk erhalten bleibt.