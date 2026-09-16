Mallorcas Buchten-Queen: Deutsche will alle 284 Strände und Buchten der Insel besuchen

Halb sieben Uhr morgens, die Platja de Son Bauló bei Can Picafort liegt fast menschenleer da. Während langsam das erste Licht über den Horizont kriecht, steht eine Frau mit dem Handy in der Hand am Meer, die für diesen Moment extra den Wecker am Samstag auf 5.30 Uhr gestellt hat: Melanie Lintz will den Sonnenaufgang nicht verpassen. Morgenmensch sei sie eigentlich gar nicht, sagt die 52-Jährige und lacht – „aber für so was stehe ich schon auf.“ Seit über zwanzig Jahren lebt die gebürtige Deutsche auf Mallorca, zunächst zehn Jahre in Cala d’Or, seit 2016 nennt sie Palma ihr Zuhause. Und seit fast zehn Jahren verfolgt sie ein persönliches Ziel: jeden einzelnen Strand und jede Bucht der Insel mit eigenen Augen gesehen zu haben. 254 hat sie bereits besucht und dokumentiert.

Melanie begrüßt den Tag gerne beim Sonnenaufgang an einem einsamen Strand. / Melanie Lintz

Ziel: Jedes Wochenende an einen anderen Strand

Angefangen hat alles beiläufig an einem Zeitungskiosk, wo Melanie Lintz 2011 zwischen Modezeitschriften und Kochbüchern ein Reiseführer in die Hände fiel: „Todas las playas de Mallorca“ des Verlags Laluzenpapel, ein Verzeichnis sämtlicher Strände und Buchten der Insel, das 2011 auch in deutscher Übersetzung erschien, mit dem Titel „Die ganzen Strände von Mallorca“. Genau diese frühe Ausgabe kaufte sie sich, ohne zunächst eine große Mission daraus zu machen. „Ich dachte mir nur: Cool, nehme ich mit“, erinnert sie sich. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner ging sie gern schnorcheln, und die beiden nutzten das Buch, um rund um Cala d’Or neue Buchten zum Tauchen zu finden.

Zum echten Projekt wurde es erst später, als sich das Paar trennte. Melanie Lintz blieb mit ihrer Hündin und dem Buch zurück und hatte eine Idee, die von da an ihr eigenes Ding wurde. „Ich musste mich ablenken und habe mir gesagt: ‚Okay, dann gucke ich mir jedes Wochenende einen anderen Strand hier an.‘“, erzählt sie.

Bereits seit 10 Jahren mit der Challenge beschäftigt

Wer Lintz trifft, versteht schnell, warum Freunde sie liebevoll die „Listenfrau“ nennen. Auch zum Interviewtermin in der BonaOna-Surfbar mit Blick auf die Platja d’Or von Can Pastilla hat sie ihre handgeschriebene Strand-Liste mitgebracht. Hier hakt sie jede besuchte Bucht ab, nachdem sie akribisch geprüft hat, ob die Buchseite und die Nummer wirklich stimmen. Jeden Strandausflug dokumentiert sie fotografisch: entweder mit dem offiziellen Strandschild oder, wo es keines gibt, mit einem Selfie vor der Bucht als „Beweisfoto“, wie sie es nennt. Alles landet in einem eigenen Facebook-Album, öffentlich einsehbar und chronologisch sortiert nach dem Buch.

Irgendwann reichte das der gelernten Industriekauffrau nicht mehr und so legte sie sich in Google Maps eine eigene Liste an – farblich markiert nach „besucht“ und „noch offen“. Der Vorteil dabei: Ist sie ohnehin gerade in einer Ecke der Insel unterwegs, kann sie nachsehen, welcher unbesuchte Strand in der Nähe liegt, und ihn kurzerhand mitnehmen.

Melanie hat ihre handgeschriebene Liste mit allen Stränden Mallorcas immer auf dem aktuellsten Stand. / Alexandra Bosse

Ein Küsten-Reiseführer für Mallorca-Entdecker

Hinter dem unabhängigen spanischen Reiseverlag Laluzenpapel steckt der Autor, Fotograf, Pilot und Küstenkenner Miguel Ángel Álvarez Alperi, der den Verlag als persönliches Projekt von Asturien aus betreibt und landesweit für seine Reise- und Luftbildführer über die spanischen Küsten und Inseln bekannt ist. Für die Erstellung seiner Bücher hat Alperi Mallorcas Strände mehr als 20 Jahre vor Ort recherchiert und auf unterschiedlichste Weise erkundet – unter anderem mit Motorboot, Segelboot, Kajak, Mountainbike, Kleinflugzeug und Tragschrauber sowie zu Fuß, beim Tauchen und aus der Luft. Auch für ihn ist die persönliche Erfahrung entscheidend: „Nur wer die Orte selbst intensiv kennengelernt hat, kann wirklich verlässliche und relevante Empfehlungen geben“, sagte er 2020 in einem Interview mit dem Diario de Mallorca.

Die aktuelle 6. Auflage des Standardwerks zählt inzwischen 284 playas y calas – eine Zahl, die selbst Melanie Lintz noch beeindruckt: „Wenn du dir überlegst, fast 300 auf einer einzigen Insel.“ Anders als die deutschsprachige Erstausgabe von 2011 erscheint die aktuelle Ausgabe nur noch auf Spanisch, dafür mit QR-Codes, die direkt zur jeweiligen Bucht navigieren und Angaben zu Parkplätzen, Erreichbarkeit, Toiletten oder Duschen liefern.

Melanie kaufte den Strandführer erstmals 2011 in deutscher Ausgabe. Die aktualisierte 6. Auflage ist nur auf Spanisch erhältlich. / Alexandra Bosse

Die letzten Buchten sind nur über den Seeweg erreichbar

254 der 284 Strände hat Melanie Lintz mittlerweile abgehakt. Was übrig bleibt, sind ausgerechnet die Kompliziertesten: Von den 30 verbliebenen Buchten sind viele nur über einen Fußmarsch von zwei bis vier Kilometern zu erreichen – oder überhaupt nur vom Wasser aus. „Da brauche ich jemanden mit einem Boot, der sagt: ‚Ich fahre dich hin.‘ Anders geht es nicht.“ Ein Tages-Charter koste schnell um die 1.000 Euro, ein kleineres Motorboot sei zwar günstiger, aber allein wolle sie damit nicht aufs offene Meer: „Jeder, der mir noch ein paar Buchten ermöglichen möchte, ist willkommen.“

Melanie liebt die Stimmung am Strand besonders beim Sonnenaufgang. / Melanie Lintz

Wie ernst es ihr mit der letzten Etappe ihrer Challenge ist, zeigte sich vor Kurzem, als sie mit einer Freundin auf einem Stand-up-Paddleboard die Küste entlangfuhr, um gleich mehrere sonst unzugängliche Buchten an einem Tag zu erreichen. Der Ausflug gestaltete sich länger als geplant: Sie brauchten sechs Stunden für den rund zehn Kilometer langen Hinweg, erschwert durch hohen Wellengang und eine Paddelreparatur unterwegs. „Abends zog ich mich nur noch am Treppengeländer die Stufen zu meiner Wohnung hoch, weil ich meine Beine kaum noch spürte. Aber wir haben an dem Tag fünf Buchten geschafft, die ich sonst nie gesehen hätte.“

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Und wenn alle 284 Strände erkundet sind? Sie lacht. „Dann will ich sämtliche Ortschaften der Insel sehen.“

Informationen MelLi’s Mallorca Beach Challenge Link: maps.app.goo.gl/f9c7cGsL8HvAcMfP6 FB-Album: Album auf dem Profil von Melanie Lintz Buch: „Todas las playas de Mallorca“ Verlag Laluzenpapel, 26,95 Euro.

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