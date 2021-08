Vox hat für das Format "Shopping Queen" auf Mallorca gedreht und strahlt am Montag (9.8.) um 14.55 Uhr die erste Folge des Formats aus. Das Motto lautet "Vamos a la Playa! Finde das perfekte Badeoutfit für einen Tag am Strand!", und am ersten Ausstrahlungs-Tag ist Teilnehmerin Tatjana dran.

In dem Format treten fünf Frauen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander an, um die Frau mit dem besten Stil zu werden. Bis zum Freitag (13.8.) läuft also täglich auf Vox eine Folge, nach der ersten Episode am Montag (9.8.) jeweils um 15 Uhr.

Am Montag (9.8.) wird zunächst die Aufgabe und das Budget bekannt gegeben. Jede Frau hat an einem der Wochentage dann die Chance, in vier Stunden für ein bestimmtes Event ihr Outfit zu gestalten. Die anderen Frauen bewerten zusammen mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer das Ergebnis und geben ihre Punkte ab. Am Ende der Woche wird die "Shopping Queen" gekürt. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie am Folgetag gegen 12 Uhr auf Vox oder unter tvnow.de nachschauen.

Fans dürfen sich zudem auf eine zweite Mallorca-Staffel freuen: Vom 30. August bis 3. September gibt es weitere Mallorca-Folgen zu sehen. /sw