Es gibt mal wieder was für Eisenbahn-Nostalgiker im Fernsehen, die dazu noch Mallorca lieben. 3sat zeigt am Samstag (15.1.) eine immer wieder gerne ausgestrahlte Wiederholung der Serie "Eisenbahn-Romantik". Diese Serie läuft seit dem Jahr 1991 im deutschen Fernsehen, das Mallorca-Kapitel trägt die Nummer 842. Die Sendung, in der es nicht nur um den "Roten Blitz" zwischen Sóller und Palma de Mallorca geht, wurde bereits 2015 zum ersten Mal ausgestrahlt.

In der Programmbeschreibung heißt es über die Eisenbahn-Möglichkeiten auf Mallorca: "Das Angebot ist vielfältig. Vom unterirdischen Bahnhof inmitten von Palma gelegen kann man mit der Metro in die kleinen Dörfer hinter der Inselhauptstadt fahren oder mit modernen Regional-Zügen in den Norden der Insel mitten hinein in die fruchtbare Ebene des Pla de Mallorca." Auch um die beiden Metro-Linien geht es, die Beschreibung unterschlägt allerdings, dass die Metro in Marratxí und an der Universität ihre Endhaltestellen hat. Wer in die kleinen Dörfer in der Inselmitte gelangen möchte, der kann nur auf die drei Zug-Linien zurückgreifen.

Platz ist natürlich auch für den Roten Blitz. Die Macher der Sendung gehen sogar so weit, den "Tren de Sóller" oder auch "Orangenexpress" zur größten Attraktion zu erklären, die Mallorca zu bieten hat.

"Orangen und andere Fahrgäste - die Eisenbahn auf Mallorca", am Samstag (15.1.) um 16.59 Uhr auf 3sat.