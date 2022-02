Wer nicht gerade zu den Millennials oder der Generation Z gehört, hat bisweilen ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn er in den Straßen von Palma de Mallorca Barbour-Jacken aus den 80er-Jahren oder klassische Converse-Turnschuhe sieht. Für die jüngeren Generationen liegen die Klamotten aus der Vergangenheit im Trend und damit auch die Second-Hand-Läden, in denen sie verkauft werden. In den vergangenen Jahren haben in der Stadt einige dieser Geschäfte eröffnet.

Mehr zum Thema Second Hand: Ein zweites Leben für schöne Möbel auf Mallorca