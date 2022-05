Bis zum 1. Juni lädt das Institut für unternehmerische Innovation (IDI) auf Mallorca zum multidisziplinären Event „Loop. Disseny i Circularitat“ ein. Das Projekt, das sich um Kreislaufwirtschaft, den nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen und die Entwicklung neuer Materialien dreht, besteht aus drei Bereichen.

Ausstellung im Aba Art Lab

Der anschaulichste: In der Galerie Aba Art Lab kann man in einer Ausstellung Industriedesign aus lokalem Holz und einem neuen, hygroskopischen Mörtel entdecken, der aus Abfall gewonnen wird. Die Objekte treten dabei in einen Dialog mit zeitgenössischer Fotografie, unter anderem von Jean Marie del Moral.

Parallel finden am Donnerstag (26.5.) Fachvorträge mit internationalen Gästen im Es Baluard statt. In Palma und Manacor wird zudem der Dokumentarfilm „Loop Disseny, un camí cap a la circularitat“ gezeigt. Alle Infos unter loopdisseny.com.