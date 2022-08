Warum verkauft eine Deutsche auf Mallorca typische Insel-Souvenirs?

Jeder Souvenirladen sieht gleich aus, darum wollte ich etwas verkaufen, das wirklich von hier ist. Es gibt genug mallorquinische Künstler auf der Insel, nur haben sie hier nicht viele Möglichkeiten ihre Produkte zu verkaufen. Wir möchten den Touristen zeigen, was echte mallorquinische Handwerkskunst ist. Es ist auch schön, mit den Leuten aus der ganzen Welt ins Quatschen zu kommen. Wann redet man sonst mal mit Menschen aus Dubai?

Wie kommt der Kontakt mit den Herstellern zustande?

Manchmal suche ich mir die Hersteller selbst aus, dafür gehe ich gerne auf die Kunsthandwerker-Märkte Mallorcas. Häufiger kommen die Künstler selbst auf mich zu und fragen, ob ich ihre Produkte verkaufen könnte, weil ich einer der schönsten Souvenirläden habe, die es auf der Insel gibt. Um die Kathedrale herum befinden sich auch einige Souvenir-Läden, dort wird die Ware aber extrem teuer verkauft. Die verdienen sich da ja dumm und dämlich, wenn man sich das Kapital zu zweit aufteilt.

Wissen es die Kunden zu schätzen, dass die Souvenirs echt von hier sind und deshalb teurer als andere sind?

Im ersten Moment, in dem die Kunden meinen Laden betreten, kommen ihnen die kühle Luft und die ruhige Musik entgegen, man wird von dem Trubel in Palma ein bisschen ausgebremst. Auf dem zweiten Blick fällt ihnen auf, dass es mal andere Souvenirs gibt. Ich verkaufe die Souvenirs nicht teurer als die Geschäfte mit den Produkten von der Kette. Die verlangen teilweise Preise, die nicht gerechtfertigt sind. Bei mir zahlt man für das, was man bekommt. Das muss nicht immer außergewöhnlich teuer sein. Der Laden zieht interessierte Leute an. Die Ballermann-Touristen interessiert das hier natürlich nicht.